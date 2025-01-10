位於台北東區、近國父紀念館的「VAN東方現代流行鐵板燒 大安店」，以鐵板燒結合台灣在地食材，創意呈現各式精緻料理！這次菜單是「四時之韻」，用24節氣為發想呈現四季之美！

店家介紹

「VAN東方現代流行鐵板燒 大安店」在捷運忠孝敦化與國父紀念館之間，整體裝潢以日式禪風現代風格，用餐採用預約制，需在訂位時預付每人$1000訂金

餐點介紹

此次菜單是「四時之韻」，每位$2,080+1成服務費，每人皆需另付$100的水資，有evian礦泉水或氣泡水可選，在開始料理前會將當日使用的新鮮食材端出來~有龍蝦、北海道干貝、廣島生蠔、宜蘭九孔鮑魚等等

▼ 大雪冬至迎葭月

一開始會上一杯烏龍茶，淡淡茶香一邊搭配開胃菜好適合 (用香檳杯裝我還以為是香檳XD

這三個開胃菜一起上，店員有說因為調味濃淡的關係，建議從下方開始順時鐘依序享用

▼ 夏至花火迎莆月

這道超特別，竟然是澎湖明蝦搭配愛玉，愛玉本身沒什麼味道，搭配彈牙的明蝦，以及最後點綴的鮭魚卵，鮮味十足！

▼ 秋分豐收迎桂月

這道很像港點，水晶餃皮包裹著鱈場蟹，蘸著百香果慕斯，視覺味覺滿分！

▼ 立春啟程迎端月

鹹香臘肉搭配酥脆的塔皮，風味十足！

▼ 大寒煖心迎臘月

這道開始可以看師傅料理秀，師傅一邊煎魚、一邊煮湯煮醬，以魚白湯為基底，淋上椒麻皮蛋醬，裡頭還吃的到淡菜與小鮑魚，最嫩的就是那魚肉，表皮焦香，裡頭鮮嫩無比！湯頭更是無敵~滿滿海味！

▼ 春分新生迎花月

裡頭有著嫩竹筍與北海道干貝以及帕瑪火腿，淋上醃篤鮮的輕甜幕斯湯汁，口感層次豐富！

▼ 豐秋金浪迎玄月

嚴選宜蘭九孔鮑魚搭配奶油白菜醬以及舞菇點綴，最上面在放上烘烤而成的大白菜片，營造秋葉氛圍！這道的醬非常特別~濃郁且不膩

▼ 生蠔蛋捲 繼光餅

使用馬祖的繼光餅，中間夾著蛋捲與超大顆生蠔，以及特製醬料，吃起來有點台式漢堡的感覺，餅酥內餡飽滿~

▼ 暑時南洋迎荔月

這道以龍蝦為主角，可以看到師傅料理秀~龍蝦看起來好彈牙鮮美！

除了龍蝦非常彈牙以外，還有放炸過的蓮藕片與晚香玉筍，一旁搭配的是剝皮辣椒糯米椒醬與龍蝦馬告醬，兩種醬都很特別~也都很適合整體搭配

▼ 午後柑嵐迎巧月

中間來個清爽的，蘋果木煙燻過的柑橘雪酪，端上來時還有乾冰冒出來~搭配細薑調味，但幾乎吃不到薑味，只有滿滿柑橘香氣

▼ 秋濃高粱迎陽月

前面吃那麼多海裡游的，終於來個九州和牛，九州和牛使用肋眼部位，吃起來超軟嫩！搭配煎過的小米糕，淋上金門高粱肉骨汁，一旁還有炸蒜片與帕瑪森起司點綴，整體看似不搭，但其實搭配得很好！

▼ 豐年四節迎梅月

鐵板燒好像都一定會有一道炒飯，這季菜單是吻仔魚炒飯，上面鋪上滿滿的鮪魚絲，還可以看到鮪魚絲像柴魚片一樣飄動~整體吃起來很細緻

▼ 秋暮霜晨迎菊月

最後一道是以楊枝甘露為發想，將芒果替代成甜柿，搭配葡萄柚、西米露等楊枝甘露必備元素，濃郁甜柿果香讓人愛不釋手！

最後我完全忘記我在訂位時有備註是慶周年XD最後還送上了蘋果派，點上蠟燭與旋轉音樂盒，真的儀式感滿滿啊！若有在訂位時備註慶生的也會有此招待喔！

結語

整體來說，第一次吃到以24節氣為發想的餐點，每一道都是驚喜連連！完全意想不到的味道~我也很少吃這樣價位的餐廳，若是慶生或是慶周年等大日子來用餐，真的非常適合~

店家資訊

【 VAN 東方現代流行鐵板燒 大安店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/VANteppanyaki

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/vanxtaiwan/

▸ 地址｜台北市大安區仁愛路四段345巷4弄2號

▸ 電話｜02-87739557

▸ 營業時間｜12:00～14:30 / 17:30～21:30

▸ 預約連結｜ https://lihi.cc/bJFMZ



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