這樣滿滿一桌的十人份餐點，只要 $4348 ，平均一人不用 $500 !

就能享用到美味的餐點~ 有魚有肉有菜 ! 大家都吃的超滿足的 !!

每一盤都令人驚艷，魚肉好嫩滑 多道料理方式很有創意 ! 非常下飯

還有必點招牌 『得獎過的雞肉』 肉質鮮嫩扎實 非常好吃!!

我們是單點10人份菜色，這樣平均每人$500有找，真的非常划算耶 !

餐廳另有 多人菜單， 4~5人份 $1680 等精選菜單，可以到他們官網看菜單唷 !

大家想吃活魚、台式料理~ 首選 【山霸王活魚餐廳】就對了！真心美味推薦～

距離【迎富送窮求財廟】只需5分鐘車程

求財拜拜之後，再來個活魚四吃，一定年年有餘，財運旺旺唷～～

山霸王活魚餐廳|相關資訊

【山霸王活魚餐廳】

→ 山霸王活魚餐廳官方網站

訂位電話 : 03-388-7989

地址 : 桃園市大溪區康莊路五段82號

(店家備有自動輪椅升降設備，提供身障朋友安全保障)

山霸王活魚餐廳|停車資訊

遠遠就看的見【山霸王活魚餐廳】招牌囉 ~~

餐廳旁有超級大的500坪停車場，光是遊覽車專屬停車位就好幾格

停車場有遮陽棚跟樹蔭，愛車也可以涼爽不悶熱~

和朋友聚餐、公司聚會、公司尾牙，很適合到 【山霸王活魚餐廳】用餐!

山霸王活魚餐廳|店內環境

【山霸王活魚餐廳】用餐空間很大 !

都是10人旋轉桌 ，很方便多人用餐 !

山霸王活魚餐廳|活魚新鮮挑選

到【山霸王活魚餐廳】水池旁現撈新鮮的活魚來料理

可以跟店家說 你有幾個人、想要做”幾吃? ”

店家會推薦合適的重量活魚 ~ 魚種部份有 草魚 跟 烏溜 的選擇~

我們原本想抓大條一點 ，店家還很誠實地跟我們說 怕我們吃不完，建議再抓小一點的魚 (讚)

最後我們抓的是 8斤的烏溜 (做四吃) 接下來送入廚房等待新鮮料理上桌~~

山霸王活魚餐廳|白飯吃到飽!

【山霸王活魚餐廳】 提供 白飯吃到飽喔 !!!

他們的料理好吃又下飯 ! 男生來吃絕對吃超飽超滿足的 ~

飲料也很多種選擇 ~ 我們喝的是冷泡茶 – 蜜香紅茶

回甘好喝 !! 很搭配台式料理~

山霸王活魚餐廳|今日餐點

招牌必點-煙燻雞肉盤

煙燻雞 聽說還得過獎唷 !

一上桌直接讓我們口水直流~ 油亮的外皮，還有果凍膠質 !

吃起來肉質 Q彈鮮嫩又多汁，還有淡淡的煙燻香氣，實在太好吃了~

必點【山霸王活魚餐廳】 的土雞料理 ! 許多老饕都推薦 !

活魚料理-蒜泥魚片

蒜泥魚片 入味，吃起來好鮮嫩 ! 我吃到第一口 眼睛都亮了!!

說真的我沒吃過這麼好吃的 “蒜泥風味”

他們家的蒜泥不死鹹，香氣十足，非常好吃、好下飯 !

這道蒜泥魚片就算冷掉也很好吃唷， 魚皮的膠質會讓口感變的QQ的 ，超讚!

這天的活魚料理，我最愛這道 !! 大推一定要點

活魚料理-糖醋魚片

我最愛的 糖醋魚片料理 !

外皮炸的酥脆，淋上特製糖醋醬汁，酸甜好開胃 ~

是大人與小朋友都會很愛的一道經典美味~

活魚料理-豆瓣活魚

豆瓣活魚 這道吃起來簡直太厲害 !!

光這道，每人幾乎都吃掉一碗飯~~ 很像麻婆豆腐的風味

帶點辣度，將飯淋上麻婆湯汁，忍不住又多吃一碗飯了

海鮮料理-蒜泥蚵

我超喜歡吃 蚵仔~ 看到菜單有這個選擇 馬上點他

一吃果然沒有讓我失望 ! 蚵仔新鮮又大顆~ 配上他們家特調蒜泥

又是吃了大半碗米飯 ，來這邊絕對不要想著要減肥

其美味會讓你想的是 “明天再減肥” 今天先好好享受吧~ 哈哈

特色菜-川味豬三寶

川味豬三寶 – 主要為 豬肚、豬腱子肉、豬舌

並使用香港進口泡麵 ，麵條久煮也依舊Q彈不爛 !

四川紅油湯底，吃起來屬於中辣，非常夠勁 !

別小看這道，它是最先空盤的 !

如果你也喜歡吃辣，萱兒推薦點這道很過癮~

經典美味-鳳梨蝦球

是 [ 一整隻鮮蝦 ] 裹上薄薄的粉 ，吃起來外皮很酥脆

蝦子酥脆的口感配上美乃滋和鳳梨，酸甜滋味成為心頭愛 !

難怪是台式料理餐桌上必上的經典餐點之一 !

時蔬-鮮炒高麗菜

餐廳炒的高麗菜，就是特別鮮綠

吃起來清脆又鮮甜 ~~ 大魚大肉也要吃得吃點青菜唷~

活魚料理-藥膳魚頭湯

以往吃活魚都是點 砂鍋魚頭 或 味磳口味

聽老闆娘建議 選擇 溫補的藥膳風味的吃吃看 ~

湯頭以 枸杞、紅棗、當歸、人蔘 ，下去熬湯

再加入新鮮魚片與山藥下去燉煮，帶出湯頭的甜味

湯頭喝起來很鮮甜，意外的好喝 !! 連長輩都連連點頭說好吃 !

甜點推薦-拔絲地瓜

拔絲地瓜就是要吃熱熱上桌的 !

還會牽絲 ~~ 放入冰塊水，讓外皮的糖變的更酥脆

咬起來就是 外脆、內裡是熱熱的香甜地瓜 !

店家特選 台農17號地瓜 ! 吃起來更甜更綿 ~好吃到我們直接點兩盤 !

山霸王活魚餐廳|結帳金額

活魚一斤 $190 明碼標價 ! 我們做的是活魚四吃 (三菜一湯)

加上其他餐點 與飲品 總共 $4348 (平均一人不用$500，大家都是扶著肚子滿足離開)

還有剩一些菜，好吃到我也不想浪費，打包回家 晚餐可以加熱吃 ~

店家打包方式也太用心了 !! 不是單用塑膠袋包一袋這樣

用盒裝 打包，看起來依舊美味呢 ! 可以感覺的到店家真的非常貼心 !

山霸王活魚餐廳|食用心得分享

【山霸王活魚餐廳】每道料理都好好吃，能感受到店家與廚師的用心 !

料理的口味很多種選擇 ~ 店家很實在 ，不會要你點太多份量

給出真心的建議 活魚抓多重的即可夠吃 !

店裡白飯吃到飽 ，非常適合食量大的男性朋友來用餐 !

【山霸王活魚餐廳】 餐點好吃、上菜快速、價格平價 !

來大溪、石門水庫附近旅遊的朋友~ 一定要來吃吃看 !

如果你正在尋找 適合聚會、聚餐、公司尾牙、春酒的合適餐廳

萱兒推薦 【山霸王活魚餐廳】 真心好吃，用餐環境又寬敞唷~~

多人料理，可以查看他們官網的菜單 參考 ~

距離【迎富送窮求財廟】只需5分鐘車程

求財拜拜之後，再來個活魚四吃，一定年年有餘，財運旺旺唷～～

山霸王活魚餐廳|看更多

【山霸王活魚餐廳】

→ 山霸王活魚餐廳官方網站

訂位電話 : 03-388-7989

地址 : 桃園市大溪區康莊路五段82號