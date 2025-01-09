為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

2025-01-09 23:05:00 文字：貪吃猴
share
貪吃猴

貪吃猴
【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

歡喜黃金豆堡包大甲鎮瀾宮美食推薦。這間是在FB社團許多在地人都大推的，剛好就在五甲地香酥芋泥球旁邊，歡喜黃金豆堡包主打現炸豆包專賣，有幾種口味蠻有創意的，會搭配自己做的泡菜，開胃爽口又涮嘴。來大甲吃美食這間可以收入口袋，當作散步零嘴也很讚。

歡喜黃金豆堡包
地址:台中市大甲區蔣公路120號門口
電話:0966-127-957
時間:平日13:30–20:00；六日12:00–20:00
粉專:請點我

大甲美食推薦

歡喜黃金豆堡包在哪裡?

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

歡喜黃金豆堡包位在大甲鎮瀾宮附近，蔣公路上一間小攤，那天去買五甲地香酥芋泥球就有注意到旁邊的這間，在當地還蠻多人推薦的，現炸豆包酥酥脆脆非常香。

歡喜黃金豆堡包品項價位

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

歡喜黃金豆堡包口味選擇有5種，每款都各有特色，還有芋泥肉鬆創意口味很特別，重點這個素食也可以吃。

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想
【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

豆包現點現炸，其實還蠻快的，高溫下去呈現酥脆口感。

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想
【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

起鍋瀝油接著會剪成小塊方便食用，金黃油亮的炸豆包，站在旁邊都聞到香氣，非常誘人。

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

不單單只是炸豆包，還會附上自製的泡菜，解油膩又很開胃，真的讚。

豆包口味分享

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

左邊椒鹽豆包搭配的是泡菜，清脆爽口。右邊是泰式豆包搭配醃蘿蔔，口感脆甜又開胃。

泰式豆包

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想
【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

炸豆包淋上泰式甜辣醬，甜甜辣辣的好好吃，外層整個香酥脆，咬下去拷拷聲非常過癮。

椒鹽豆包

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想
【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

經典的椒鹽口味我也很喜歡，胡椒鹹香讓人一口接一口，豆包裏面也是多層次的酥脆口感，很適合當作下午小點心。

店家資訊

歡喜黃金豆堡包
地址:台中市大甲區蔣公路120號門口
電話:0966-127-957
時間:平日13:30–20:00；六日12:00–20:00
粉專:請點我

延伸閱讀

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧

【台中大甲】歡喜黃金豆堡包│超酥脆現炸豆包，還附自製泡菜爽脆又開胃。大甲鎮瀾宮美食 - 貪吃猴的幻想
評分者：貪吃猴
評論分數
5.0

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

歡喜黃金豆堡包

phone0966-127957
place台中市大甲區蔣公路120號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up