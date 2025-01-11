要找高鐵桃園站美食餐廳用餐的大大看過來，除了一旁北台灣好逛的Outlet華泰名品城A19店家之外，周邊也有不少青埔好吃餐廳可供選擇，這次就來分享一家離前幾天跟朋友去吃午餐，整體覺得還蠻不錯的青埔火鍋店食鍋性也。至於這間離之前去住宿過的青埔商旅（CP HOTEL）相當近，以個人套餐為基礎，提供自取蔬菜自助吧，也有加價升級肉品吃到飽、單點品項跟季節限定餐點，而且鮮甜高湯是以鮮魚+蛤蜊提煉的桃園火鍋店，營業時間後就沒有休息，因此隨時要來食鍋性也火鍋店用餐都可以呢！

食鍋性也這家桃園青埔火鍋店，位置是在大園區致遠一路上，從高鐵桃園站過來很快就會到了。

進到食鍋性也店裡，看到裝潢蠻典雅的，至於座位設置部分，則是可以滿足不同族群客人的需要。

坐定位後，開始看桌上的食鍋性也菜單，而這裡的點法，就是每個人先選要吃的套餐種類（含小菜、主食、附食、自取時蔬、飲料跟甜點），有需要的話可以加價選擇指定肉品吃到飽（需同桌全部人加點），或是其它單點品項。

點完要吃的餐點後，就先來有接近20樣蔬菜可自由拿取的蔬菜自助吧，拿自己要吃的蔬菜。

由於在食鍋性也開始營業沒多久時就到了，當下只有我們跟另一組客人，因此備餐還蠻快的，很快全部餐點就都送來了，所以先來張大合照，然再來看一些重要的餐點。

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