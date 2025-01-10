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南下最美韓式鰻鰻烤，享受釜山般百萬海景享用炭火直烤鰻魚.韓式燒肉 X 直火碳烤鰻魚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-01-10 09:33:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

南下最美韓式鰻鰻烤，享受釜山般百萬海景享用炭火直烤鰻魚.韓式燒肉 X 直火碳烤鰻魚 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台灣終於有直火鹽烤鰻魚專賣店，就是這間隱藏於枋寮港邊的 鰻鰻烤韓式燒烤
自家養殖的鰻魚，可以吃到白鰻、星鰻，原汁原味、高鈣質高蛋白的營養
來這裡就是韓國釜山一樣的美，號稱南臺灣最美的韓式燒肉店
家庭聚餐、朋友聚會都可以大口大口享用
周末常常客滿，建議先訂位~

韓國很多都是烤鰻魚專賣店，台灣人喜歡多種風味滿足
店家也聽到大家心聲，菜單內也多了牛肉選擇
來吃燒肉享受無敵百萬海景，南台灣最美韓式燒肉

鰻鰻烤 南台灣最美海景韓式餐廳
位置：屏東縣枋寮鄉枋寮村沿海路9之2號一樓 免費停車
枋寮火車站走到底即可抵達
營業時間：
週一、週四、週五 11：00～15：00、17：30～21：00
週六、週日 11：00～21：00
（週二、週三公休）
服務專線：088788667
IG:https://www.instagram.com/manman._.520/
線上定位：https://inline.app/booking
粉絲團：Facebook

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從枋寮車站直走到港邊，就可以看到 鰻鰻烤
不用飛出國，就可以享受釜山般的網美景緻吃鰻魚燒肉

台南灣釜山就是枋寮，實在太美了啦!!!

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來尋找海景第一排的美食餐廳

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沿著堤防就可以找到 鰻鰻烤，南臺灣首創 鹽烤鰻魚專賣店

日本有名是蒲燒鰻魚、韓國最有名炭火鰻魚
不同的風味帶出鰻魚香氣
枋寮這間鰻鰻烤是承襲韓式烤鰻魚，吃新鮮原味的

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南台灣的水產很厲害，鰻魚基本上都銷售出去國際、日本
店家希望把屏東枋寮優質的鰻魚，讓台灣人也可以好好品味到
堅持新鮮風味，別於一般日式蒲燒方式
更可以吃到鰻魚的鮮味、營養

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主廚團隊去韓國旅遊吃到當地厲害鹽烤鰻魚
於是想把屏東在地優質的鰻魚發揚下去(畢竟都銷售國外居多，台灣鰻魚真的很好吃)
開了這間主打 鹽烤鰻魚燒烤專賣店，假日真的要訂位唷!

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很多旅遊愛吃美食的、年輕人約會、枋寮隱藏版美食
都會來這裡覓食，南下美食推薦、還是網美景觀餐廳唷!

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鰻鰻烤都會有專人桌邊服務
不吃鰻魚的饕客也可以來吃肉肉囉!
聽到大家的呼喊，也推出了鰻魚和牛套餐

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很多朋友一看到景緻，就說有回到釜山吃烤鰻魚的度假感
真的不說還以為到了釜山吃美食

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釜山很多海鮮美食，屏東也是海鮮盛產地，也能吃到在地的海鮮、鰻魚

天氣好還可以看到右前方有小琉球唷!

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有韓式炭烤鰻魚組合，鰻魚可以選白鰻、星鰻
如果有長輩或者孩子，可挑選星鰻肉質比較細嫩

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跟韓國一樣，堅持使用直火炭烤方式
炭火烤肉就是好吃、帶炭香

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套餐都會附贈手作韓式小菜、韓式泡菜、沾醬、包肉生菜(辣醬)
小菜、湯品、醬料都可以無限續加

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韓式小菜都可單吃或者配著鰻魚吃，激發出不同香氣風味
最特別的就是蕗蕎(最右邊)
看起來很像大蒜也像小洋蔥，口感獨特清脆、配鰻魚好搭

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炭火爐具都是訂製，連烤網都是訂製
帶有弧度可以讓烤物保持一點距離

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海帶韓式大醬湯
香濃湯頭帶有海帶鮮味甘甜，尾韻帶有辣度

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餐前可以先喝碗熱湯，暖暖胃

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這裡都有桌邊服務，鰻魚需要烤12分鐘左右
都是在地養殖、新鮮捕撈
自家養殖的鰻魚，比海產店吃到的鰻魚還要新鮮

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利用炭火逼出香氣，烤鰻魚需要一點功力才能烤到最恰當的風味

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鰻魚營養成分很高，有不飽和脂肪酸DHA、EPA

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長輩、孩子吃都很讚!!!全家人一起帶來聚餐
有專人服務，吃燒肉不慌不忙、可以很優雅的吃

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現場可以一邊用餐，一邊看桌邊服務秀
還可以聞到烤鰻魚、烤肉的香氣直撲，都覺得餓了

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A5和牛
點了活力鰻牛二人套餐
不僅有一尾白鰻魚，還有一份 A5和牛
油花很豐富細緻，交給專人烤就對了

來這裡不僅去了一趟韓國、日本和牛也征服

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和牛肉會搭配昆布鹽、椒鹽

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這麼美的海景餐廳，不能只有讓鰻魚饕客滿足
喜歡吃燒肉的朋友也可以來囉!

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附贈韓式大醬、特製鰻魚醬，都可以沾的吃

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韓式年糕
套餐內就有韓式年糕，真的很韓式夠味帶辣度

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整個醬汁很入味，熱呼呼燙口、彈牙好吃的年糕

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香麻夠味帶一點點甜，尾韻辣味真的很過癮

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都可以看服務人員用專業手法來烤鰻魚，每一個角落都細膩照顧到、烤到金黃色澤恰恰的
要逼出油膩，帶出本身的新鮮度，只會灑一點點海鹽提味

其他都是韓式吃法，可以用生菜包著吃、搭配韓式小菜、韓式泡菜、韓式辣醬等等多種吃法
讓很多人回味韓國美味的炭烤鰻魚唷!

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這裡也有歐巴會桌邊服務代烤唷~
可以很優雅的吃鰻魚、享用日本和牛肉，搭配無敵海景
南下墾丁最近很夯的景觀餐廳，就是這間鰻鰻烤

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享受枋寮第一排無敵海景，每一口吃起來都好美味，真的很韓式

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韓式炸雞
小孩也可以吃韓式炸雞，不擔心過於辣味帶一點甘甜

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使用雞腿肉，很肉厚實帶嫩度，趁熱吃很美味
不用擔心只有烤鰻魚、燒肉，還有很多韓式經典美食可以點

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鰻魚真的需要一點時間炙燒炭烤

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帶出金黃色澤，外皮細緻薄脆

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建議可以先吃原味，感受在地南台灣最新鮮肥美好吃的白鰻鮮味

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原汁原味帶炭香，口感帶有細嫩與Q度
還保有微微的脆度，我本身很愛吃魚~很喜歡這裡的新鮮烤鰻魚

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完全無腥味，而且很健康又不油膩爽口

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使用包肉生菜，搭配喜歡的韓式泡菜、小菜

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可以點鰻牛套餐，就可以享用日本A5和牛
使用炭火烤逼出油脂滋潤，整個很軟嫩

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可以沾一點椒鹽提味，搭配昆布鹽更好吃!!!愛了愛了~~~

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韓式蒸蛋
韓式美食怎麼可以錯過韓式蒸蛋，就是要看這熱呼呼冒煙
整個滿出來，超高澎澎的蒸蛋
點的鰻牛套餐內沒有，所以另外加點了蒸蛋

每桌都有點，不點好像不行~

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會有桌邊服務，會把石鍋蒸蛋放在盤子上好分食
加上石鍋一直沸騰，容易鍋巴太多~所以會裝到盤子上

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這裡的蒸蛋很霸氣，很有南部人的熱情
裡面很多海港的海鮮用料，有蝦子、小卷、吻仔魚，上面還有鮭魚卵
讓每一口不僅有蛋香、焦香，還有海洋味

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真的可以挖到海鮮料唷!!!~~一定要吃韓式蒸蛋

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三五好友聚會、小酌配烤鰻魚燒肉

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韓國炸彈酒點下去~

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快點筆記起來，南下墾丁、四重溪泡湯玩樂
絕對要來枋寮走走，欣賞無敵海景、享受釜山般的烤鰻魚燒肉

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南下墾丁美食推薦 鰻鰻烤

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旁邊都可以停車，聚餐、約會很便利
搭火車旅遊可以停靠枋寮火車站，走過來大概5分鐘唷!
就可以看到南臺灣美麗海景，吃炭烤燒肉美食

鰻鰻烤 南台灣最美海景韓式餐廳
位置：屏東縣枋寮鄉枋寮村沿海路9之2號一樓 免費停車
枋寮火車站走到底即可抵達
營業時間：
週一、週四、週五 11：00～15：00、17：30～21：00
週六、週日 11：00～21：00
（週二、週三公休）
服務專線：088788667
IG:https://www.instagram.com/manman._.520/
線上定位：https://inline.app/booking
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place屏東縣枋寮鄉枋寮村沿海路2號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
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