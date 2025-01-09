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彰化縣溪湖鎮酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩

彰化美食 彰化蚵嗲 溪湖美食 溪湖蚵嗲
2025-01-09 09:41:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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洪家炸粿⟩彰化溪湖炸粿蚵嗲，早上九點就可以吃到酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩 @果果愛Fruitlove

炸蚵嗲酥香不油膩，沾裹上帶有蒜香的油膏更美味，蚵嗲還有分一般跟全蚵嗲兩種，一口咬下滿滿的鮮甜肥美的口感讓人好滿足，另外爽口的韭菜條和外酥內嫩的豆腐也是推薦必點，從早上九點開始營業到下午六點半中間沒有休息，可以內用也可以外帶。

洪家炸粿⟩彰化溪湖炸粿蚵嗲，早上九點就可以吃到酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩 @果果愛Fruitlove

以炸物為主，另外還有兩款湯品可以選，內用有座位可以坐著吃，但是八月的氣溫加上裡面油炸的熱氣，我們決定外帶體感溫度會比較舒適一點。

有的現點現炸，有一些則會先炸好起來，等點餐後再二次回炸搶酥。

洪家炸粿⟩彰化溪湖炸粿蚵嗲，早上九點就可以吃到酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩 @果果愛Fruitlove

我很喜歡看蚵嗲的製作過程，加上滿滿料之後，再用店家自製的粉漿把料包起來，可以很清楚的看到裡面包了甚麼，然後料有多少。

洪家炸粿⟩彰化溪湖炸粿蚵嗲，早上九點就可以吃到酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩 @果果愛Fruitlove

不知道是不是快要到下班時間人潮漸增，老闆開始把韭菜條都先炸一炸。

洪家炸粿⟩彰化溪湖炸粿蚵嗲，早上九點就可以吃到酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩 @果果愛Fruitlove

炸好之後放到砧板上切，有戴手套所以不會直接碰到食物，切下去時候也會有好聽的咖滋聲。

洪家炸粿⟩彰化溪湖炸粿蚵嗲，早上九點就可以吃到酥脆的炸粿蚵嗲，全蚵嗲鮮蚵肥美又鮮甜，不油膩 @果果愛Fruitlove通常放進盤子後會用袋子裝起來方便提著帶走，但我們要現吃所以就請老闆把袋子另外給我們，預備著如果沒吃完還能裝著......( 繼續閱讀文章

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phone0963419170
place彰化縣溪湖鎮長青街83號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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