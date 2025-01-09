首壽司｜台中太平CP值最高日式料理推薦，地點超隱密，無菜單料理只要880元

台中太平高CP值日式料理推薦！這間位在台中太平的首壽司，主打高CP值日式料理，刺身、握壽司、手捲、丼飯、烏龍麵、炸物、烤物應有盡有，還有無菜單料理一人只要880元，價格親民，更是堅持嚴選最新鮮的食材入料，薄利多銷就是要讓顧客最極致的美味饗宴

首壽司位置

首壽司位在台中太平新平路三段，隱身在住宅中，地點相當隱密，外觀看起來相當氣派，以木質調搭配鮮豔繽紛的日式壁畫，充滿濃厚的日式風格，門口處有提供少許的停車格，讓顧客方便停車

首壽司環境

首壽司的用餐空間寬敞舒適，座位數也很多，非常適合多人來聚餐，裝潢一樣帶有濃厚的日式風格，不必出國也能看到美美櫻花及富士山

除了一般座位區，首壽司也有提供吧檯式的座位，糖糖最喜歡做吧檯區，可以近距離看見師傅料理的過程，畫面超療癒

首壽司菜單

綜合刺身 298元

首壽司的綜合刺身以當天新鮮漁貨為主，糖糖今天吃到的綜合刺身裡頭包含鮭魚、鮪魚及海鱺，肉質肥美鮮甜，食材都非常新鮮

特上握壽司 428元

特上握壽司也是首壽司的必點招牌，裡頭有一半是生食，一半是炙燒，食材一樣以當天魚貨為主，糖糖這天吃到的特上握壽司炙燒系列包含午仔魚、鮭魚肚、星鰻及安格斯牛，經過炙燒，除了食材本身的鮮甜，還多了炙燒的迷人香氣

另外生食系列的握壽司包含旗魚、海鱺、紅甘及鮪魚，魚貨都是老闆清晨5、6點親自前往早市，挑選最新鮮的魚貨和海鮮，讓大家吃到最極致的美味

握壽司盛合系列只要加價59元就能多蒸蛋及味噌湯，蒸蛋滑嫩，蛋香濃厚

味噌湯也相當濃厚，裡頭還有海帶芽及鮭魚，趁熱喝風味最佳

龍蝦沙拉 39元／貫

軍艦握壽司糖糖點了最愛的龍蝦沙拉，在軍艦上頭擠上滿滿龍蝦沙拉，一貫直接塞進嘴裡，鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來

炙燒天使紅蝦握壽司 80元

肥美鮮甜的天使紅蝦經過炙燒，多了迷人的炙燒香氣，肉質肥美彈牙，鮮甜滋味更是大爆表

烤黃魚 200元

採用魚港直送新鮮現撈黃魚，將外皮烤至金黃香脆，裡頭肉質更是細嫩多汁，佐上一旁的胡椒鹽享用，香氣更迷人

蒲燒鰻丼 439元

來到首壽司也能吃到糖糖最愛的蒲燒鰻丼，鰻魚直接佔據2/3的飯盒，鰻魚肉質肥美，醬烤非常入味，底下米飯吸附著濃郁的鰻魚醬汁，多了醬汁鹹香，滋味更加迷人，旁邊還有附上醃製小黃瓜及南瓜可以搭配享用

明太子山藥 120元

選用北海道山藥，切成厚片狀再抹上一層厚厚的明太子醬，山藥吃起來爽脆帶有黏滑口感，伴隨著明太子醬的香濃滋味，讓人吃完一塊還想再來一塊

首壽司不僅是間高CP值日本料理，用料更是實在，堅持挑選最新鮮魚貨及海鮮入料，每道菜都能感受到老闆的用心，除了菜單上的餐點，還有隱藏版及無菜單料理，一人只要880元就能吃到八道料理，平日中午也有提供超值商業午餐，非常適合多人聚餐、商務用餐推薦