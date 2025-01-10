被咖啡耽誤的齊食烘焙店！現在連平日非早餐時段也要等一下，店內不是只有咖啡飲料，自家做的咖啡拿鐵蛋黃酥、牛軋糖軟糖與麵包深受上班族喜歡，214大卡蛋黃酥應該是全桃園最低，因為太多人許願，現場除了6入盒裝，也推出單顆包裝攜帶方便～

齊食蛋黃酥 在哪？

齊食蛋黃酥藏匿在桃園區經國路上的紅菓咖啡！可在附近經國路找停車格，從國道1號交流道下約5~7分鐘可抵達，距離桃園最美圖書館僅3分鐘車程，可以安排一起走走，公園樹下野餐也不錯～

地址：桃園市桃園區經國路266號(紅菓咖啡經國店)

聯絡電話：03-3179088

營業時間：平日7:00~17:00/假日8:00~17:00



齊食SLOGAN

桃園年輕老闆夫妻自創烘焙品牌！

為了進修還特地到日本東京藍帶學院

在地人稱被咖啡耽誤的烘焙店～

為了讓顧客方便外帶！左邊也有一個外帶小窗戶～

每天一早很多上班族都會點杯咖啡配麵包！麵包都是自己手工製做，沒有多餘添加，加上老闆很好聊，營造出輕鬆自在氛圍，店內飲料麵包選擇很多，熟客就算每天上門也能換口味，不用擔心一直吃一樣的早餐～

雖然可以在外面點餐！但這烘焙麵包與咖啡香太誘人，熟客都會進去一邊等咖啡一邊挑麵包～

紅菓咖啡MENU提供給大家參考！

美式咖啡65元、拿鐵85元、奶蓋咖啡80元好平價，手沖咖啡也只要120元！內用低消一杯飲料～不收服務費～

現場除了現金也能使用LINE pay、刷卡服務，掃描加入好友提前預訂麵包，早餐拿了就走～

藍帶手藝 平價麵包

被咖啡耽誤的烘焙店不是叫假的！以目前市面同類型平價咖啡館來講，這的烘焙麵包價真的很有吸引力，最便宜麵包一個25元起，還幫你烤好送到面前，像是招牌沙拉蛋今天中午來已經被買光～

老闆自己做肉桂卷才賣60元！以咖啡館來講好親民，香蒜脆皮法國一定要點～

家庭客愛點的湯種餐包一顆才25元！有五種口味可選～

麵包出餐前都會加熱，可以吃到熱呼呼的麵包，花生餐包吃得到花生顆餡，爆漿巧克力香濃好吃，一掰真的會爆漿～

最喜歡看手作過程啦！整間咖啡館瀰漫著烘焙麵包香，剛收到大量訂購，員工正在忙著塗抹特製蒜香醬～

招牌214卡 蛋黃酥

之前就介紹過招牌蛋黃酥！適合怕胖上班族女性，一顆蛋黃酥214大卡吃起來無負擔，剛烤好待涼蛋黃酥立刻被點走，現在有賣單顆蛋黃酥，想吃時候可以隨時來一顆～

現場有各種包裝禮盒！可依自己預算選購適合禮盒～

最熱門的是齊食蛋黃酥禮盒！靛藍金搭配色，放射黃色圈圈僅連一起，就像一家人心連心～

◎ 購買連結：https://chifoodyummy.1shop.tw

現在還推出濾掛咖啡與果乾隨手包禮盒！

果乾隨身包 攜帶方便

果乾隨身包包裝好看！重點是攜帶方便！這些都是用來製作店內麵包堅果與果乾，堅果一律用低溫烘烤，除了能保留堅果天然風味，也能確保營養不流失，立刻來上一顆好吃沒油耗味，堅果搭配咖啡讚啦～

果乾選用水果製成的果乾，放在包包隨手方便吃～

牛軋糖軟糖｜雙包禮盒399元

牛軋糖軟糖也是齊食特色之一！與你既定的牛軋糖印象很不一樣，這次還推出限量「蜂蜜洛神花」牛軋糖軟糖，裡面的洛神花是老闆在苗栗自家種植，我聽到時覺得挺不可思議，咖啡館的麵包自己做，連洛神花也是自己種～

紅菓咖啡x齊食｜內用不限時間

單顆蛋黃酥 真空包裝

太多人許願！蛋黃酥推出單顆包裝，烤好放涼蛋黃酥放入單顆真空包裝，放包包不用怕擠扁，當早餐點心皆適合，蛋黃酥皆不含防腐劑、人工添加物～

想送人訂購盒裝，建議還是提前預訂，因為蛋黃酥都是接到訂單開始製作～

◎保存方式：常溫10天/冷凍1個月

這的蛋黃酥可以降低熱量！是因為外皮與蛋黃都稍加改變創新，把傳統油皮油酥配方，加入法式檸檬塔餅皮配方，吃起來增加酥鬆感，紅豆餡甜味適中，鹹蛋黃很飽滿，搭配黑咖啡最合適～

自創咖啡拿鐵蛋黃酥！外皮加入自家萃取濃縮咖啡液，每一口都有香濃咖啡香，鹹蛋黃不減半，吃的到整顆鹹蛋黃，一整顆蛋黃酥卡路里214卡比白飯還低～

蜂蜜洛神花 牛軋糖軟糖

創新食感牛軋糖軟糖！吃得到台式牛軋糖香甜味，也吃得到法式軟糖的軟Ｑ口感，很多人吃牛軋糖怕黏牙或太硬，這口感舒服一點都不硬口，就像吃軟糖一樣好咀嚼，冷藏後依舊不黏牙，還是低糖配方喔～

蜂蜜洛神花牛軋糖軟糖真材實料！限量賣完就沒有了，裡面是老闆自家栽種的洛神花，洛神花用純蜂蜜製成果乾，酸香洛神花帶有淡淡蜂蜜香，沒有多餘甜味，這滋味挺不錯～

蘋果千層派麵包｜一切香酥脆

剛烤好的千層派麵包！一刀切下去香、酥、脆，搭配夠味香甜果醬滿好吃，買回家放氣炸鍋加熱很方便～

香蒜脆皮法國｜咔茲脆感必點

香蒜脆皮法國一直都是我的菜！尤其是現場剛烤好，拿在手上還熱熱著，自家做的法國麵包好酥脆，香蒜結合起司香超涮嘴，我一次可以吃兩個沒問題～

這的菠蘿麵包皮好酥脆！叉子一插下去就能感受到酥脆度，菠蘿吃起來沒不油膩，有濃濃厚重的奶油香～

桃園咖啡館｜60元肉桂捲超佛

沒想到！桃園咖啡館能吃到60元肉桂捲！肉桂捲不是麵包食品廠製品，是店家自己做的，這時代人工最貴，60元可以吃到肉桂捲真的挺佛，烤好肉桂捲灑上糖粉裝飾，重點是有夠酥脆～

這肉桂捲層次分明，肉桂香氣適中，平常不喜歡吃肉桂家人也說好吃，外酥脆裡面鬆軟不乾口，外層糖衣好脆口我喜歡，隔兩天就買來當下午茶～

＊紅菓咖啡x齊食真的很吸引我！內用低消一杯飲料、不收服務費、不限時間！烤好送上桌肉桂捲才賣你60元、湯種餐包25元，法式蛋黃酥推出單顆包裝，熱量214大卡很加分，洛神花牛軋糖軟糖料好實在，吃起來軟Q不黏牙，連洛神花也是自家栽種真的太用心了～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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