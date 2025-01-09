儘管之前是在祥和三路的小店面餐廳，「御牛殿」的盛名仍是我早已聽聞

去(2024)年2月搬遷到永安食在大樓一樓，空間變寬敞又明亮

我也終於第一次來訪

嘉義縣市旅遊資訊參考

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餐廳名稱：御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店(嘉義縣太保市太保二路113號，永在食安大樓1樓)

相關連結： 官網 FB粉絲專頁 蝦皮賣場

營業資訊：05-3622998 週二至日11:30-20:00；週一休

分店資訊：

▪ 台北東門店(台北市中正區臨沂街70號) UberEats線上訂餐

▪ 台北新光三越A4店(台北市信義區松高路19號，新光三越A4店B2樓)

餐點介紹：牛肉麵/個人火鍋/熱炒/單點/多人套餐 ※低消NT 150/ 人(不採金額累計)

用餐日期：2025.01



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※御牛墊&鈜景御牧牛

以美髮業出身的嘉義人楊鎵燡(名字就叫ㄐㄧㄚ 一ˋ)，回到家鄉嘉義縣太保市創立鈜景國產肉品，包含肉品品牌「御牧牛」和餐廳「御牛殿麵鍋食堂」，成為台灣本土牛肉的推廣者。選用有產銷履歷、CAS雙驗證的本土台灣黃牛，人道飼養、無瘦肉精和生長激素。

▲御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店 店面

位於食安大樓一樓，雖然大樓位於太保二路上，但御牛殿的正門則是面向旁邊小路「棒球一街」

▲御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店 生鮮區

點餐櫃台旁的生鮮區是一個開放式冷藏櫃，有密封包裝牛肉、單點火鍋 菜品和牛肉切盤

▲御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店 生鮮區

架上多是蔬菜、豆製品等火鍋單點，牛肉品項少，看起來顯得空虛而不吸引人

也可能是因為牛肉現點現切，所以架上才沒什麼現成切片吧?

▲御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店 自助區

自助吧出有調味醬料、白飯、飲品和湯壺

調味醬料很齊全，碎料類有蔥花、生洋蔥丁、酸菜、白蘿蔔泥、蒜末、薑絲，醬料類則有辣椒醬、豆瓣醬、沙茶醬、烏醋、白醋、醬油

白醋和烏醋中間還有一杯粉紅色的粉末...不知道是不是梅子粉?

▲御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店 自助區

飲品則有汽水飲料機(有零卡可樂，加分!)、茶類、果汁、冰沙和咖啡機

老饕牛肉麵(紅燒) NT 280

牛肉麵系列跟個人火鍋一樣都是湯和固體物分開上桌，差在固體物的內容份量和是生或熟而已

老饕牛肉麵(紅燒)就是一鍋紅燒湯鍋和一盤盛著熟麵條、青江菜和牛肉塊的圓盤

牛肉麵的麵條固定是粗圓麵(常見的粗烏龍麵)，若想吃其他麵(冬粉、科學麵)，必須額外單點跟自己煮；牛肉則是 整塊牛腱分切成四、五塊，還有一條軟筋。

▲參考桌上「粗ㄇ一ㄢˋの方程解」的推薦三種吃法：(1)湯麵：直接將麵、肉和菜倒進鍋中變成最常見的牛肉麵；(2)乾麵：在裝麵圓盤中加少許湯，再加入沾醬拌成乾拌麵；(3)牛肉麵鍋：湯麵再加購生鮮蔬菜或牛肉片

紅燒湯頭呈橘黃色，濃厚不清透但非混濁，湯麵有僅少少的油；風味也有別常見醬油和豆瓣味濃郁的紅燒湯，而是類似中藥膳(例如：甘草)的清新沁甜，有明顯蔬果(例如：洋蔥)熬煮出的甜味，順口好喝。同行友人反而不尬意，可能是覺得跟預期的「紅燒牛肉湯」差太多

▲牛肉全熟且精瘦但口感非常柔軟細緻，很輕易就會沿著肌理而移位錯開

滑蛋牛肉 NT 288

一整團的牛肉滑蛋，盤內都沒殘留湯水，看起來好像乾乾的，實在很不「滑」

口感實則裡外都很軟綿柔嫩，且不只有蛋香，還有一股海鮮的鮮味，像是有放蛤蜊的茶碗蒸

牛肉份量多，用湯匙挖的每一勺都有牛肉，大片且有厚度；大部分是整片深灰色的九分或全熟，部分帶點紅，精瘦而柔軟、帶點Q勁，完全不韌或乾硬，很好咀嚼

乾煸牛雜 NT 288

牛雜、洋蔥段、芹菜、胡蘿蔔一起煸炒，牛雜包含筋膜、牛腸和橫膈膜(肝連)，反而沒有常見的牛肚(蜂巢肚)；帶精肉的橫膈膜(肝連)稍乾硬老韌，雪白的筋膜和牛腸則都十分軟嫩，很輕易就能嚼爛，近乎入口而化的程度。

調味則是有甜味的沙茶，比起以往在其他餐廳吃到的沙茶快炒，味道相對清淡、沒那麼油鹹或辣，且湯湯水水偏多，實在難以稱之「乾煸」

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御牛殿麵鍋食堂-嘉義食安大樓店 菜單(拍攝日期：2025.01)

本菜單未列舉火鍋單點蔬菜與火鍋料類，可參考FB粉絲專頁菜單

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以上。