這間位於板橋慈惠宮對面的老字號小吃店，
Ruby 在品嚐過他們家的油飯後，對那份獨特的風味念念不忘。
菜單上之前還提供許多的小菜選擇，
但目前只剩下燙青菜和油豆腐可以搭配，這讓人略感遺憾。
醬料區的醋辣和甜辣醬，絕對不能錯過，相這兩款醬料搭配，
絕對能讓你愛上這道美味，風味更加出色。
油飯 小 $40
油飯不僅不油膩，還帶有淡淡的麻油香，
糯米粒粒分明，口感豐富。
香菇與肉絲的搭配，為油飯增添了不少風味。
淋上一點甜辣醬，更讓油飯更加美味可口。
赤肉羹麵 $70
赤肉羹麵在北部地區並不常見，
肉羹湯頭清甜且不勾芡，
肉羹也非常紮實，
油蔥酥的香氣與醬料區的醋辣醬，味道層次豐富。
有機會來板橋逛逛拜拜都可以到秋香ㄟ店來品嘗看看，
這傳統台灣小吃的魅力，絕對會讓你回味無窮。
【店家資訊】
👉秋香ㄟ店
🏠新北市板橋區宮口街2號
☎️02 8969 9116
⏰AM11:00~PM19:00(休息不固定)
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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