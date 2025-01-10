台灣終於有直火鹽烤鰻魚專賣店，就是這間隱藏於枋寮港邊的 鰻鰻烤韓式燒烤

自家養殖的鰻魚，可以吃到白鰻、星鰻，原汁原味、高鈣質高蛋白的營養

來這裡就是韓國釜山一樣的美，號稱南臺灣最美的韓式燒肉店

家庭聚餐、朋友聚會都可以大口大口享用

周末常常客滿，建議先訂位~

韓國很多都是烤鰻魚專賣店，台灣人喜歡多種風味滿足

店家也聽到大家心聲，菜單內也多了牛肉選擇

來吃燒肉享受無敵百萬海景，南台灣最美韓式燒肉

鰻鰻烤 南台灣最美海景韓式餐廳

位置：屏東縣枋寮鄉枋寮村沿海路9之2號一樓 免費停車

枋寮火車站走到底即可抵達

營業時間：

週一、週四、週五 11：00～15：00、17：30～21：00

週六、週日 11：00～21：00

（週二、週三公休）

服務專線：088788667

IG:https://www.instagram.com/manman._.520/

線上定位：https://inline.app/booking

粉絲團：Facebook

從枋寮車站直走到港邊，就可以看到 鰻鰻烤

不用飛出國，就可以享受釜山般的網美景緻吃鰻魚燒肉

台南灣釜山就是枋寮，實在太美了啦!!!

來尋找海景第一排的美食餐廳

沿著堤防就可以找到 鰻鰻烤，南臺灣首創 鹽烤鰻魚專賣店

日本有名是蒲燒鰻魚、韓國最有名炭火鰻魚

不同的風味帶出鰻魚香氣

枋寮這間鰻鰻烤是承襲韓式烤鰻魚，吃新鮮原味的

南台灣的水產很厲害，鰻魚基本上都銷售出去國際、日本

店家希望把屏東枋寮優質的鰻魚，讓台灣人也可以好好品味到

堅持新鮮風味，別於一般日式蒲燒方式

更可以吃到鰻魚的鮮味、營養

主廚團隊去韓國旅遊吃到當地厲害鹽烤鰻魚

於是想把屏東在地優質的鰻魚發揚下去(畢竟都銷售國外居多，台灣鰻魚真的很好吃)

開了這間主打 鹽烤鰻魚燒烤專賣店，假日真的要訂位唷!

很多旅遊愛吃美食的、年輕人約會、枋寮隱藏版美食

都會來這裡覓食，南下美食推薦、還是網美景觀餐廳唷!

鰻鰻烤都會有專人桌邊服務

不吃鰻魚的饕客也可以來吃肉肉囉!

聽到大家的呼喊，也推出了鰻魚和牛套餐

很多朋友一看到景緻，就說有回到釜山吃烤鰻魚的度假感

真的不說還以為到了釜山吃美食

釜山很多海鮮美食，屏東也是海鮮盛產地，也能吃到在地的海鮮、鰻魚

天氣好還可以看到右前方有小琉球唷!

有韓式炭烤鰻魚組合，鰻魚可以選白鰻、星鰻

如果有長輩或者孩子，可挑選星鰻肉質比較細嫩

跟韓國一樣，堅持使用直火炭烤方式

炭火烤肉就是好吃、帶炭香

套餐都會附贈手作韓式小菜、韓式泡菜、沾醬、包肉生菜(辣醬)

小菜、湯品、醬料都可以無限續加

韓式小菜都可單吃或者配著鰻魚吃，激發出不同香氣風味

最特別的就是蕗蕎(最右邊)

看起來很像大蒜也像小洋蔥，口感獨特清脆、配鰻魚好搭

炭火爐具都是訂製，連烤網都是訂製

帶有弧度可以讓烤物保持一點距離

海帶韓式大醬湯

香濃湯頭帶有海帶鮮味甘甜，尾韻帶有辣度

餐前可以先喝碗熱湯，暖暖胃

這裡都有桌邊服務，鰻魚需要烤12分鐘左右

都是在地養殖、新鮮捕撈

自家養殖的鰻魚，比海產店吃到的鰻魚還要新鮮

利用炭火逼出香氣，烤鰻魚需要一點功力才能烤到最恰當的風味

鰻魚營養成分很高，有不飽和脂肪酸DHA、EPA

長輩、孩子吃都很讚!!!全家人一起帶來聚餐

有專人服務，吃燒肉不慌不忙、可以很優雅的吃

現場可以一邊用餐，一邊看桌邊服務秀

還可以聞到烤鰻魚、烤肉的香氣直撲，都覺得餓了

A5和牛

點了活力鰻牛二人套餐

不僅有一尾白鰻魚，還有一份 A5和牛

油花很豐富細緻，交給專人烤就對了

來這裡不僅去了一趟韓國、日本和牛也征服

和牛肉會搭配昆布鹽、椒鹽

這麼美的海景餐廳，不能只有讓鰻魚饕客滿足

喜歡吃燒肉的朋友也可以來囉!

附贈韓式大醬、特製鰻魚醬，都可以沾的吃

韓式年糕

套餐內就有韓式年糕，真的很韓式夠味帶辣度

整個醬汁很入味，熱呼呼燙口、彈牙好吃的年糕

香麻夠味帶一點點甜，尾韻辣味真的很過癮

都可以看服務人員用專業手法來烤鰻魚，每一個角落都細膩照顧到、烤到金黃色澤恰恰的

要逼出油膩，帶出本身的新鮮度，只會灑一點點海鹽提味

其他都是韓式吃法，可以用生菜包著吃、搭配韓式小菜、韓式泡菜、韓式辣醬等等多種吃法

讓很多人回味韓國美味的炭烤鰻魚唷!

這裡也有歐巴會桌邊服務代烤唷~

可以很優雅的吃鰻魚、享用日本和牛肉，搭配無敵海景

南下墾丁最近很夯的景觀餐廳，就是這間鰻鰻烤

享受枋寮第一排無敵海景，每一口吃起來都好美味，真的很韓式

韓式炸雞

小孩也可以吃韓式炸雞，不擔心過於辣味帶一點甘甜

使用雞腿肉，很肉厚實帶嫩度，趁熱吃很美味

不用擔心只有烤鰻魚、燒肉，還有很多韓式經典美食可以點

鰻魚真的需要一點時間炙燒炭烤

帶出金黃色澤，外皮細緻薄脆

建議可以先吃原味，感受在地南台灣最新鮮肥美好吃的白鰻鮮味

原汁原味帶炭香，口感帶有細嫩與Q度

還保有微微的脆度，我本身很愛吃魚~很喜歡這裡的新鮮烤鰻魚

完全無腥味，而且很健康又不油膩爽口

使用包肉生菜，搭配喜歡的韓式泡菜、小菜

可以點鰻牛套餐，就可以享用日本A5和牛

使用炭火烤逼出油脂滋潤，整個很軟嫩

可以沾一點椒鹽提味，搭配昆布鹽更好吃!!!愛了愛了~~~

韓式蒸蛋

韓式美食怎麼可以錯過韓式蒸蛋，就是要看這熱呼呼冒煙

整個滿出來，超高澎澎的蒸蛋

點的鰻牛套餐內沒有，所以另外加點了蒸蛋

每桌都有點，不點好像不行~

會有桌邊服務，會把石鍋蒸蛋放在盤子上好分食

加上石鍋一直沸騰，容易鍋巴太多~所以會裝到盤子上

這裡的蒸蛋很霸氣，很有南部人的熱情

裡面很多海港的海鮮用料，有蝦子、小卷、吻仔魚，上面還有鮭魚卵

讓每一口不僅有蛋香、焦香，還有海洋味

真的可以挖到海鮮料唷!!!~~一定要吃韓式蒸蛋

三五好友聚會、小酌配烤鰻魚燒肉

韓國炸彈酒點下去~

快點筆記起來，南下墾丁、四重溪泡湯玩樂

絕對要來枋寮走走，欣賞無敵海景、享受釜山般的烤鰻魚燒肉

南下墾丁美食推薦 鰻鰻烤

旁邊都可以停車，聚餐、約會很便利

搭火車旅遊可以停靠枋寮火車站，走過來大概5分鐘唷!

就可以看到南臺灣美麗海景，吃炭烤燒肉美食

鰻鰻烤 南台灣最美海景韓式餐廳

位置：屏東縣枋寮鄉枋寮村沿海路9之2號一樓 免費停車

枋寮火車站走到底即可抵達

營業時間：

週一、週四、週五 11：00～15：00、17：30～21：00

週六、週日 11：00～21：00

（週二、週三公休）

服務專線：088788667

IG:https://www.instagram.com/manman._.520/

線上定位：https://inline.app/booking

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