【嘉義食記】Second Floor 貳樓(嘉義秀泰店)

我們其實都是貳樓Second Floor的常客，這個品牌給人最深刻的印象就是服務好、飲料麵包可以續、餐點好吃，這天我們因緣際會吃到嘉義店，貳樓嘉義店位在秀泰城一樓，相比其他分店雖然不算大，但美式氛圍營造得相當不錯，開車可直接停秀泰停車場，很適合多人、家庭、情侶約會聚餐。

▲貳樓嘉義店位在秀泰一樓，從門口望進去看到一棵樹，很有森林感。

▲店內用餐空間寬闊明亮，有提供兒童座椅同時也是寵物友善餐廳，當天是耶誕節期間店內布置很有過節氣氛。

▲白天靠窗的座位採光非常好，店內有吧檯座位區，也有雙人、四人和多人座位區，滿足不同客層需求。

▲店內的電視正在轉播體育比賽，與三五好友一起看著轉播吃著美食是很享受的事情。

▲貳樓菜單：桌上的紙本菜單是手繪風格非常唯美，點餐使用手機掃QRCODE點，詳細菜單請參考下方連結。

貳樓菜單請參閱：https://www.secondfloorcafe.com/menu/

▲套餐的飲料奶茶：使用紅茶茶包與鮮奶的組合，兩者的比例恰到好處，該有的茶香奶香都有，喝完可以續杯。

▲套餐的飲料果汁：有好幾種水果現打而成，可以喝到水果纖維，甜味也是水果本身釋放出來的，不是濃縮果汁就是讚！

▲接骨木覆盆莓冰沙 180元：飲料外觀有漂亮的漸層色，喝起來有淡淡的覆盆莓的果香，甜度適中不會死甜，是杯很有特色的冰沙。



▲歐式麵包盤有義式麵包球、佛卡夏和黑糖奶油，有使用烤箱烤過，麵包表層吃起來酥酥的口感很好，嚼在嘴中麥香的香氣馬上散發開來，塗上黑糖奶油後馬上融化在麵包上，吃起來有黑糖的香甜。

▲經典牛肉奶油炒菇班尼蛋 460元：有歐式麵包、綜合生菜、經典火果、奶油炒菇、水波蛋、起司醬、巴薩米克醋、翹翹薯，班尼蛋又稱做火腿蛋鬆餅，牛肉火腿片與香濃的起司、水波蛋一起吃超搭，火腿片的肉質相當好完全沒有乾柴感。

▲南洋辛香雙料細扁麵 370元：喜歡重口味的人一定會愛上這道南洋辛香風味的義大利麵，南洋醬汁微辣帶點鹹香非常開胃，配料有肥美的鮮蝦、雞肉、四季豆、花椰菜非常豐盛，麵條軟硬適中，吸附滿滿醬汁的麵條吃起來超夠味。

▲吃光光雞肉蛋包飯 290元：有奶油醬、雞塊、薑黃蛋包飯、四季豆、花椰菜、小番茄搭配甜點多多蜜桃凍，飯量蠻多的小小孩可能會吃不完，需要大人幫忙分食。

▲雞塊是炸雞的形式，麵衣酥脆肉質鮮嫩多汁，沾上奶油醬一起吃更夠味。

▲多多蜜桃凍有顏色鮮豔的蜜桃配上葡萄口味的果凍，完全是小朋友的最愛！

▲BBQ溫烤半雞 720元：使用BBQ醬搭配烤半雞，配餐有薯條、四季豆、小番茄和花椰菜，附餐有濃湯和飲料，烤雞外皮有微微的脆度，雞肉口感極為鮮嫩，沾上BBQ醬後味道更香。

▲烤半雞附的飲料我選可樂，喝完可以無限續杯喔！

▲濃湯是玉米濃湯，湯頭香濃內有滿滿的配料，上面還附了一塊烤過的小麵包。

▲實打實招牌漢堡 450元：有牛肉餅和炸魚條雙主菜，配上黃起司、培根、巴薩米克醋、翹翹薯，漢堡大到不知如何下手，漢堡麵包有烤過表層酥酥的，我很喜歡炸魚條的酥脆感，吃起來完全不會油膩，淋上巴薩米克醋多了酸甜口感很解膩，牛肉餅也極為香濃肉質很不錯，牛肉餅和炸魚條的搭配確實很有創意又不突兀。

雞蛋糕短評：位在秀泰內的貳樓，用餐氛圍很棒，服務人員很有熱忱，當天小朋友不舒服也能迅速反應服務超棒，點早午餐或套餐麵包盤和飲料可無限續，當天點了漢堡、義大意麵都很有水準，口味和菜單都有不斷創新和更新，很值得推薦的好餐廳。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★☆



【Second Floor 貳樓嘉義秀泰店美食資訊】

地址：嘉義市西區文化路299號一樓

電話：052166222

官網：https://www.secondfloorcafe.com/menu/index.php

營業時間：11:00–22:00

外送：

線上預定：inline、opentable

停車場：有(秀泰生活)

服務費：有(10%)

洗手間：有(秀泰生活)

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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