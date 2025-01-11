傳說中，在新竹雪霸國家公園觀霧遊憩區內，有一條優美好走的【雲霧步道】，是觀賞雲海、雲霧，甚至雪山聖稜線的極佳地點，不由令人心生嚮往之。也是事有湊巧，老媽的朋友忽然傳來邀約行程，居然正是雲霧步道和檜山巨木群步道！而且還是9人座休旅車的小團，那沒什麼好說的，跟就對了！

↓從台北車站出發，直奔新竹五峰鄉雪霸國家公園。山路雖不至於九彎十八拐，然隨著海拔升高，卻也足夠使人發暈，才終於抵達觀霧遊客中心/山椒魚生態中心。

↓遊客中心水池邊白色小花開得好。

稍事休息，司機大姊喊上車，說要去走「檜山巨木群步道」。咦？行程上不是說可選擇雲霧步道嗎？大姊回答，雲霧步道不在這邊，今天就是要走檜山巨木群步道——竟是不由分說？

↓所以就這樣來到檜山巨木群步道登山口。

↓根據入口指標資訊，海拔2060~2360公尺，巨木群步道2800m，步行時間約107分鐘，這僅指到達巨木群的距離，實際上步道雙向進出，全長約4公里；過巨木群後，尚有1.2公里可抵達樂山林道約6K處，步道終點設有一座觀景平台，但一般遊客大多只至巨木群而已。

↓既來之則安之，安步當車走起。啊，遠山雲霧繚繞，藍天白雲，一開場就給了個令人心胸舒暢的好景。

登山步道，難免上坡下坡，但這邊原是伐木時期的運材台車路線，幾乎沿著等高線闢建的，因此相對來說平緩好走許多。初入林相以紅檜和臺灣扁柏為主，優遊其中，滿滿的山林氣息，空氣清新，芬多精吸個爽。

↓路有點窄，又不致太窄。樹木因向陽性而斜著生長。

↓終年濕潤，霧氣豐沛，孕育出無盡苔、蘚、地衣類植物、以及蕨類和蘭科附生植物。

一年有200多天經常性地壟罩在雲霧中，絕稱得上迷霧森林。還好上午時分，加之天氣晴朗，才有雲海翻騰，陽光灑入林隙的爽朗時刻。

↓哇！雲海、雲海，超仙氣。

↓一棵巨碩的紅檜，頗具神木架勢，若生在平地，肯定珍貴老樹，在這兒，卻只能算普通路樹而已。

↓亂按快門，走走停停，蛤？才0.6k/4.0k而已，已經有山友都回程了。

↓0.9k以後，原本茂密混合相林，漸漸轉為高大筆直的柳杉林。

↓小心碰頭！

↓是不是倒了一半又捨不得砍，才弄成這副模樣？

↓嚇！遠遠還以為是條大蛇！

↓怪哉，好好的樹怎麼能彎成這樣？

↓這是今天最後一次見到藍天時的雲海湧動了。

↓巨木參天，置身其間，不覺時光流逝——為了拍照走得太慢，忽然發現如果繼續往前走，再原路回返，絕對趕不上集合時間了。

↓山間氣候說變就變，才剛回頭，忽然山嵐瀰漫，促不及防。而這邊恰巧是2公里處，今天來回剛好走滿4公里。

↓拾起紅葉一片，故作浪漫。

↓真的變成迷霧森林了。霧鎖山頭，幾乎有山雨欲來之勢。

↓穿越迷霧，終於回到登山口。

↓咦？登山口這邊的霧氣反而漸散，陽光如穿透蟬翼薄紗，色澤也太夢幻了。

好了，難得來一趟，結果沒有看到巨木群，殘念。但是雲和霧都體驗了，也不算白來。

↓接著又回到山椒魚生態中心。

觀霧自從1996年首次發現山椒魚的蹤跡後，雪霸國家公園即針對山椒魚的生態進行調查及棲地復育工作，並且在2012年成立國內第一座以山椒魚為主題的生態中心。

為什麼叫山椒魚？竟然真的是因為其身上有胡椒的味道耶？！這隱匿生長於溪畔岩石中的兩棲動物，有蝌蚪的質感、又像蜥蜴，那麼小，感覺就很需要保育。

↓館內逛逛，然後晃到生態中心後面。

↓驚！我看到什麼了？這……雲霧步道入口！！！導遊為了讓我們統一走檜山巨木群步道，竟然騙人！

算了，被騙就被騙吧，反正步道也走了，雲海也有觀賞到，仍然定調為不虛此行。

除了攝影，什麼都不取；除了回憶，什麼都不留——只留下兩樹紅葉，就此告別迷霧森林。

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