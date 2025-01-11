酸菜魚這個大陸名菜，最近這幾年在台灣真的非常火熱

光是中壢就有好幾家

這次，從澎湖紅起來的稚人酸菜魚也要過來中壢落腳嚕

而且，這次除了酸菜魚，還有首創的榴槤魚~~~

愛吃榴槤的人~~你們要尖叫了沒

電話：03-4270000

地址：桃園市中壢區長江路136號 （點選這裡開始導航）

營業時間：11:30～14:30、17:30～21:30

公休日：有事才公休

停車資訊：路邊停車格

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

稚人酸菜魚這次落腳的地方，就在中壢火車站附近

社教館旁邊的長江路上

從火車站前站走過來

大概不用15分鐘，交通上算是很便利







雖說裡面的位置沒有很多

但是這邊也是有客人會選擇外帶的

這邊還有提供好喝的陳皮洛神花茶

在這個冬天喝個熱熱的洛神花茶

相當舒服呀







稚人酸菜魚完整菜單品項

菜單給大家參考看看

除了有辣味的酸菜魚之外，也有做不辣的蒜香酸菜魚

現在還有獨特的榴槤魚！！！

當紅炸雞 180元

這個炸雞很好吃，原本我跟緯哥都以為是用韓國辣醬做的

但是一咬下去，就覺得味道甚好

除了有辣辣的辣醬味之外

還多了一個很甜的香氣，老板說他有先用啤酒浸泡過

算好了時間，再用他自己調的麵粉下去油炸

所以吃起來不但肉質不會乾硬，還挺鬆軟好咀嚼耶







香芹雲吞 130元

店家自己手工包的雲吞

上面再淋上蝦卵

香辣鹽酥肉 130元

原本我以為是微辣的小酥肉

但我一咬下去才發現，它…它後勁好強

一咬下去是吃的到豬肉的香甜

但是後面那個辣椒的後勁也來的很快

整個嘴都是辣椒的香跟辣

會持續很久

愛吃辣的會吃的很過癮







蒜香風味老醰子酸菜魚 中盛 568元

一般來說，酸菜魚就是做的又辣又酸

但是如果是家裡有小朋友的，那這麼重口味的酸菜魚，小朋友一定不敢吃啊

所以店家也就順勢推出了不辣的蒜香酸菜魚嚕

這個我們有加點哦

我們加點了魚豆腐跟豆皮

加點好的食材，廚房會先在裡面先烹煮到熟了之後

才會送到客人面前

上面還會灑上好吃的孔雀香酥脆~~小小的魚兒餅乾舖在酸菜魚上面，也是挺可愛的

蒜香與酸菜的組合，吃起來還頗為不錯

尤其是像家裡有小朋友不敢吃辣的

這種蒜香口味的酸菜魚，小朋友一定會很喜歡~

因為還蠻涮嘴的







酸菜給的不少

裡面也有肉片跟寬粉

魚肉塊也都有先處理過

這樣一大鍋，兩個人配著白飯一起吃~剛剛好呀~

四川風味老醰子酸菜魚 中盛 568元

如果你喜歡吃辣的話，那麼就選四川口味的酸菜魚吧

不過這款小辣的酸菜魚，比較重口味，而且我覺得更加合我胃口

那個酸.香.甜.辣都有

讓我這個怕辣的人，我都一直選這盆吃呀，意外的好吃

這盆裡面我們就加點了油條跟魚豆腐~魚豆腐真的是酸菜魚的好伙伴~我好愛魚豆腐呀

如果覺得不夠辣的話，也可以再跟店家索取辣泡椒~看你想吃多辣就多加點辣泡椒嚕~

60秒酥魚皮 90元

如果你不喜歡油條的話 （像我女兒就討厭油條）

那麼可以考慮選擇這個60秒酥魚皮

把這個魚皮浸泡到酸菜魚的湯汁裡面，再利用店家隨桌附上的沙漏來計算秒數

當沙漏倒完，魚皮就可以起鍋嚕~

吸飽了湯汁的魚皮，吃起來QQ的，還挺有口感的呢！







而酸菜魚的靈魂~就是這個老醰子酸菜

是老板特地去雲林找在地有名的老店

以老醰子酸菜做為基底

這種要靠時間發酵的天然酸菜，是久煮不會過鹹的

反而會越煮越香越甘甜

所以他們這款的湯頭還蠻好喝的

母湯榴槤魚 中盛 698元

之前台灣曾經掀起一股榴槤入菜的風潮

榴槤拉麵.榴槤火鍋都有出現一陣人潮

現在，稚人也推出了榴槤魚！！

我的媽啊~~榴槤跟魚肉的組合，這會搭嗎

不過這一款就沒有加酸菜下去啦

但是裡面的食材跟酸菜魚是一樣的~只是差在沒有酸菜罷了

我有喝了兩口榴槤魚的湯頭

用水果入菜，是真的湯頭有比較甜

鹹甜鹹甜的，是好喝的

但榴槤的臭味依然很明顯~~（哈哈哈）

有誰想要來品一品？？







如果你也愛吃酸菜魚

那麼從澎湖來的稚人酸菜魚，你可以嘗嘗鮮

如果你是個榴槤控

那麼新推出的榴槤魚，你們想要不要吃看看呢~~~

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

店家/景點資訊

店家名稱：稚人酸菜魚中壢門市

所在地址：320臺灣桃園市中壢區長江路136號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-13:30-17:30-20:30

店家電話：034270000

評價：★★★★★





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