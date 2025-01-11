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『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛

2025-01-11 23:31:00 文字：詹騟橤
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詹騟橤

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『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛
喜愛麵食的我今天來到台中西屯區當吃貨了⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾
在地的學生、上班族都推薦這家平價拉麵
內部環境款場舒適，空間算蠻寬敞，對面就有停車場很方便。
『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛
菜單是不是很平價＾＾
而且加麵才20元
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櫃檯以招財貓為主題
點完餐點直接拿去櫃台結帳
也有多元化付款方式，可使用現金和LINE PAY。
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外部環境
地上還有投射光，晚上可以吸引目光
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內部環境
桌子都給2張用餐起來也不會這麼擁擠
 

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餐具都是自助的喔
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餐點介紹

叉燒魂拉麵（ 超人氣餐點 ＄330
很大器的放了9片叉燒肉片，不喜歡青蔥可以提前告知
湯頭很濃郁，叉燒炙燒味十足，看到這一圈叉燒肉口水都要流出來了
肥瘦比例厚度都抓得剛剛好，筍乾不死鹹
蛋黃的熟都也很濕潤、整體搭配Ｑ彈麵條超適合。
『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛
準備開吃得胖妹
 

『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛

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看看這叉燒是不是肥瘦分佈的很均勻
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濃郁豚骨拉麵

豚骨湯頭濃郁香醇，喝一口就知道，沒有過多的調味料
喝完不會有口乾舌燥，不用加麵份量就很足夠
加上豐富的經典配菜：木耳、筍乾、兩片叉燒肉片
吃完直接飽到天花板了＼(●´ϖ`●)／
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再來就是他們家的小菜
我一口氣點了5份➕1份豬排
韓式泡菜、柚香蓮藕、涼拌川耳、溏心蛋、南瓜可麗餅
到底是多餓多愛吃(๑¯∀¯๑)
真的都好好吃誒！！
 

『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛

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吃飯前都要拍照完才可以用餐的孩子
為了可以快點吃飯都會好好配合拍照
這是我們豐盛飽足感報表的一餐
『 台中西屯 』麥拉麵、平價拉麵、真材實料、叉燒控會很愛
 

店家資訊

麥拉麵
地址：台中市西屯區玉門路66號
營業時間：11:00-20:00 ( 店修可以查看粉專或google map )
訂餐電話：0979-331397
粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560423883049
ＩＧ：https://www.instagram.com/mai331397
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麥拉麵

phone0979-331397
place台中市西屯區玉門路66號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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