我家距離水交社文化園區滿近的

常常會經過看到這家MIRRORLD鏡界咖哩魔術餐廳

前幾天終於跟姐姐一同去嚐鮮看看囉

這附近有好幾個停車場

店外也有機車停車格

所以不管是開車還是騎車來都非常方便

我覺得除了日式咖哩吸引我之外

還有內用的話

還可以免費看老闆表演魔術

店內就如同店名一樣

裡面上上下下左左右右都是鏡子

請不要觸摸鏡子除非你要幫忙擦

店內用餐座位約有22位

假日想來用餐建議還是先打電話預約一下會比較好

店內也有許許多多的魔術玩具

想要購買的話可洽老闆

請勿自行動手拿取

發現餐桌上都有插座

可以方便手機充電

這點也很讚~

店內若沒客滿是沒有限制用餐時間

若有客滿是80分鐘

吃咖哩還能看免費看老闆表演魔術

看表演不收費

可打賞

全額會捐弱勢團體

真的是蠻有愛心的一家餐廳

另外這裡也是寵物友善餐廳

可以帶自己的寵物來

狗狗需要幫繫好牽繩...其他寵物也需要自行管理

不能上桌椅

點我看老闆的魔術表演

來看看MIRRORLD鏡界咖哩魔術餐廳菜單

這次經老闆的推薦

點了咖哩唐揚雞飯&日式楓糖燒肉咖哩飯

是我喜歡的日式咖哩風味

略有甘口的滋味我很喜歡

唐揚雞的大小很適合入口

吃起來也不會太濕潤或是太柴

整體來說是剛剛好

燒肉也切條狀

我覺得這樣也比較好入口

配餐有玉米筍、花椰菜

糖心蛋均附微糖去冰紅茶一杯

還有補充一下

咖哩醬是可以免費續一次哦~

點我看短片介紹

另外還有+100元

即可任選飲料一杯

選了水果果粒茶

喝起來酸酸甜甜還滿不錯的

還有附薯條以及冰淇淋或冰地瓜擇一

我覺得這是一家很適合帶全家人一起去吃的店

尤其是親子家庭

咖哩飯也是小朋友很愛的

加上又能看表演真的是會很受歡迎吧XD

目前一月壽星還有免費吃咖哩飯的活動

大家可以到官方粉絲團看詳細活動內容

另外過年期間也有營業哦~~

過年營業時間

初一-初五 11:30-20:30

除夕11:30-14:00

店家資訊

鏡界咖哩魔術餐廳

MIRRORLD CURRY MAGIC RESTAURANT

台南市南區水交社路8號

平日

11：30-16：30

17：45-20：30

假日

11:30-20:30

週二公休

官網

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