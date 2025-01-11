

吃螃蟹的季節來囉！台中必吃火鍋「狩鍋」，夜貓福音營業到凌晨五點！必點「 鱈場蟹海陸饗宴 」超高CP値 人均不用一千 爽吃超肥美鱈場蟹、大嗑九種新鮮海鮮、搭配三種肉品，超大份量吃完飽到扶牆～自助吧還有蔬菜火鍋料、飲料、滷肉飯、冰淇淋聖代通通無限拿取。愛吃海鮮的你快去訂位吧。

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狩鍋環境介紹

▼狩鍋位在北區漢口路與山西路交叉口附近，鄰近曉明女。如果開車來的話店面有收費停車場，但非常近只要30秒就到了

▼店內用餐環境寬敞明亮，大量的木頭元素以及圓弧形的設計，給人一種溫暖的文青風

▼手刷的油漆牆面搭配圓拱形的窗框，洞穴風的設計又帶點文青感

▼大面積的落地窗採光通透很明亮

狩鍋自助吧

▼狩鍋的自助吧麻雀雖小但很齊全！有蔬菜火鍋料、飲料、醬料區、肉燥飯、霜淇淋

▼蔬菜和火鍋料總共近20種，可以夾取自己喜歡的也不會浪費食材～

▼蔬菜都相當翠綠新鮮

▼除了白飯之外也有提供肉燥飯，滷汁鹹香下飯～根本白飯小偷啊

▼基本你想得到的飲料都有：咖啡機、可樂機相當多款

▼飯後甜點別忘了霜淇淋！！有 特濃巧克力和北海道牛奶 兩種口味。北海道牛奶香甜清爽、奶香十足。還有提供多種甜點配料，淋上巧克力醬、脆片和棉花糖，做一碗屬於自己的專屬聖代

狩鍋餐點介紹

【鱈場蟹海陸饗宴 $1788】

含：

｜鱈場蟹季節海鮮盤：鱈場蟹、北海道干貝、鮭魚片、扇貝季節魚片、小花枝、白蝦、蛤蜊

｜肉塔：藍絲帶五花牛、安格斯板腱牛、香草豬霜降

▼吃螃蟹的季節來了～狩鍋的海鮮拼盤實在太有誠意超級可以！這盆也太大了吧！！一上桌超級霸氣啊。總共九種海鮮～尤其那個鱈場蟹腳根本巨無霸等級的，海鮮控看到就興奮了起來XD 海鮮看起來都超新鮮的啦

▼鱈場蟹超誇張～ 根本比男生的手掌還大 ，給了整整四大塊鱈場蟹，以這個價位來說份量給的超有誠意！喜歡吃螃蟹的人快點出發訂位！！

▼而且非常肥美蟹肉超多～口感扎實細緻又很鮮甜。大口吃下超級幸福～超級滿足

▼另外還有其他九種海鮮也都非常新鮮美味。光是魚肉就有：鱸魚、鮭魚、鯛魚耶！

▼還有我最愛的北海道干貝！小花枝也很Ｑ脆新鮮

▼鮮甜飽滿的蛤蠣跟扇貝，放在湯頭裡一起燉煮會越來越鮮甜

▼肉肉塔的份量也是多到很誇張耶！一次可以吃到三種肉片： 藍絲帶五花牛、安格斯板腱牛、香草豬霜降 。這個鱈場蟹海陸饗宴吃完飽到扶牆「一人還不用一千塊」！真的有夠划算CP值很高

▼ 安格斯板腱牛 油花較少中間帶一條筋增添口感，牛肉香氣十足

▼ 藍絲帶五花牛 ，油花豐富口感相對較軟嫩！

▼ 香草豬霜降 Ｑ彈多汁吃起來不膩口

DIY紙包蝦仁漿 $128

▼這個也是店裡的人氣品項～可以自己DIY包很有趣耶！好吃又好玩！

▼薄透的千張豆腐紙包入Q彈蝦仁漿，捏一捏弄成餛飩的形狀XD 丟進湯鍋裡後外皮吸飽湯汁很入味，蝦仁漿也很鮮甜

特製酸白菜鍋 +$38

▼酸白菜鍋酸香夠味，比較特別的是還加入了蘋果，水果的清香平衡酸度。剛開始可能會覺得偏酸，不過煮滾加入蔬菜、海鮮之後越煮越順口

私房秘製麻辣湯 +88

▼麻辣鍋的湯底加入了多種中藥材和辛香料，香氣十足辛香四溢。辣度與麻度恰到好處，清爽不油膩喝了也不會燥熱。湯底適合涮肉不用沾醬就很夠味

▼鍋底本身就有鴨血，細緻滑嫩又很入味，就是麻辣鍋的標配啦！

麻辣豆腐 $38

▼鍋底本身就有鴨血，決定再點個豆腐來個台灣人的標準set～豆腐軟嫩孔洞很多，吸飽湯汁咬下去很jucy多汁。單吃就很夠味，也可以丟進麻辣湯裡一起煮

狩鍋菜單

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【狩鍋】資訊＆其他

IG：@solpot0000

地址：台中市北區漢口路四段72-1號

電話：04-22970006

營業時間：11:30-凌晨5:00（最後收客到凌晨3:30）

其他：收10%服務費、低消每人一份套餐

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