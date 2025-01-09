歡喜黃金豆堡包，大甲鎮瀾宮美食推薦。這間是在FB社團許多在地人都大推的，剛好就在五甲地香酥芋泥球旁邊，歡喜黃金豆堡包主打現炸豆包專賣，有幾種口味蠻有創意的，會搭配自己做的泡菜，開胃爽口又涮嘴。來大甲吃美食這間可以收入口袋，當作散步零嘴也很讚。

歡喜黃金豆堡包

地址:台中市大甲區蔣公路120號門口

電話:0966-127-957

時間:平日13:30–20:00；六日12:00–20:00

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歡喜黃金豆堡包在哪裡?

歡喜黃金豆堡包位在大甲鎮瀾宮附近，蔣公路上一間小攤，那天去買五甲地香酥芋泥球就有注意到旁邊的這間，在當地還蠻多人推薦的，現炸豆包酥酥脆脆非常香。

歡喜黃金豆堡包品項價位

歡喜黃金豆堡包口味選擇有5種，每款都各有特色，還有芋泥肉鬆創意口味很特別，重點這個素食也可以吃。

豆包現點現炸，其實還蠻快的，高溫下去呈現酥脆口感。

起鍋瀝油接著會剪成小塊方便食用，金黃油亮的炸豆包，站在旁邊都聞到香氣，非常誘人。

不單單只是炸豆包，還會附上自製的泡菜，解油膩又很開胃，真的讚。

豆包口味分享

左邊椒鹽豆包搭配的是泡菜，清脆爽口。右邊是泰式豆包搭配醃蘿蔔，口感脆甜又開胃。

泰式豆包

炸豆包淋上泰式甜辣醬，甜甜辣辣的好好吃，外層整個香酥脆，咬下去拷拷聲非常過癮。

椒鹽豆包

經典的椒鹽口味我也很喜歡，胡椒鹹香讓人一口接一口，豆包裏面也是多層次的酥脆口感，很適合當作下午小點心。

店家資訊

歡喜黃金豆堡包

地址:台中市大甲區蔣公路120號門口

電話:0966-127-957

時間:平日13:30–20:00；六日12:00–20:00

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