85度C萬華廣州店位在人來人往的捷運龍山寺站，步行約一分鐘的距離

店裡除了販售蛋糕、手搖飲料、麵包西點還有許多年節禮盒

除了能親自在實體門市購買，也能透過APP下單跨店轉贈親友～

85度C品牌取名來自「咖啡在攝氏85度時喝起來最好喝的意思」

也象徵品牌希望產品呈現給顧客都是最優質品質、最美味、超值的精神

每逢過年過節要去親友家拜訪，不免俗要帶個伴手禮才不會失禮～

85度C 好運蛇來新春獻禮，推出9款超吸睛的新春禮盒系列

禮袋和禮盒設計很有美感，呈現出時尚高雅的氛圍，讓收禮者視覺充滿驚喜

這次隨機開箱了三款禮盒，每款禮盒內容物都超級「有料」！

闔家團圓就要吃餡料飽滿的「琥珀蛋黃酥」最應景～

「豐饒美好綜合禮盒」，內含六款精緻小點心，每款都是用心之選！

有著吉祥寓意的「福貓招財長條蛋糕」，不管是大朋友或是小朋友都很喜愛～

還在為挑選伴手禮而猶豫不決嗎？85度C禮盒讓人送禮沒煩惱～

1.現在買禮盒送紅包袋，數量有限送完為止，錯過不再！

2.即日起至2/12（三）指定禮盒預購還能享85折，超值優惠殺很大！

3.好消息！即日起-2025/1/21，遠在外地的朋友能透過85APP禮盒跨店轉贈服務

將滿滿美味與祝福，一鍵送達給所有親朋好友～

福貓招財長條蛋糕 特價 $250 (奶蛋素)

簡約可透視蛋糕外盒，看起來很有設計感！可以直接一目了然內容物

蛋糕表面印有兩隻可愛的招財貓咪，外觀相當討喜，我和家中小朋友直接被萌翻～

風味有點類似輕乳酪蛋糕的感覺，整體甜度輕盈，有著濃厚奶香

口感入口即化令人陶醉，蛋糕中央還多了奶油夾層，增添一抹絲柔滑順感

綿密香醇的北海道牛奶蛋糕，完全擄獲我的芳心！

琥珀蛋黃酥禮盒 85折$560 原價$659

禮盒外觀看起來喜氣大方，過節送禮聊表心意，絕對不會失了面子～

一盒裡面有九顆琥珀蛋黃酥，每顆都是獨立包裝，不用擔心會受潮

渾圓飽滿的蛋黃酥拿起來沉甸甸，很有重量，可說是真材實料！

蛋黃酥外皮有著漂亮琥珀色，底層還有迷人的白芝麻加持～

綿密烏豆沙口感細緻，搭配大顆鹹蛋黃，鹹甜交織非常合拍

餅皮層層分明，酥脆不油膩，吃完令人意猶未盡～

豐饒美好綜合禮盒 85折$550 原價$647 (奶蛋素)

禮盒和禮袋設計色彩繽紛奪目，作為新春送禮超吸睛！

內容物有許多豐富小點心，很適合年節聚會時大家一起吃

＊巧克力杏仁餅乾佈滿杏仁碎片，配上可可香氣，是一款充滿魅力的甜點

＊香草核桃餅乾，結合香草的香氣和核桃酥脆感，外型正方小巧，吃的時候可以很優雅，不怕弄髒嘴～

＊特濃牛軋糖鑲嵌爽脆杏仁，口感紮實散發濃郁奶香，軟硬程度剛好，還完全不會黏牙！

＊鹽之花香芒堅果塔，塔皮上堅果層層堆疊，巧妙點綴香甜柔韌芒果乾

整體風味鹹甜平衡相當有層次，是吃過令人難忘的高級甜點！

＊杏仁沙布蕾餅乾，口感酥脆帶有杏仁香，吃起來甜而不膩，當下午茶點正好～

＊起司餅乾，外觀圓弧長條狀，上面點綴粒粒黑芝麻，每一口都能感受起司特有的奶香與微鹹氣息

85度C

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