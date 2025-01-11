小林英夫日本料理為三十三間堂的姊妹品牌 於2011年重新開幕，以陳老大日籍先生的名字做為命名。

目前由第二代的女兒來掌管，有別於三十三間堂價格定位，小林英夫日本料理價格平價親民

知道小林英夫日本料理已經有滿長一段時間，在前陣子疫情期間推出了美味的外帶便當，我們夫妻倆吃過覺得相當不錯

近期內上班有點疲累，想找間餐廳吃吃美食放鬆一下，於是我們就來到了萬華的小林英夫日本料理

店家相關資料

小林英夫日本料理

地址： 108台北市萬華區康定路120號

電話號碼： 02 2388 5233

營業時間:11:40~14:40 17:40~21:30

小林英夫日本料理鄰近榮獲多次必比登推薦美食一甲子餐飲附近，若是搭乘捷運前來，由龍山寺捷運站步行前來大約10分鐘的時間

店內環境

由於店家主人有 1/2日本血統，店內到處可見來自日本的裝飾物品，讓人有如置身於日本餐飲小店中

黃色燈光，透露和煦溫暖的光線，店內採用木地板加上榻榻米座椅或是正常椅子區

若是帶家中長輩一同來用餐，請記得預約正常椅子區，這樣長輩坐起來用餐比較不會累

店內熱茶以及味噌湯都是免費的，想喝多少都可以喔

雖然是免費供應的味噌湯，但絲毫不會是免費供應的而馬虎提供，用料實在而且味噌湯很好喝喔

來看看我們吃了些甚麼?

小林英夫日本料理菜色選擇滿多樣化的，除了有套餐、商業午餐也有多種單點品項可以做選擇

菜單明細較多，我放在文末提供給各位參考囉~~~

記切未滿18歲不得飲酒,喝酒不開車,開車不喝酒,飲酒過量有害健康

杏露酒&蜂蜜水

難得時間讓我可以解放小酌一下，可愛的老闆娘特別親切推薦給我這一款在台灣很少見

特地從日本帶回來的杏露酒，杏露酒喝起來帶有一點香甜，先是桃子的清香再來尾韻有一股淡淡的杏仁香

順口好喝，讓人一口接一口，整個都大開心起來

店家自家調製的蜂蜜水也很好喝喔，甜度適中不膩口，搭配餐點一同享用剛剛好

酒蒸蛤蠣

份量十足的酒蒸蛤蠣，蛤蠣顆顆飽滿，這一大盤的份量我們兩個人吃得相當滿足

酒味隱隱約約的存在，不會過於濃厚，蒸餾出來的精華湯底，鮮味十足

添加了九層塔與薑絲的香氣，讓我老公不忍放棄這精華湯底的一點一滴全都喝光光!

韓式醬煎牛排

店家特調甜甜鹹鹹的韓式醬料，與我們一般吃到的帶有辣味的韓式醬料不太一樣

搭配上綿密細緻的馬鈴薯泥、油封大蒜粒，韓式混合西式的烹調方式

牛排上桌時大約是五分熟，如果不敢吃太生，底下有爐火會持續加熱，把牛排烤至你想要熟度

牛排口感軟中帶有一些咬勁，調味重一點的特調韓式醬料加上帶有甜味的馬鈴薯沙拉，取的甜與鹹之間的平衡感💕

10貫綜合握壽司

來日本料理怎能錯過必吃的握壽司，各式新鮮漁獲匯集在這一盤中🍣

小林英夫日本料理的握壽司飯糰本身個頭就比其他的日料店略大一些

緊實的飯糰吃起來略帶米心的口感

10貫握壽司都是不同的漁獲，我最愛鮮甜的海膽、海味十足的鮭魚卵、油脂豐厚的比目魚鰭邊

份量感十足的握壽司，吃完這一大盤我們夫妻倆的胃袋都快要飽了

炸蝦天婦羅

肥美的鮮蝦裹上麵衣，炸蝦天婦羅口感酥脆不會有可怕的油耗味

搭配上店家調製的天婦羅醬汁剛剛好

石斑魚涮涮鍋

這一份石斑魚涮涮鍋老闆推出試賣，依大小尾每日價格會微調

師傅將魚肉片成一定厚度，魚肉涮火鍋、魚頭與魚骨熬湯，一尾石斑魚二種吃法

最後我們吃不完還將魚頭與魚骨熬湯後帶回家再煮海鮮粥來享用

店家提供自制橘醋沾醬、胡麻醬 讓客人搭配石斑魚肉享用

我們比較喜歡搭配自制橘醋沾醬，酸酸甜甜的滋味相當開胃又解膩

蔥鹽烤牛舌

Q彈的牛舌搭配上店家自製的蔥鹽醬，蔥香與胡椒香讓牛舌吃起來更有層次口感

店家自製的韓式泡菜也很好吃，不會過辣，甜中帶點微辣，我超愛韓式泡菜的味道

預約制卡哇依甜點

此刻我的胃袋已經飽到喉頭處了，但還有預約制才能吃得到的卡哇依甜點還沒吃到呢?!

卡哇依的玩偶群一上桌立馬成為用餐客人注目的焦點，隔壁桌的客人立馬詢問我們可不可以借她拍個照📸

想要可愛的玩偶們陪你一起吃甜點😍，記得要提早預約喔~

自帶音樂的玩偶實在是太有趣了🎵，整個把我老公深藏在心底的童趣之心給誘發出來了，一直玩個不停(好想對他說:請~~停~~止)

雖然目光都被可愛的玩偶給吸引了，但小林英夫的甜點也不是隨便做做的喔

清爽的冰品跟綿密的紅豆湯圓湯都表現得相當不錯，不甜膩、好吃✨

可愛的老闆娘或是服務人員 ，對於到訪的客人親切的問候、暖心的服務，讓來小林英夫用餐不再只是單純吃頓飯

而是像好友、家人彼此之間的交流互動~😍

年節即將到來，想要找間餐廳，與家人、親友一同聚餐，來小林英夫會是您不錯的選擇喔!🫰

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