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【台中大甲】第一市場無名豆花│40年老字號無名豆花，早上6點就開賣！大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

2025-01-09 07:21:00 文字：貪吃猴
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貪吃猴

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【台中大甲】第一市場無名豆花│40年老字號無名豆花，早上6點就開賣！大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

第一市場無名豆花大甲鎮瀾宮美食推薦。大甲40幾年的老字號豆花店，早上6點就開賣，早餐可以先去吃大甲城燒餅，順路再來吃個豆花。一碗滿滿回憶的古早味，天氣冷還可以加薑汁，喝起來非常暖心。

第一市場無名豆花
地址:台中市大甲區順天路148號
時間:06:00~13:00(周一休息)

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第一市場無名豆花在哪裡?

【台中大甲】第一市場無名豆花│40年老字號無名豆花，早上6點就開賣！大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

大甲美食小吃口袋名單，繼續攻略大甲鎮瀾宮美食，吃完了大甲城燒餅順伯粉腸米腸，接著吃下一攤，第一市場無名豆花剛好就在旁邊走路一下就看到。

第一市場無名豆花品項價位

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經營超過45年的豆花老店，賣的是古早味傳統豆花，正好最近轉涼，來碗薑汁豆花暖暖身很不錯。

第一市場無名豆花配料

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豆花原本一碗40元，現在漲價一碗45元，不變的還是那熟悉的古早味，豆花配料有花生、粉圓、紅豆、芋圓可以四選三。

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豆花冷熱都有，可以選要不要加薑汁，天氣冷加點薑汁味道很不錯。

薑汁豆花

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傳統手工豆花，口感挺滑嫩，不過有吃到一點底部燒焦的味道…

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薑汁糖水甜度剛剛好，配料選了紅豆、粉圓、芋圓，雖然小小顆但很Q。店內座位多，很適合逛街完想找個地方休息一下，就在鎮瀾宮旁邊，古早味豆花分享給大家。

店家資訊

第一市場無名豆花
地址:台中市大甲區順天路148號
時間:06:00~13:00(周一休息)

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0

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無名豆花攤

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place台中市大甲區順天路148號旁
3.58 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.75
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