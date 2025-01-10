

想吃牛排想好久了，這天與朋友來科技大樓站，以前有來過瑞安街，但從來不知道這邊有一家專門吃西餐的獨棟餐廳-陳氏好地方CHEN'S NICE PLACE，就隱身在瑞安街的巷底



原來陳氏好地方是新開業的餐廳，其實位置不難找，但是朋友還是迷路了很久，餐廳的位置搭捷運可以搭到科技大樓站，捷運出口過馬路到對面的蛋糕店旁邊的巷子一直直走到巷底就會看到靜巷中有著獨棟餐廳溫暖的燈光，散發著安靜而優雅的氛圍 。



我個人最喜歡外面這個招牌燈，有一種美式俏皮的風格，又恰到好處地增添了一絲趣味與輕鬆感。



餐廳內部裝潢以白色為主調，佈置典雅，有一種寧靜的感覺，桌位數也蠻多的，分為左右兩邊，個人覺得有拱門這區很有氣氛，這天剛好被安排在窗邊，超級浪漫



如果用餐人數比較多也可以坐右邊這區六人桌，可以自己成為一個小包廂最多可以容納12個人。



聽說二樓也有座位可以做為包場使用喔!



入座後，桌上擺放著一盞小蠟燭，營造出浪漫的氛圍。我和朋友都覺得這家餐廳既安靜又溫馨，非常適合節日慶祝或是約會用餐。



菜單為紙本菜單，主要以排餐為主也有海鮮的種類，另外也推出商業午餐，這天我們吃的是精選套餐，先選擇主餐接著再挑選套餐內的前菜、湯品及沙拉。整體品項選擇相當豐富。



首先上桌的是餐前酒。如果需要不含酒精的飲料，也可以告知，餐廳會更換為果汁。我們點了一杯無酒精的飲品，黃色的那杯是無酒精的果汁，口感酸甜，帶有百香果的清香，非常好喝。另一杯紅色飲品則是含有酒精的，口感像是無氣泡的甜酒，微甜風味獨特。



麵包則是手工軟法及五穀雜糧麵包，剛上桌的麵包感覺很西式還用餐巾保溫著，熱熱的麵包佐用松露奶油醬， 松露的獨特香氣融合奶油的淡雅香味，入口層次豐富，香氣迷人。



法式焗田螺-這道前菜是西餐中我很喜歡的一道菜品， 田螺上覆蓋著濃郁的起司，經焗烤後呈現金黃誘人的色澤，拉起時起司還能微微拔絲。田螺個頭飽滿，口感紮實，讓人品嘗時很有滿足感。



馬賽海鮮湯-湯品我跟朋友各選了一種互相分享， 海鮮湯用料相當豐富，內含魚片、蝦子、花枝及蛤蜊等多種海鮮，湯頭以番茄為基底，酸香濃郁，鮮味十足



法式洋蔥湯-洋蔥湯上面覆蓋著一層起士，一攪拌開來裡面的洋蔥超級多，喝起來滿滿的洋蔥香甜味道，味道濃郁好喝感覺營養又健康



沙拉我們也是選了兩種，田園沙拉佐義式油醋及水果沙拉優格醬，雖然兩種都是沙拉但吃起來口感不一樣田園沙拉新鮮蔬菜口感很清爽，水果沙拉佐優格醬，水果本身的甜味加上優格醬酸甜滋味層次豐富



紐西蘭PS菲力牛排8oz / 1580元-我覺得我真的不該貪心的，哈!因為我食量不大看到8oz雖然圓圓不大但其實飽足感十足，牛排我選擇五分熟，我覺得熟度很剛好，不會有血水，牛排 側面粉嫩的鮮紅色，肉質緊實卻又不失嫩滑， 切開的時候肉都端端的，鮮嫩Q彈又多汁



法式鴨胸佐橙汁-這塊鴨胸肉質肥嫩，煎至完美的熟度，外皮酥脆且略帶厚實感，吃起來略有嚼勁沾上橙汁一起享用又解除了油膩感，口感平衡美味



最後就是甜點了，甜點選擇了當日的精緻蛋糕一個是芋頭塔、另外一個是濃郁起士蛋糕，搭配了熱莓果茶，莓果茶的茶包是使用twining 茶包，喝起來香氣香甜，剛好天氣很冷來上一杯很溫暖，茶杯也很漂亮，朋友還想買一個回家使用呢



芋頭塔及濃郁起士蛋糕搭配上一杯熱茶整體味道十分和諧。芋頭塔吃起來有微微的芋頭香氣，口感比慕斯稍微偏硬，帶有淡淡的甜味，口感層次豐富。起士蛋糕的口感綿密但是不會讓人太膩口的起士味道，輕柔卻又有一定的厚實感。



總結: 陳氏好地方雖然是新開的餐廳，但從一開始的西式餐點中，發現帶有法式餐廳的風格。主打的排餐無論在擺盤還是味道上都令人滿意，當天我們吃的精緻套餐價格也相當合理，令人有飽足感。餐廳位於瑞安街巷底很有隱密氛圍，用餐環境也營造出浪漫的氛圍是個理想的約會餐廳選擇。



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餐廳資訊

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CHEN'S NICE PLACE 陳氏好地方

電話：02-2703-7666

地址:台北市大安區瑞安街135巷4號（捷運科技大樓站）

營業時間：

商業午餐11:00-13:30

下午茶13:00-17:00

排餐14:00-22:00