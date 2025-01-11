「初蛋糕」豆漿蛋糕位在熱鬧非凡、人來人往的三峽老街中～

小店面空間不大，有透明櫥窗可以直接挑選蛋糕

現場有豆漿蛋糕試吃，老闆說吃過喜歡再買～

「初蛋糕」品牌創立已有 14 餘年，待人以誠是品牌堅持，真實更是不能妥協的信條

做出的蛋糕秉持用料安全實在，於是「初蛋糕 True Cake 」名字油然而生～

「初蛋糕」紅色手提袋很喜氣，最多可以裝三盒豆漿蛋糕

「初蛋糕」 豆漿蛋糕都是當天新鮮現做，最佳賞味期建議：常溫1天、冷藏3天、冷凍7天

初蛋糕的蛋糕一盒約 500 克，大小約長 20 公分 x 寬 12 公分 x 高 8 公分，拿起來挺沉的～

裡面有附一張DM以及一把塑膠小刀

「初蛋糕」堅持選用有機履歷日日新鮮手打的紅仁蛋和大品牌光泉無糖豆漿

製作過程無添加防腐劑、泡打粉、澎鬆劑、香精、色素及奶油

讓消費者能買得安心吃的開心，享受純粹美好的美味蛋糕！

豆漿蛋糕吃法有很多種，可以常溫 、冷藏、冷凍或是加熱後再吃

我自己最喜歡放入烤箱加熱後再吃，蛋糕有點外酥內軟口感很佳！

「 蛋香原味豆漿蛋糕 」 最原始經典的口味，蛋糕散發淺淺的豆漿香氣

蛋糕鬆軟蛋香味十足，甜度不會讓人覺得膩口的那種～

蛋糕表面印有吉祥話和可愛的龍圖案，視覺上很可愛討喜！

早上來一片 「 蛋香原味豆漿蛋糕 」 當全家人的早餐，很是不錯～

牙口不好的老人家，也能開心地一口接著一口吃！

「 巧克力豆漿蛋糕 」 柔軟的豆漿蛋糕吃的到苦甜巧克力醬

蛋糕表面有硬脆的巧克力豆，可可香氣濃郁，吃起來甜而不膩

這款 「 巧克力豆漿蛋糕 」 大朋友小朋友都喜歡！美好滋味讓人回味無窮～

巧克力控請注意！限量巧克力口味只有在假日買的到唷～

「 德國起士豆漿蛋糕 」 是所有口味之中我最喜歡的～

細緻軟綿的豆漿蛋糕，夾了一層鹹香德國起司，鹹甜交織口感很有層次

蛋糕表面還鑲嵌一顆顆起司丁，讓味蕾加分再加分！

下午茶來一片 「 德國起士豆漿蛋糕 」 搭配一杯茶，再適合不過了！

「初蛋糕」豆漿蛋糕真的很好吃，送禮自用兩相宜～逛三峽老街買伴手禮除了買金牛角又多了一個選擇啦！

初蛋糕 豆漿蛋糕 三峽老街店

Line 官方：＠ 558duzse

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地址： 237 新北市三峽區民權街 103 號

電話： 0976 117 213

營業時間： 週二～五 10:00-18:00 六日 10:00-19:00 （週一公休）

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