回想小時候，都是吃什麼點心長大的呢？🤔

在宜蘭，下午茶選擇其實不外乎就是紅豆餅、雞蛋糕，還有胡椒餅！

其中【老吳碳烤燒烤餅】真的是從小吃到大的味道，而且幾乎沒什麼變過！👏

長大後也嘗試了好多家的胡椒餅，還是覺得這家穩穩地能排進前三👍

甚至連美食節目《美食水水千千》都來採訪過兩次呢～📹

雖然現在的價格漲了不少，但如果晚來，還是可能會撲空買不到喔！⏰



老吳碳烤燒烤餅店家資訊~

地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號

營業時間: 09:00–17:00 (周一公休)

電話號碼： 03-9323092

打包的手幾乎沒停過

慢慢換年輕人接手，也很客氣!

🌟 胡椒餅（45元）

這價格算親民，重點是餡料給得很實在！💪

🌟 胡椒餅（45元）

內餡是偏重口味的胡椒醃料，深咖啡色的內餡胡椒香氣濃郁到不行～🤤

外皮撒滿芝麻，厚度剛剛好，咬下去鹹香四溢，沒有甜味，超級加分！✔

整體來說，CP值超高，絕對是值得推薦的胡椒餅！✨

🌟 鹹酥餅（16元）

從記憶中不到10元一路吃到現在一個16元，真的讓人感慨時代的變化～💸

男生大概兩口就能吃完的小點心，主打酥皮的芝麻香味，搭配內餡蔥油的香氣，真的是讓人忍不住一口接一口，停不下來啊！😋

總結~

胡椒餅真的很划算也很好吃，💯推薦～

鹹酥餅則可以少買幾顆試試就好～😊

每次出爐的數量有限，建議先詢問下一批的出爐時間📞

這樣才能不留遺憾，將宜蘭美食一網打盡！🍴🎉



老吳碳烤燒烤餅店家資訊~

地址： 260宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號

營業時間: 09:00–17:00 (周一公休)

電話號碼： 03-9323092