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中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮

2025-01-11 12:47:00 文字：芽月
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芽月

芽月

中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮

酸菜魚這個大陸名菜，最近這幾年在台灣真的非常火熱
光是中壢就有好幾家
這次，從澎湖紅起來的稚人酸菜魚也要過來中壢落腳嚕
而且，這次除了酸菜魚，還有首創的榴槤魚~~~
愛吃榴槤的人~~你們要尖叫了沒

桃園中壢-稚人酸菜魚

電話：03-4270000
地址：桃園市中壢區長江路136號 （點選這裡開始導航
營業時間：11:30～14:30、17:30～21:30
公休日：有事才公休
停車資訊：路邊停車格

中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮

 

稚人酸菜魚這次落腳的地方，就在中壢火車站附近
社教館旁邊的長江路上
從火車站前站走過來
大概不用15分鐘，交通上算是很便利



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雖說裡面的位置沒有很多
但是這邊也是有客人會選擇外帶的

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這邊還有提供好喝的陳皮洛神花茶
在這個冬天喝個熱熱的洛神花茶
相當舒服呀



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稚人酸菜魚完整菜單品項

菜單給大家參考看看
除了有辣味的酸菜魚之外，也有做不辣的蒜香酸菜魚
現在還有獨特的榴槤魚！！！

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當紅炸雞   180元

這個炸雞很好吃，原本我跟緯哥都以為是用韓國辣醬做的
但是一咬下去，就覺得味道甚好
除了有辣辣的辣醬味之外
還多了一個很甜的香氣，老板說他有先用啤酒浸泡過
算好了時間，再用他自己調的麵粉下去油炸
所以吃起來不但肉質不會乾硬，還挺鬆軟好咀嚼耶



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香芹雲吞   130元

店家自己手工包的雲吞
上面再淋上蝦卵

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香辣鹽酥肉   130元

原本我以為是微辣的小酥肉
但我一咬下去才發現，它…它後勁好強
一咬下去是吃的到豬肉的香甜
但是後面那個辣椒的後勁也來的很快
整個嘴都是辣椒的香跟辣
會持續很久
愛吃辣的會吃的很過癮



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蒜香風味老醰子酸菜魚   中盛  568元

一般來說，酸菜魚就是做的又辣又酸
但是如果是家裡有小朋友的，那這麼重口味的酸菜魚，小朋友一定不敢吃啊
所以店家也就順勢推出了不辣的蒜香酸菜魚嚕

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這個我們有加點哦
我們加點了魚豆腐跟豆皮
加點好的食材，廚房會先在裡面先烹煮到熟了之後
才會送到客人面前
上面還會灑上好吃的孔雀香酥脆~~小小的魚兒餅乾舖在酸菜魚上面，也是挺可愛的

中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮

蒜香與酸菜的組合，吃起來還頗為不錯
尤其是像家裡有小朋友不敢吃辣的
這種蒜香口味的酸菜魚，小朋友一定會很喜歡~
因為還蠻涮嘴的

 



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酸菜給的不少
裡面也有肉片跟寬粉
魚肉塊也都有先處理過
這樣一大鍋，兩個人配著白飯一起吃~剛剛好呀~

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四川風味老醰子酸菜魚   中盛  568元

如果你喜歡吃辣的話，那麼就選四川口味的酸菜魚吧
不過這款小辣的酸菜魚，比較重口味，而且我覺得更加合我胃口
那個酸.香.甜.辣都有
讓我這個怕辣的人，我都一直選這盆吃呀，意外的好吃
這盆裡面我們就加點了油條跟魚豆腐~魚豆腐真的是酸菜魚的好伙伴~我好愛魚豆腐呀
如果覺得不夠辣的話，也可以再跟店家索取辣泡椒~看你想吃多辣就多加點辣泡椒嚕~

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60秒酥魚皮   90元

如果你不喜歡油條的話  （像我女兒就討厭油條）
那麼可以考慮選擇這個60秒酥魚皮
把這個魚皮浸泡到酸菜魚的湯汁裡面，再利用店家隨桌附上的沙漏來計算秒數
當沙漏倒完，魚皮就可以起鍋嚕~
吸飽了湯汁的魚皮，吃起來QQ的，還挺有口感的呢！

 



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而酸菜魚的靈魂~就是這個老醰子酸菜
是老板特地去雲林找在地有名的老店
以老醰子酸菜做為基底
這種要靠時間發酵的天然酸菜，是久煮不會過鹹的
反而會越煮越香越甘甜
所以他們這款的湯頭還蠻好喝的

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母湯榴槤魚    中盛  698元

之前台灣曾經掀起一股榴槤入菜的風潮
榴槤拉麵.榴槤火鍋都有出現一陣人潮
現在，稚人也推出了榴槤魚！！
我的媽啊~~榴槤跟魚肉的組合，這會搭嗎
不過這一款就沒有加酸菜下去啦
但是裡面的食材跟酸菜魚是一樣的~只是差在沒有酸菜罷了

中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮

我有喝了兩口榴槤魚的湯頭
用水果入菜，是真的湯頭有比較甜
鹹甜鹹甜的，是好喝的
但榴槤的臭味依然很明顯~~（哈哈哈）
有誰想要來品一品？？

 



中壢首創！只有在這裡才吃的到榴槤魚，辣辣的四川酸菜魚好好吃~快點來嘗鮮

如果你也愛吃酸菜魚
那麼從澎湖來的稚人酸菜魚，你可以嘗嘗鮮
如果你是個榴槤控
那麼新推出的榴槤魚，你們想要不要吃看看呢~~~

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：稚人酸菜魚中壢門市
  • 所在地址：320臺灣桃園市中壢區長江路136號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-13:30-17:30-20:30
  • 店家電話：034270000
  • 評價：★★★★★


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稚人酸菜魚中壢店

phone03-4270000
place桃園市中壢區長江路136號
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美味度
4.75
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
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