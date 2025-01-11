喜愛麵食的我今天來到台中西屯區當吃貨了⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾
在地的學生、上班族都推薦這家平價拉麵
內部環境款場舒適，空間算蠻寬敞，對面就有停車場很方便。
菜單是不是很平價＾＾
而且加麵才20元
櫃檯以招財貓為主題
點完餐點直接拿去櫃台結帳
也有多元化付款方式，可使用現金和LINE PAY。
外部環境
地上還有投射光，晚上可以吸引目光
內部環境
桌子都給2張用餐起來也不會這麼擁擠
餐點介紹
叉燒魂拉麵（ 超人氣餐點 ＄330
很大器的放了9片叉燒肉片，不喜歡青蔥可以提前告知
湯頭很濃郁，叉燒炙燒味十足，看到這一圈叉燒肉口水都要流出來了
肥瘦比例厚度都抓得剛剛好，筍乾不死鹹
蛋黃的熟都也很濕潤、整體搭配Ｑ彈麵條超適合。
準備開吃得胖妹
濃郁豚骨拉麵
豚骨湯頭濃郁香醇，喝一口就知道，沒有過多的調味料
喝完不會有口乾舌燥，不用加麵份量就很足夠
加上豐富的經典配菜：木耳、筍乾、兩片叉燒肉片
吃完直接飽到天花板了＼(●´ϖ`●)／
再來就是他們家的小菜
我一口氣點了5份➕1份豬排
韓式泡菜、柚香蓮藕、涼拌川耳、溏心蛋、南瓜可麗餅
到底是多餓多愛吃(๑¯∀¯๑)
真的都好好吃誒！！
吃飯前都要拍照完才可以用餐的孩子
為了可以快點吃飯都會好好配合拍照
這是我們豐盛飽足感報表的一餐
店家資訊
麥拉麵
地址：台中市西屯區玉門路66號
營業時間：11:00-20:00 ( 店修可以查看粉專或google map )
訂餐電話：0979-331397
粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560423883049
ＩＧ：https://www.instagram.com/mai331397
🌟🌟🌟如果喜歡皮球媽的分享，可以追蹤以下平台喔(〃∀〃)🌟🌟🌟
粉絲團：小皮球看世界
痞客邦：小皮球看世界
ＩＧ：詹騟橤
個人臉書：詹騟橤
波波黛莉：皮球媽就是愛分享
ＹT：詹騟橤
愛食記：詹騟橤
窩客島:詹騟橤
小紅書:皮球媽
#麥拉麵 #台中美食 #拉麵 #台中餐廳 #台中美食推薦 #西屯美食 #拉麵推薦
#可樂餅 #豚骨拉麵 #叉燒魂拉麵 #地獄拉麵 #味增拉麵 #黃金豬排
#川味麻辣牛肉拉麵 #韓式泡菜 #蒜香拉麵 #南瓜可樂餅 ＃吃貨推薦
＃小皮球看世界 ＃皮球媽就是愛分享