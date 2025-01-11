我家距離水交社文化園區滿近的
常常會經過看到這家MIRRORLD鏡界咖哩魔術餐廳
前幾天終於跟姐姐一同去嚐鮮看看囉
這附近有好幾個停車場
店外也有機車停車格
所以不管是開車還是騎車來都非常方便
我覺得除了日式咖哩吸引我之外
還有內用的話
還可以免費看老闆表演魔術
店內就如同店名一樣
裡面上上下下左左右右都是鏡子
請不要觸摸鏡子除非你要幫忙擦
店內用餐座位約有22位
假日想來用餐建議還是先打電話預約一下會比較好
店內也有許許多多的魔術玩具
想要購買的話可洽老闆
請勿自行動手拿取
發現餐桌上都有插座
可以方便手機充電
這點也很讚~
店內若沒客滿是沒有限制用餐時間
若有客滿是80分鐘
吃咖哩還能看免費看老闆表演魔術
看表演不收費
可打賞
全額會捐弱勢團體
真的是蠻有愛心的一家餐廳
另外這裡也是寵物友善餐廳
可以帶自己的寵物來
狗狗需要幫繫好牽繩...其他寵物也需要自行管理
不能上桌椅
來看看MIRRORLD鏡界咖哩魔術餐廳菜單
這次經老闆的推薦
點了咖哩唐揚雞飯&日式楓糖燒肉咖哩飯
是我喜歡的日式咖哩風味
略有甘口的滋味我很喜歡
唐揚雞的大小很適合入口
吃起來也不會太濕潤或是太柴
整體來說是剛剛好
燒肉也切條狀
我覺得這樣也比較好入口
配餐有玉米筍、花椰菜
糖心蛋均附微糖去冰紅茶一杯
還有補充一下
咖哩醬是可以免費續一次哦~
另外還有+100元
即可任選飲料一杯
選了水果果粒茶
喝起來酸酸甜甜還滿不錯的
還有附薯條以及冰淇淋或冰地瓜擇一
我覺得這是一家很適合帶全家人一起去吃的店
尤其是親子家庭
咖哩飯也是小朋友很愛的
加上又能看表演真的是會很受歡迎吧XD
目前一月壽星還有免費吃咖哩飯的活動
大家可以到官方粉絲團看詳細活動內容
另外過年期間也有營業哦~~
過年營業時間
初一-初五 11:30-20:30
除夕11:30-14:00
店家資訊
鏡界咖哩魔術餐廳
MIRRORLD CURRY MAGIC RESTAURANT
台南市南區水交社路8號
平日
11：30-16：30
17：45-20：30
假日
11:30-20:30
週二公休