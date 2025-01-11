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南投縣魚池鄉日月潭私人盆地秘境｜村自然Glamping，擁有一座自己的大草原饗宴，享受豪華設備與豐富一泊二食靈魂奢旅。

2025-01-11 03:33:00 文字：引線木偶
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引線木偶

引線木偶

#私人盆地秘境】村自然Glamping

一座山嵐低語的大草原，迎接我們的，是光影輕舞間的溫柔邀約。

詳細遊記

https://kielkiel.com/%e6%9d%91%e8%87%aa%e7%84%b6glamping/

遠離塵囂的親子時光

啾啾在綠意盎然的草坪上追逐陽光，我和蛙蛙啜飲著熱可可，看星空流瀉；

營火旁的杉木柴火劈啪聲，宛如自然樂章，把靈魂也洗滌得清透。

一泊二食的詩意饗宴

晚餐的燒烤香氣，為舌尖開了一場盛宴；桌上擺滿高品質肉品與海鮮，牛排厚實多汁大魷魚鮮美Q彈，搭配當地新鮮蔬菜及火鍋料，豐盛得像高級小型派對。清晨的霧氣，多種產地直送小農美味早餐，成為一日的完美序曲。

豪華設備與自然的和諧

看過奧斯卡最佳影片《寄生上流》嗎？交誼廳看出去的草原完全還原！

獨立浴室免治馬桶、開闊草坪，每個細節都訴說著生活美學的時尚用心。

豪華帳篷內的舒適大床，讓孩子睡得安心。這裡既是露營，也是彷彿進入童話舞台。

小孩眼裡的世界很簡單，但這一切卻成了我們心中最豐盈療癒記憶。

時間彷彿放慢了腳步，每一刻都那麼值得珍藏。

#豪華露營 #親子旅遊 #村自然Glamping #家庭幸福時光

地址： 55548南投縣魚池鄉平和巷39-2號

電話號碼： 0966 449 293
官網：https://villnature.waca.tw/

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