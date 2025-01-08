這樣滿滿一桌的十人份餐點，只要 $4348 ，平均一人不用 $500 !
就能享用到美味的餐點~ 有魚有肉有菜 ! 大家都吃的超滿足的 !!
每一盤都令人驚艷，魚肉好嫩滑 多道料理方式很有創意 ! 非常下飯
還有必點招牌 『得獎過的雞肉』 肉質鮮嫩扎實 非常好吃!!
我們是單點10人份菜色，這樣平均每人$500有找，真的非常划算耶 !
餐廳另有 多人菜單， 4~5人份 $1680 等精選菜單，可以到他們官網看菜單唷 !
大家想吃活魚、台式料理~ 首選 【山霸王活魚餐廳】就對了！真心美味推薦～
距離【迎富送窮求財廟】只需5分鐘車程
求財拜拜之後，再來個活魚四吃，一定年年有餘，財運旺旺唷～～
山霸王活魚餐廳|相關資訊
【山霸王活魚餐廳】
訂位電話 : 03-388-7989
地址 : 桃園市大溪區康莊路五段82號
(店家備有自動輪椅升降設備，提供身障朋友安全保障)
山霸王活魚餐廳|停車資訊
遠遠就看的見【山霸王活魚餐廳】招牌囉 ~~
餐廳旁有超級大的500坪停車場，光是遊覽車專屬停車位就好幾格
停車場有遮陽棚跟樹蔭，愛車也可以涼爽不悶熱~
和朋友聚餐、公司聚會、公司尾牙，很適合到 【山霸王活魚餐廳】用餐!
山霸王活魚餐廳|店內環境
【山霸王活魚餐廳】用餐空間很大 !
都是10人旋轉桌 ，很方便多人用餐 !
山霸王活魚餐廳|活魚新鮮挑選
到【山霸王活魚餐廳】水池旁現撈新鮮的活魚來料理
可以跟店家說 你有幾個人、想要做”幾吃? ”
店家會推薦合適的重量活魚 ~ 魚種部份有 草魚 跟 烏溜 的選擇~
我們原本想抓大條一點 ，店家還很誠實地跟我們說 怕我們吃不完，建議再抓小一點的魚 (讚)
最後我們抓的是 8斤的烏溜 (做四吃) 接下來送入廚房等待新鮮料理上桌~~
山霸王活魚餐廳|白飯吃到飽!
【山霸王活魚餐廳】 提供 白飯吃到飽喔 !!!
他們的料理好吃又下飯 ! 男生來吃絕對吃超飽超滿足的 ~
飲料也很多種選擇 ~ 我們喝的是冷泡茶 – 蜜香紅茶
回甘好喝 !! 很搭配台式料理~
山霸王活魚餐廳|今日餐點
招牌必點-煙燻雞肉盤
煙燻雞 聽說還得過獎唷 !
一上桌直接讓我們口水直流~ 油亮的外皮，還有果凍膠質 !
吃起來肉質 Q彈鮮嫩又多汁，還有淡淡的煙燻香氣，實在太好吃了~
必點【山霸王活魚餐廳】 的土雞料理 ! 許多老饕都推薦 !
活魚料理-蒜泥魚片
蒜泥魚片 入味，吃起來好鮮嫩 ! 我吃到第一口 眼睛都亮了!!
說真的我沒吃過這麼好吃的 “蒜泥風味”
他們家的蒜泥不死鹹，香氣十足，非常好吃、好下飯 !
這道蒜泥魚片就算冷掉也很好吃唷，魚皮的膠質會讓口感變的QQ的 ，超讚!
這天的活魚料理，我最愛這道 !! 大推一定要點
活魚料理-糖醋魚片
我最愛的 糖醋魚片料理 !
外皮炸的酥脆，淋上特製糖醋醬汁，酸甜好開胃 ~
是大人與小朋友都會很愛的一道經典美味~
活魚料理-豆瓣活魚
豆瓣活魚 這道吃起來簡直太厲害 !!
光這道，每人幾乎都吃掉一碗飯~~ 很像麻婆豆腐的風味
帶點辣度，將飯淋上麻婆湯汁，忍不住又多吃一碗飯了
海鮮料理-蒜泥蚵
我超喜歡吃 蚵仔~ 看到菜單有這個選擇 馬上點他
一吃果然沒有讓我失望 ! 蚵仔新鮮又大顆~ 配上他們家特調蒜泥
又是吃了大半碗米飯 ，來這邊絕對不要想著要減肥
其美味會讓你想的是 “明天再減肥” 今天先好好享受吧~ 哈哈
特色菜-川味豬三寶
川味豬三寶 – 主要為 豬肚、豬腱子肉、豬舌
並使用香港進口泡麵 ，麵條久煮也依舊Q彈不爛 !
四川紅油湯底，吃起來屬於中辣，非常夠勁 !
別小看這道，它是最先空盤的 !
如果你也喜歡吃辣，萱兒推薦點這道很過癮~
經典美味-鳳梨蝦球
是 [ 一整隻鮮蝦 ] 裹上薄薄的粉 ，吃起來外皮很酥脆
蝦子酥脆的口感配上美乃滋和鳳梨，酸甜滋味成為心頭愛 !
難怪是台式料理餐桌上必上的經典餐點之一 !
時蔬-鮮炒高麗菜
餐廳炒的高麗菜，就是特別鮮綠
吃起來清脆又鮮甜 ~~ 大魚大肉也要吃得吃點青菜唷~
活魚料理-藥膳魚頭湯
以往吃活魚都是點 砂鍋魚頭 或 味磳口味
聽老闆娘建議 選擇 溫補的藥膳風味的吃吃看 ~
湯頭以 枸杞、紅棗、當歸、人蔘 ，下去熬湯
再加入新鮮魚片與山藥下去燉煮，帶出湯頭的甜味
湯頭喝起來很鮮甜，意外的好喝 !! 連長輩都連連點頭說好吃 !
甜點推薦-拔絲地瓜
拔絲地瓜就是要吃熱熱上桌的 !
還會牽絲 ~~ 放入冰塊水，讓外皮的糖變的更酥脆
咬起來就是 外脆、內裡是熱熱的香甜地瓜 !
店家特選 台農17號地瓜 ! 吃起來更甜更綿 ~好吃到我們直接點兩盤 !
山霸王活魚餐廳|結帳金額
活魚一斤 $190 明碼標價 ! 我們做的是活魚四吃 (三菜一湯)
加上其他餐點 與飲品 總共 $4348 (平均一人不用$500，大家都是扶著肚子滿足離開)
還有剩一些菜，好吃到我也不想浪費，打包回家 晚餐可以加熱吃 ~
店家打包方式也太用心了 !! 不是單用塑膠袋包一袋這樣
用盒裝 打包，看起來依舊美味呢 ! 可以感覺的到店家真的非常貼心 !
山霸王活魚餐廳|食用心得分享
【山霸王活魚餐廳】每道料理都好好吃，能感受到店家與廚師的用心 !
料理的口味很多種選擇 ~ 店家很實在，不會要你點太多份量
給出真心的建議 活魚抓多重的即可夠吃 !
店裡白飯吃到飽，非常適合食量大的男性朋友來用餐 !
【山霸王活魚餐廳】 餐點好吃、上菜快速、價格平價 !
來大溪、石門水庫附近旅遊的朋友~ 一定要來吃吃看 !
如果你正在尋找 適合聚會、聚餐、公司尾牙、春酒的合適餐廳
萱兒推薦 【山霸王活魚餐廳】 真心好吃，用餐環境又寬敞唷~~
多人料理，可以查看他們官網的菜單 參考 ~
距離【迎富送窮求財廟】只需5分鐘車程
求財拜拜之後，再來個活魚四吃，一定年年有餘，財運旺旺唷～～
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【山霸王活魚餐廳】
訂位電話 : 03-388-7989
地址 : 桃園市大溪區康莊路五段82號