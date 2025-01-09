這間賴媽媽豆花Ruby從在體育館本店就吃到現在，這次到大溪老街，

發現賴媽媽豆花在這裡也開設了新店。

店內的用餐環境更加明亮且舒適，

令人感到愉快放鬆。

店內提供多款豆花，除了經典的基本豆花外，

還有黑豆花、布丁豆花、豆漿豆花及鮮奶豆花等多樣選擇，

配料部分有九種，滿足各種口味需求。

除了豆花這裡還有豆漿、仙草奶凍、仙草茶等飲品與甜點，讓人有更多選擇。

店內採自助點餐及自取餐點的模式。

也需要自己回收餐具。

Ruby與家人當天點了三碗豆花，但由於時間較晚，

部分配料已經售完有點可惜，吃不到想吃的配料。

仙草的口感不死甜，地瓜圓軟Q有勁，

花生則香濃綿密，絕對不輸豆花本身。

豆花的口感也很嫩，口感很像豆腐，

這家位於大溪老街的豆花店，不愧為當地的老字號美食，

是Ruby每次來到大溪必吃的豆花店。

【店家資訊】

👉賴媽媽豆花 和平老街店

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🏠桃園市大溪區和平路44號

☎️03 388 9486

⏰AM10:00~PM18:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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