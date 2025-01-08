眼妝可是所有妝容最畫龍點睛的部份！好的眼妝讓美麗更加分！
跟大家分享最近使用超棒的眼線筆！
SisterAnn
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IG：https://www.instagram.com/sisterann_official/
來自韓國SisterAnn的眼線筆，足足有16個顏色可選，真的好豐富，滿足各種妝容的眼妝需求！
SisterAnn眼線筆，筆頭豐厚且尖韌，使用中有需求轉動筆尾即可，不用削好方便！
展示一下，03.肉桂摩卡、07.啞光黑、10.暗玫瑰的顏色效果！
輕輕一畫就上妝，抗暈防水讓妝感更穩定，讓美麗可以持續一整天。
想要有多變又持久的眼妝，選擇SisterAnn眼線筆，超讓人驚艷！
SisterAnn
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