此食遊記為花見團子造訪「李亮一紀念展」 (造訪日期 : 2024/12)



「李亮一紀念展」11/8~2025/1/12

新北市立鶯歌陶瓷博物館，《新北市藝遊》景點推薦





李亮一紀念展



地址 : 新北市立鶯歌陶瓷博物館 1樓陽光特展室（鶯歌區文化路200號）

時間 : 2024/11/8~2025/1/12



「新北市立鶯歌陶瓷博物館」近日推出了一場承載著情感與歷史的「李亮一紀念展」，展期自即日起至明年1月12日，展出李亮一老師的48組經典作品，來到這場展覽宛如一場陶藝時光旅行，傳遞了李老師對於陶藝創作深厚的情感與堅持，帶領我們走入這位台灣陶藝先行者的藝術世界。

一&二月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「李亮一紀念展」活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。另外，一&二月份的《新北市藝遊》也特別介紹了許多年節新北藝文活動，供大家年節走春參考。

「李亮一紀念展」雖然展覽的策劃過程，因李老師的驟逝而增添了些許遺憾，但在其家屬與工作室成員的共同努力下，最終得以順利呈現。讓這場展覽，不僅是對李亮一老師的致敬，也是對老師陶藝發展歷程的溫情回顧，緬懷他對台灣陶藝創作與教學上卓越貢獻。

李亮一老師，1943年出生於台北，自幼展現對藝術的濃厚興趣，並於1970年拜師陶藝先驅吳讓農為師，從此開啟了他一生的陶藝旅程。他先後創立了天母陶藝工作室、台北陶坊與八里工作室，並撰寫了《陶藝技法1·2·3》，以淺顯易懂的方式啟發更多人踏入陶藝的世界，成為陶藝教學的重要里程碑。

本次展覽以創作與教學為核心，透過三大方向「造型原理」、「自然觀察」與「從寫實走向抽象寫意」，細膩地展現了李亮一老師在陶藝創作中的非凡才華與深厚情感。從作品中可以看出，李老師對造型結構的細膩掌握，以及對自然界細微變化的深刻洞察，他善於將日常景物轉化為藝術靈感，賦予每一件作品生命力與故事性。

此外，他在創作中不斷探索泥土的無限可能，從早期的寫實風格逐漸過渡到抽象寫意的表現手法，展現出自然與藝術完美交融的和諧之美。

還有超可愛的《小動物系列》以簡單的幾何形狀與細膩的技法組成，每隻小動物都栩栩如生，每一個動作表情都抓的很精準，將自然元素融入其中，巧妙地捕捉到動物的動作和表情，展現了從寫實到抽象的轉化過程。這些小動物不僅深受小朋友喜愛，也能讓大朋友感受到童趣與藝術的結合，是名符其實的經典系列！

另外，陶博館的典藏品《清》和《流》等人體陶板系列，以泥土的柔軟質感，細膩地捕捉人體線條的優美，也是必看的作品系列。

本次展覽除了呈現李亮一老師的陶瓷創作外，還以豐富多樣的藝術實驗，展現其對不同媒材和形式的探索精神，展品涵蓋了不同材質的雕塑、數位版畫，以及速寫手稿等多元創作，以實驗性的手法從多角度揭示藝術形式的無限可能性與追求，創造出既傳統又前衛的藝術表現形式。

展場中也特別還原了李亮一老師的工作室，讓觀展者能一窺其創作過程的點滴，工作室中陳列了多種由老師親手設計並改良的專利工具，包括陶藝製作的必需品，與一些創新的專屬器具，充分體現老師對陶藝創作的專注與獨到見解。

而桌面上陳列的工具與半成品，則呈現了陶藝製作從草稿設計、塑形、到完成的完整過程。這些工具不僅是創作的延伸，更是他多年來累積的心血結晶。

整場展覽不僅聚焦於李亮一老師的藝術創作，更重現了他一生致力於陶藝教學的熱忱，作為一位陶藝教育家，李亮一老師不僅致力於創作，展覽中特別紀錄了他授課時的點滴，對教學更是毫無保留無私傳承，以淺顯易懂的方式傳授陶藝技法將陶藝帶入生活，讓更多人能輕鬆踏入陶藝的世界感受到藝術的親和力與魅力。

團子在看展的過程中，感受到的不只是藝術的美麗，還有傳承與啟發的力量，每一件作品都像是一段故事，彰顯李亮一老師對藝術形式無窮盡的探索與熱忱及對教學的無私奉獻。如果你也喜歡陶藝，不妨趁展覽期間來到陶博館，追隨李亮一老師的腳步，感受泥土與藝術的交融，溫暖又精彩的藝術人生吧！





【相關連結】

新北市藝遊 官網 : https://www.culture.ntpc.gov.tw/xmdoc?xsmsid=0G290617351802660588

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新北市立鶯歌陶瓷博物館 官網 : https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/





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