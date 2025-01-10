東港肉丸，大甲美食推薦。來到大甲鎮瀾宮熱鬧的蔣公路上，到處都是美食小吃。這間東港肉丸是朋友介紹創立於1976年的老店，除了有傳統肉丸，還有新品酥皮肉丸，外皮口感酥脆，肉餡紮實飽滿，搭配特調醬汁真的好吃。來逛大甲鎮瀾宮一定要給肚子留點空間，來吃一下在地美食。

東港肉丸

地址:台中市大甲區蔣公路153-2號

電話:0925-618-316

時間:平日15:45-20:30、假日11:00-20:30（週二公休）

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東港肉丸在哪裡?

東港肉丸大甲總店就位在蔣公路上，從大甲鎮瀾宮走過來大約5~10分鐘左右路程，創立於1976年已經是在地50年老店，2019、2020也有榮獲經濟部中央評核四顆星的殊榮。

門口布條看到新品上市的酥皮肉丸引起我的興趣，決定來嘗鮮看看~

東港肉丸環境介紹

還沒到正餐時段，又陸續有客人來用餐，裡面約有7張桌位，外面也可以坐，差不多全部可以容納二三十人左右。

東港肉丸菜單價位

東港肉丸品項非常簡單，一份肉丸一碗湯就很滿足，吃不夠就再來一顆

門口可以抽取號碼牌，等叫號到櫃檯點餐，再到旁邊窗口取餐

老字號純手工肉丸，正好拍到酥皮肉丸現炸的畫面，金黃酥脆的外皮，非常吸引人。

一刀下去發出卡卡的酥脆聲響，熱騰騰香氣四溢，接著淋上特製醬料。

貢丸湯

貢丸湯簡單又好喝，湯頭很清甜，我喜歡貢丸的Q彈咬勁。

豆腐肉湯

大家都很推薦的豆腐肉，飽滿肉餡很有誠意，軟嫩豆腐包肉的層次口感，一口下去超滿足。

酥皮肉丸

酥皮肉丸每次下鍋油炸數量有限，一波出完還得等下一波，不過現炸就是好吃。

光看到外皮就能感受到酥脆的程度，醬汁甜甜辣辣的，配上肉丸就是讚。

肉丸皮炸的外酥內Q，很有彈性，真的還不錯吃，難怪這家生意這麼好~

豬肉餡口感紮實帶勁，緊實的咬感還有筍子的脆甜口感，營造出多層次的風味，大甲在地美食小吃這邊分享給大家。

店家資訊

東港肉丸

地址:台中市大甲區蔣公路153-2號

電話:0925-618-316

時間:平日15:45-20:30、假日11:00-20:30（週二公休）

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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