為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN teppanyaki 東方現代流行鐵板燒 大安店

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN teppanyaki 東方現代流行鐵板燒 大安店

VAN teppanyaki 東方現代流行鐵板燒 VAN東方現代流行鐵板燒 VAN東方現代流行鐵板燒評價 VAN東方現代流行鐵板燒推薦 more
2025-01-10 17:37:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
share
貪食瑞秋a口袋名單

貪食瑞秋a口袋名單

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

 

位於台北東區、近國父紀念館的「VAN東方現代流行鐵板燒 大安店」，以鐵板燒結合台灣在地食材，創意呈現各式精緻料理！這次菜單是「四時之韻」，用24節氣為發想呈現四季之美！

 

店家介紹

VAN東方現代流行鐵板燒 大安店」在捷運忠孝敦化與國父紀念館之間，整體裝潢以日式禪風現代風格，用餐採用預約制，需在訂位時預付每人$1000訂金

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

餐點介紹

 

此次菜單是「四時之韻」，每位$2,080+1成服務費，每人皆需另付$100的水資，有evian礦泉水或氣泡水可選，在開始料理前會將當日使用的新鮮食材端出來~有龍蝦、北海道干貝、廣島生蠔、宜蘭九孔鮑魚等等

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

大雪冬至迎葭月

一開始會上一杯烏龍茶，淡淡茶香一邊搭配開胃菜好適合 (用香檳杯裝我還以為是香檳XD

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

這三個開胃菜一起上，店員有說因為調味濃淡的關係，建議從下方開始順時鐘依序享用

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

夏至花火迎莆月

這道超特別，竟然是澎湖明蝦搭配愛玉，愛玉本身沒什麼味道，搭配彈牙的明蝦，以及最後點綴的鮭魚卵，鮮味十足！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

秋分豐收迎桂月

這道很像港點，水晶餃皮包裹著鱈場蟹，蘸著百香果慕斯，視覺味覺滿分！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

立春啟程迎端月

鹹香臘肉搭配酥脆的塔皮，風味十足！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

大寒煖心迎臘月

這道開始可以看師傅料理秀，師傅一邊煎魚、一邊煮湯煮醬，以魚白湯為基底，淋上椒麻皮蛋醬，裡頭還吃的到淡菜與小鮑魚，最嫩的就是那魚肉，表皮焦香，裡頭鮮嫩無比！湯頭更是無敵~滿滿海味！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

春分新生迎花月

裡頭有著嫩竹筍與北海道干貝以及帕瑪火腿，淋上醃篤鮮的輕甜幕斯湯汁，口感層次豐富！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

豐秋金浪迎玄月

嚴選宜蘭九孔鮑魚搭配奶油白菜醬以及舞菇點綴，最上面在放上烘烤而成的大白菜片，營造秋葉氛圍！這道的醬非常特別~濃郁且不膩

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

生蠔蛋捲 繼光餅

使用馬祖的繼光餅，中間夾著蛋捲與超大顆生蠔，以及特製醬料，吃起來有點台式漢堡的感覺，餅酥內餡飽滿~

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

暑時南洋迎荔月

這道以龍蝦為主角，可以看到師傅料理秀~龍蝦看起來好彈牙鮮美！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

除了龍蝦非常彈牙以外，還有放炸過的蓮藕片與晚香玉筍，一旁搭配的是剝皮辣椒糯米椒醬與龍蝦馬告醬，兩種醬都很特別~也都很適合整體搭配

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

午後柑嵐迎巧月

中間來個清爽的，蘋果木煙燻過的柑橘雪酪，端上來時還有乾冰冒出來~搭配細薑調味，但幾乎吃不到薑味，只有滿滿柑橘香氣

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

秋濃高粱迎陽月

前面吃那麼多海裡游的，終於來個九州和牛，九州和牛使用肋眼部位，吃起來超軟嫩！搭配煎過的小米糕，淋上金門高粱肉骨汁，一旁還有炸蒜片與帕瑪森起司點綴，整體看似不搭，但其實搭配得很好！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

豐年四節迎梅月

鐵板燒好像都一定會有一道炒飯，這季菜單是吻仔魚炒飯，上面鋪上滿滿的鮪魚絲，還可以看到鮪魚絲像柴魚片一樣飄動~整體吃起來很細緻

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

秋暮霜晨迎菊月

最後一道是以楊枝甘露為發想，將芒果替代成甜柿，搭配葡萄柚、西米露等楊枝甘露必備元素，濃郁甜柿果香讓人愛不釋手！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

最後我完全忘記我在訂位時有備註是慶周年XD最後還送上了蘋果派，點上蠟燭與旋轉音樂盒，真的儀式感滿滿啊！若有在訂位時備註慶生的也會有此招待喔！

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

結語

整體來說，第一次吃到以24節氣為發想的餐點，每一道都是驚喜連連！完全意想不到的味道~我也很少吃這樣價位的餐廳，若是慶生或是慶周年等大日子來用餐，真的非常適合~

 

店家資訊

VAN 東方現代流行鐵板燒 大安店
店家FB https://www.facebook.com/VANteppanyaki
店家IG https://www.instagram.com/vanxtaiwan/
地址｜台北市大安區仁愛路四段34542
電話｜02-87739557
營業時間｜12:0014:30 / 17:3021:30
預約連結｜ https://lihi.cc/bJFMZ


檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

台北大安｜結合台灣在地食材創新！精緻無菜單鐵板燒｜VAN t

文章標籤
VAN teppanyaki 東方現代流行鐵板燒 VAN東方現代流行鐵板燒 VAN東方現代流行鐵板燒評價 VAN東方現代流行鐵板燒推薦 VAN東方現代流行鐵板燒大安店 VAN東方現代流行鐵板燒大安店評價 台北美食 台北美食推薦 大安美食 台北大安區美食 忠孝敦化美食 忠孝敦化 國父紀念館美食 無菜單料理 台北無菜單料理 台北鐵板燒 台北慶生餐廳 台北約會餐廳 台北餐廳 慶生餐廳
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

VAN 東方現代流行鐵板燒 大安店

phone
place台北市大安區仁愛路四段345巷4弄2號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up