炸蚵嗲酥香不油膩，沾裹上帶有蒜香的油膏更美味，蚵嗲還有分一般跟全蚵嗲兩種，一口咬下滿滿的鮮甜肥美的口感讓人好滿足，另外爽口的韭菜條和外酥內嫩的豆腐也是推薦必點，從早上九點開始營業到下午六點半中間沒有休息，可以內用也可以外帶。

以炸物為主，另外還有兩款湯品可以選，內用有座位可以坐著吃，但是八月的氣溫加上裡面油炸的熱氣，我們決定外帶體感溫度會比較舒適一點。

有的現點現炸，有一些則會先炸好起來，等點餐後再二次回炸搶酥。

我很喜歡看蚵嗲的製作過程，加上滿滿料之後，再用店家自製的粉漿把料包起來，可以很清楚的看到裡面包了甚麼，然後料有多少。

不知道是不是快要到下班時間人潮漸增，老闆開始把韭菜條都先炸一炸。

炸好之後放到砧板上切，有戴手套所以不會直接碰到食物，切下去時候也會有好聽的咖滋聲。

通常放進盤子後會用袋子裝起來方便提著帶走，但我們要現吃所以就請老闆把袋子另外給我們，預備著如果沒吃完還能裝著......( 繼續閱讀文章 )

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