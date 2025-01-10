這間位於板橋慈惠宮對面的老字號小吃店，

Ruby 在品嚐過他們家的油飯後，對那份獨特的風味念念不忘。

菜單上之前還提供許多的小菜選擇，

但目前只剩下燙青菜和油豆腐可以搭配，這讓人略感遺憾。

醬料區的醋辣和甜辣醬，絕對不能錯過，相這兩款醬料搭配，

絕對能讓你愛上這道美味，風味更加出色。

油飯 小 $40

油飯不僅不油膩，還帶有淡淡的麻油香，

糯米粒粒分明，口感豐富。

香菇與肉絲的搭配，為油飯增添了不少風味。

淋上一點甜辣醬，更讓油飯更加美味可口。

赤肉羹麵 $70



赤肉羹麵在北部地區並不常見，

肉羹湯頭清甜且不勾芡，

肉羹也非常紮實，

油蔥酥的香氣與醬料區的醋辣醬，味道層次豐富。

有機會來板橋逛逛拜拜都可以到秋香ㄟ店來品嘗看看，

這傳統台灣小吃的魅力，絕對會讓你回味無窮。

【店家資訊】

👉秋香ㄟ店

🏠新北市板橋區宮口街2號

☎️02 8969 9116

⏰AM11:00~PM19:00(休息不固定)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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