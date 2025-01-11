{南投美食}町固餐点坊/ 超推薦番茄牛腩鍋，必點法國鹹派，最後再來個招牌256層蛋塔，絕對是南投埔里第一名的親子餐廳

這次帶孩子來南投埔里走走，查詢了埔里附近的親子餐廳，馬上就發現這一家評價超高的「町固餐點坊」

用餐環境非常寬敞舒適，對於親子、寵物毛小孩用餐都非常友善，

餐廳裡有相當多種益智遊戲、積木、滑步車，小朋友都可以玩得超開心，

超推薦他們家的番茄牛腩鍋，牛肉鮮嫩、湯頭鮮美甘醇，忍不住就把一鍋湯喝光光了，

他們家的鹹派也非常有特色，還有老闆特選食材的酥炸甜不辣，最後一定點他們家的蛋塔，酥脆好吃到不行啊！

町固餐点坊

地址：南投縣埔里鎮仁愛路317號

電話：04-92981748

營業時間：11:00~14:30，17:00~20:30，週二、週三公休

官網：https://cafejoyce-2020.weebly.com/

粉專：https://www.facebook.com/CafeJoyce317/

町固餐点坊就在埔里蠻熱鬧的市區，

在餐廳前方可以停放機車，周邊路邊都可以進行停車，在交通上相當方便。

店內的用餐環境相當寬敞，佈置的有點鄉村風有種回家吃飯的感覺。

在後方還有一個比較獨立的用餐空間，很適合家庭、朋友聚會用餐，甚至辦理生日慶生會都很可以。

當天去用餐的時候，正好有協會到餐廳使用場地辦理活動。

（有經過同意拍攝照片）

町固餐点的餐點選擇相當多元，西式餐點有義大利麵、千層、焗烤、披薩跟超有特色的鹹派，

另外還有中式餐點跟鍋物、炸物，以及各種飲品可以選擇，當然還有店內的招牌蛋塔，

老闆對於餐點相當熟悉，也可以請老闆幫忙介紹，點到自己最喜歡的美食喔！

點好餐就可以拿著點單到櫃檯點餐，除了傳統支付外，店家也有提供多元的電子支付。

在有點復古的吧台，還有手寫的推薦餐點，相當有溫度。

店家有提供各種親子用餐餐具，來用餐都不用額外帶餐具，根本就是孩子爸媽的福音。

餐點都是現點現做，所以在等待餐點的時候，

就可以到餐廳選擇各種積木、遊具、益智玩具，回到位子上玩樂，讓等待餐點的時候讓孩子很有事情做。

番茄牛腩鍋

超大份的陶鍋，一上桌還在噗滋噗滋地冒煙，搭配三種小菜，以及藜麥白飯。

最後再撒上滿滿的蔥末，光是上桌後的香氣就讓人忍不住食指大動啊。



店家對於食材相當講究用心，使用五星級飯店等級的頂級牛肋條，每一塊牛腩都鮮嫩多汁，肉質相當鮮美，

使用大量蔬果、番茄、蒜頭等各種食材精心小火熬煮，湯頭清澈香甜，每一口都充滿牛肉香氣與蔬果甜味，

當天我們吃飯直接把整鍋湯喝光光，超級滿足。

炙燒雞肉千層麵

千層麵上鋪上了滿滿的起司，焗烤過後帶點金黃酥脆，千層麵Ｑ軟有嚼勁，

前層面中加入了雞肉、花椰菜等配料，不僅好吃營養更加分。

Quiche 法式鹹派-Ratatouille料理鼠王鹹派（法國燉菜）

來町固餐点坊絕對必點的店內招牌就是他們家的鹹派，

法國燉菜口味當中的餡料相當豐富多元，看似帶些湯汁的燉菜內餡，沒想到外皮竟然依舊酥脆可口，

搭配帶些濕潤的鹹香，充滿番茄風味的燉菜，口感層次非常豐富，

個人非常喜歡鹹派最後方的酥脆餅皮，帶著蛋香與麵香的風味，真的是讓人愛不釋手。

Quiche 法式鹹派-埔里特產美人腿鹹派

沒想到法國鹹派來到南投埔里後，店家也把南投埔里的名產：美人腿（茭白筍）放到鹹派裡面，

茭白筍清脆爽口的口感，搭配店家特製的醬汁，與餅皮完美的融合，鹹香帶有胡椒香氣，非常有特色。

店家除了有提供單片的鹹派外，也可以直接帶一整個圓派，不管是自己吃還是聚餐享用都很適合。

厚切手工甜不辣

點餐的時候，老闆娘強力推薦他們家的厚切手工甜不辣，這可是老闆娘遍尋了台灣各地才找到精選食材，

厚切的甜不辣油炸得恰到好處，甜不辣炸得金黃碰碰恰恰的超有口感，絕對是目前吃過最好吃的炸甜不辣啊！

點選主餐之後，只要再加購80元，就可以想要每日湯品以及飲料三選一（咖啡、羅望子以及百香果），

飲料也可以折抵價格，更換成其他飲品喔！

羅望子

店內有提供超特別的「羅望子」飲品，當然要來品嚐一下，

羅旺子是東南亞很常見的食材與調味料之一，味道喝起來有點像是烏梅汁，喝起來酸酸甜甜口感非常特別，

而且羅旺子有相當豐富的有機酸、礦物質以及膳食纖維，酸甜口感喝起來也相當開胃。

羅望子（左）、薑汁撞奶-熱（中），冬瓜奶霜（右）

薑汁撞奶：微辣帶些嗆味的薑汁與牛奶完美的結合，中和了薑汁的嗆辣感順口好喝，一口喝下相當暖胃。

冬瓜奶霜：冬瓜甘醇香甜搭配店家特製的奶霜，綿密香醇，根本就是小朋友的最愛，一下子就被喝光光啦。

另外座位上都會附上一瓶開水，店家和特地放入子自家栽種的萬壽菊葉片以及檸檬片，讓開水喝起來更加清甜好喝。

招牌256層酥皮蛋塔

吃飽飯一定要來個甜點才可以，他們家的招牌蛋塔也好頂，

超多層酥皮堆疊一口咬下酥脆的口感超療癒，

內餡還有多種不同的口味，有原味、沖繩黑糖、北海道鮮奶、抹茶紅豆、比利時巧克力以及日式養生竹炭可以選擇。

個人超喜歡他們家的比利時巧克力，香甜的奶香搭配略帶苦甜的巧克力，吃起來甜而不膩，超級誘人，

我們家小孩則是愛他們家的北海道鮮奶，內餡奶香濃郁迷人，香甜綿密的口感搭配酥脆的餅皮，

吃過之後真的會讓人念念不忘，比許多市售麵包店的蛋塔好吃到不行，如果喜歡還可以直接帶一整盒，回家跟親朋好友一起分享。

這次帶孩子來南投埔里的町固餐点坊用餐，整體來說真的是太讓人滿意，

餐廳的交通相當方便，用餐環境也相當舒適，尤其對親子、寵物用餐都非常友善，還有超多教具、益智玩具等，非常適合親子用餐，

餐點上更是讓人驚艷，一定要點他們家的蕃茄牛腩鍋，不管是湯頭還是牛腩都超美味，

還有店家自製的法國鹹派、老闆特地嚴選的厚切手工甜不辣，以及最後的招牌256層蛋塔，每一樣都好好吃，

如果大家有來埔里玩的話，尤其是親子旅遊很推薦大家來町固餐点坊用餐喔！