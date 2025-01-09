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胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

老吳碳烤燒烤餅
2025-01-09 23:11:00 文字：Yi Hsin Ou
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Yi Hsin Ou

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胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

回想小時候，都是吃什麼點心長大的呢？🤔

在宜蘭，下午茶選擇其實不外乎就是紅豆餅、雞蛋糕，還有胡椒餅！

其中【老吳碳烤燒烤餅】真的是從小吃到大的味道，而且幾乎沒什麼變過！👏

長大後也嘗試了好多家的胡椒餅，還是覺得這家穩穩地能排進前三👍

甚至連美食節目《美食水水千千》都來採訪過兩次呢～📹

雖然現在的價格漲了不少，但如果晚來，還是可能會撲空買不到喔！⏰

胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！


老吳碳烤燒烤餅店家資訊~

地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號

營業時間: 09:00–17:00 (周一公休)

電話號碼： 03-9323092

胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

打包的手幾乎沒停過

胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

慢慢換年輕人接手，也很客氣!

胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

🌟 胡椒餅（45元）

這價格算親民，重點是餡料給得很實在！💪

胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

🌟 胡椒餅（45元）

內餡是偏重口味的胡椒醃料，深咖啡色的內餡胡椒香氣濃郁到不行～🤤

外皮撒滿芝麻，厚度剛剛好，咬下去鹹香四溢，沒有甜味，超級加分！✔

整體來說，CP值超高，絕對是值得推薦的胡椒餅！✨

胡椒餅、鹹酥餅雙重誘惑，宜蘭下午茶不能錯過的選擇！

🌟 鹹酥餅（16元）

從記憶中不到10元一路吃到現在一個16元，真的讓人感慨時代的變化～💸

男生大概兩口就能吃完的小點心，主打酥皮的芝麻香味，搭配內餡蔥油的香氣，真的是讓人忍不住一口接一口，停不下來啊！😋

 

總結~

胡椒餅真的很划算也很好吃，💯推薦～

鹹酥餅則可以少買幾顆試試就好～😊

每次出爐的數量有限，建議先詢問下一批的出爐時間📞

這樣才能不留遺憾，將宜蘭美食一網打盡！🍴🎉

 


老吳碳烤燒烤餅店家資訊~

地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號

營業時間: 09:00–17:00 (周一公休)

電話號碼： 03-9323092

 

文章標籤
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老吳碳烤燒烤餅

phone03-9323092
place宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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