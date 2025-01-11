我到了一家史上最浪漫的披薩店！

聽說老闆在義大利學習披薩時，邂逅一名漂亮的義大利女孩兒，老闆希望有一天女孩兒到台灣旅遊時，能夠吃到最正宗的義大利披薩！

披薩3次方

地址：台北市信義區林口街16號（永春4號）

時間：週一至週四 17：00~22：00．週五至過日 17：00~23：00

Line：@202mpbgi

披薩3次方採開放式空間，讓人覺得很放鬆和自在！開放式廚房，乾淨衛生看得見，吧台區還可以近距離欣賞披薩師父製作披薩的帥氣的身影喔！

牆上掛著披薩得獎的認證，獲得義大利頒發的認證書，可見口味多義大利呀！

披薩3次方的菜單，主打披薩專賣，所以主打各種口味的拿坡里餅皮、羅馬薄脆餅皮、羅馬矩形巨披薩，另外如果有喜歡的口味，也可以製作成星星披薩！

跟大家分享我在披薩3次方的美味！

大口吃肉 NT $450

松露熟火腿茵菇 NT $420

巧克力甜披薩 NT $290

台灣長島啤酒NT $170

大口吃肉 NT $450

舖滿義式香腸、培根、法式熟火腿、法蘭克福香腸，超多的肉肉，愛吃肉的朋友絕對必點，剛出爐的美味，雖然燙嘴但絕佳的口感，讓人難忘！

松露熟火腿茵菇 NT $420

好吃的披薩從開始的桿皮就不馬虎，歷經桿皮及七七八十一手拍餅皮之後，松露奶醬及各式茵菇，最後搭配靈魂的起司絲和羅勒葉，真的堪稱一絕！

巧克力甜披薩 NT $290

甜膩的巧克力披薩，絕對是甜點控的最愛！一口咬下柔軟有彈性的餅皮入嘴的是濃郁的巧克力，吃上一口令人滿足，好吃到都無法顧及形像了！

義大利人的悠閒慢活，來杯精釀生啤酒，享受且品味生活，最棒啦！

現打的臺虎精釀生啤酒，泡沫細膩，口感清爽順滑，超讚的！

從義大利進口雙窯爐的披薩3次方，更嚴選新鮮天然無添加的純粹食材，熱量更低，口感也更清爽富嚼勁，還可以做成星星狀，真的是有顏值又有內函的披薩！

義大利人把披薩當主食的文化，在披薩3次方完全體驗，72小時發酵的麵糰，產生超天然又濃郁的麥香，真正的義大利披薩，等待老闆心儀的義大利女孩！

在台北的我，感受到來自老闆的情誼，品嚐最義大利的披薩～

披薩3次方

地址：台北市信義區林口街16號（永春4號）

時間：週一至週四 17：00~22：00．週五至過日 17：00~23：00

Line：@202mpbgi

FB：https://reurl.cc/266ben

IG：https://www.instagram.com/pizza3___/

#信義區餐廳 #披薩3次方 #義大利披薩 #雙窯爐 #披薩專賣店 #手拍披薩 #精釀啤酒 #捷運美食 #松山美食 #永春站必吃 #板南線餐廳推薦 #永春站美食 #PIZZA3 #臺虎精釀生啤酒 #臺虎啤酒 #臺虎生啤酒 #林口街必吃 #信義區披薩 #松山區披薩