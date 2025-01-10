【新竹食記】塊肉究派

一陣子沒有來到竹東市區探索新餐廳了，這天找到位在蕭如松藝術園區對面的這間塊肉究派，光聽店名就覺得很兇很霸氣，但餐廳風格走的是文青清新風，與店名有種衝突感，他們提供多款日式咖哩定食、烏龍麵，咖哩醬有溫和日式咖哩、覺醒泰式咖哩的選擇，同時滿足清淡口味和重口味的客層，一起來吃看看吧！

餐廳最近的停車場為竹東信義立體停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲餐廳門口有一大片落地窗，白底黑字招牌很有設計感。

▲內裝風格使用溫暖的木質色調，與餐桌椅風格非常一致。

▲內用用餐區坐位不多，有3~4組方桌座位和吧台坐位，整體氛圍較接近日式居酒屋。

▲醬料台提供調味料、兒童餐具。

▲展示架上有各種認證，認真的業主做出來的東西一定好吃！

▲塊肉究派菜單：有六款咖哩定食，還有素食的選項，咖哩醬有兩種可選，想吃麵也有三種口味的烏龍麵可選。

▲厚切軟嫩炸豚肉(溫和日式咖哩醬) 279元：咖哩定食內含白飯、主廚每日湯、精選小菜和當日蔬果四種，今天搭配的小菜是嫩豆腐、韓式泡菜和芥末小黃瓜。

▲厚切軟嫩炸豚肉厚度真的超厚，肉質相當軟嫩，喜歡吃肉的人一定可以吃得很過癮，豬排外層的麵包粉金黃酥脆，咬起來的口感非常棒！

▲日式咖哩醬是偏甜的口味，完全沒有辛辣感很適合小朋友吃。

▲湯品內有酸菜和竹筍，吃完飯喝還溫溫的，熱度很夠。

▲韓式泡菜吃起來有脆度，醬汁酸酸辣辣非常開胃。

▲菜多多醬燒炒烏龍麵 249元：烏龍麵搭配主廚每日湯、精選小菜和水果。

▲烏龍麵上有半顆溏心蛋，配菜為玉米筍，並放上柴魚片搭配，有濃濃的日式風格，烏龍麵口感彈牙，日式醬汁有完全吃進麵體，味道非常香！

▲水果是紅心芭樂甜度很高，芥末小黃瓜吃起來甜甜的尾韻才感受到芥末的嗆辣，醃番茄吃起來酸甜酸甜的，都是很開胃的小菜。

雞蛋糕短評：位在蕭如松園區對面的文青小店，賣的是日式料理，咖哩烏龍麵都不錯吃，咖哩濃郁炸豬排非常厚實，小黃瓜加入芥末吃起來甜甜的沒有嗆辣味。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



【塊肉究派美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮三民街61號

電話：0931095103

官網：facebook、IG

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00(周三公休)

外送：foodpanda、

線上預定：posky

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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