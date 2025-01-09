新北林口美食「主人想鍋物」是The Café By想餐飲集團的新品牌，就在原【想林口】的位置。餐廳有二樓空中花園和花徑廊道，氛圍浪漫又很有質感。玻璃帷幕讓自然光灑進來，搭配戶外的綠意，整個空間就像質感咖啡廳。這裡的火鍋有七種湯底，主食選擇有牛、豬、雞、羊和海鮮，還有自助區提供飲品、副食和甜點。吃完火鍋再去花園散步，真的很愜意！

主人想鍋物怎麼去？

主人想鍋物位於林口文化一路一段，離林口三井Outlet不遠，周邊有路邊停車格，斜對面還有大型停車場，交通很方便！走進店門口後需走樓梯上二樓，若行動不便可按服務鈴，服務人員會協助搭乘電梯上樓。

主人想鍋物用餐環境

走上二樓，主人想鍋物的用餐空間很有質感，四周被玻璃帷幕圍繞，白天戶外綠意透進來，讓空間感覺清新舒適。白色和粉嫩色調搭配得很和諧，營造溫馨氛圍，還有一面美麗的花牆，適合拍照打卡！

主人想鍋物有四人、六人位，也提供單人座位，讓一個人也能輕鬆用餐。餐廳掛著藝術畫作，空間既優雅又有特色。座位間有小隔板，增添隱私感，桌距寬敞，讓用餐更舒適。

戶外花徑廊道擺滿五彩繽紛的花束，走在其中拍照超美，簡直是打卡熱點！

空中花園綠意盎然，靜謐悠閒，是用餐後放鬆的好去處，讓人感覺輕鬆自在。

主人想鍋物菜單

主人想鍋物採QRCODE點餐，可以用現金、刷卡或LINE PAY付款。

主人想鍋物的火鍋是套餐式的，菜單上有七種湯頭可以選，先挑湯頭，再選主餐。主餐有牛、豬、雞、羊和海鮮等選擇，也可以單點其他配料。每份套餐都有主人專屬菜盤，另外用餐時間是100分鐘，會收10%的服務費。

主人想鍋物活動資訊

主人想鍋物於12月10日開幕，推出開幕優惠：兩人同行單點兩主鍋，送美國牛五花或特選梅花豬(6oz)二選一，活動至2025年1月15日。另外，凡點任一主人鍋日本A5和牛紐約客4oz，原價1100元，優惠價只要666元！

主人想鍋物也有推出APP會員優惠，享有累點活動、兌點活動、生日禮、會員等相關活動。

主人想鍋物自助吧

主人想鍋物的自助吧有王子麵、冬粉、白飯，還有碳酸飲料、冰沙、原萃綠茶茶包，全都無限供應！

烏龍麵和雞蛋是需要另外單點的喔！

醬料區多達13種選擇，想怎麼搭都隨你！

店家的高湯是自助加湯的，用的還是原湯底，不會越煮越淡！

餐點

那天我們在主人想鍋物點了兩套雙人套餐，一個是特選頂級美牛雙拼套餐，另一個是國產履歷三隻小豬套餐，還有特選海鮮鍋套餐。除了套餐，我們還單點了手工墨魚滑、手工花枝蝦滑、牛蒡天婦羅、芋頭貢丸、香菇貢丸、南門手工魚餃和豆皮，整桌滿滿的美味，吃得超開心！

主人特製湯底

主人想鍋物有七種湯頭，像是柴魚昆布、老火牛骨髓、日式壽喜燒、干貝魷魚石頭鍋、鮮奶奶香、黃金蟲草藥膳鍋和和風昆布菇菇鍋(素食)。我們點了干貝魷魚石頭鍋，這鍋是在廚房炒好再端上桌，湯頭香氣濃郁，喝起來清爽甘甜。

還點了鮮奶奶香湯底，店家會給一隻牛奶小熊，放進鍋裡後湯頭更濃郁。

主人專屬菜盤

主人專屬菜盤以原型食物為主，我很喜歡！如果不想要菜盤，也能換成牛五花或豬梅花的小份肉盤。

特選頂級美牛雙拼套餐18oz

如果兩個人來，很推薦點主人好友雙人套餐，很划算！端上來一大盤，裡面有濕式熟成板腱和頂級無骨牛小排。不得不說，他們的肉質真的很棒，每片肉都厚實又大塊，完全不是薄薄的那種。

濕式熟成板腱油花少，肉質軟嫩帶點微筋。

而頂級無骨牛小排則有豐富的油花交織，肉質細緻鮮嫩。

國產履歷三隻小豬套餐 20oz

國產履歷三隻小豬包含亞麻籽梅花豬、亞麻籽炙燒豬五花和手切松阪豬。第一次嘗試亞麻籽豬肉，它是以亞麻籽作為豬隻飼料的主軸，肉質完全無腥味，口感較為甘甜。

亞麻籽梅花豬肥瘦相間，均勻分布的梅花肉肉質鮮嫩。

亞麻籽炙燒豬五花先炙燒過後，油花逼出，香氣十足，口感軟嫩。

手切松阪豬切得厚實，吃起來Q彈有嚼勁，我很喜歡！

特選海鮮鍋

特選海鮮鍋端上桌時使用魚形盤子，看起來相當豐盛，裡面有大白蝦2隻、甜白蝦2隻、日本干貝1顆、東北角小卷1隻、龍虎斑2片、海鱸魚2片、鯛魚2片、鮭魚2片和蛤蜊8顆。

店家的海鮮都很新鮮，尤其是東北角小卷，一整隻放進鍋裡煮，吃起來非常過癮，肉質鮮甜。每款魚肉都很細緻，蝦子緊實又鮮甜，干貝也很大顆！

手工墨魚滑/手工花枝蝦滑(100g)

如果跟我一樣喜歡吃手工滑物，墨魚和花枝蝦都可以點，用料實在，口感彈牙！

牛蒡天婦羅(120g)

牛蒡天婦羅口感彈牙，魚漿香氣與牛蒡清香交融，爽脆好吃。

芋頭貢丸/香菇貢丸(4個)

不管是芋頭貢丸還是香菇貢丸，咬下去都很有料，口感紮實。

南門手工魚餃(6個)

嚴選南門市場手工魚餃，顆顆飽滿多汁，火鍋必點好味道！

豆皮(6塊)

吃火鍋時，豆皮必不可少！放進鍋裡煮幾秒，外脆內軟。

甜點

自助區有甜湯和古早味冰棒可以免費拿，紅豆湯甜度剛剛好，不會太甜！而且加入會員APP累積點數，還能換明治冰棒喔！

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