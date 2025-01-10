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【宜蘭礁溪美食】礁溪一碗小羊肉附菜單，一小鍋羊肉湯暖心又暖胃-近礁溪火車站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
【宜蘭礁溪美食】礁溪一碗小羊肉附菜單，一小鍋羊肉湯暖心又暖胃-近礁溪火車站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
礁溪一碗小羊肉
一碗小羊肉
羊肉爐
宜蘭礁溪
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Yilan
Jiaoxi
2025-01-10 15:35:00
文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行
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#宜蘭美食
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礁溪一碗小羊肉
phone
03-9872956
place
宜蘭縣礁溪鄉中山路二段85號
3.48
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star_border
美味度
3.67
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.17
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