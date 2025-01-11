

喜愛麵食的我今天來到台中西屯區當吃貨了⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾

在地的學生、上班族都推薦這家平價拉麵

內部環境款場舒適，空間算蠻寬敞，對面就有停車場很方便。



菜單是不是很平價＾＾

而且加麵才20元



櫃檯以招財貓為主題

點完餐點直接拿去櫃台結帳

也有多元化付款方式，可使用現金和LINE PAY。



外部環境

地上還有投射光，晚上可以吸引目光



內部環境

桌子都給2張用餐起來也不會這麼擁擠





餐具都是自助的喔





餐點介紹

叉燒魂拉麵（ 超人氣餐點 ＄330

很大器的放了9片叉燒肉片，不喜歡青蔥可以提前告知

湯頭很濃郁，叉燒炙燒味十足，看到這一圈叉燒肉口水都要流出來了

肥瘦比例厚度都抓得剛剛好，筍乾不死鹹

蛋黃的熟都也很濕潤、整體搭配Ｑ彈麵條超適合。



準備開吃得胖妹





看看這叉燒是不是肥瘦分佈的很均勻





濃郁豚骨拉麵

豚骨湯頭濃郁香醇，喝一口就知道，沒有過多的調味料

喝完不會有口乾舌燥，不用加麵份量就很足夠

加上豐富的經典配菜：木耳、筍乾、兩片叉燒肉片

吃完直接飽到天花板了＼(●´ϖ`●)／



再來就是他們家的小菜

我一口氣點了5份➕1份豬排

韓式泡菜、柚香蓮藕、涼拌川耳、溏心蛋、南瓜可麗餅

到底是多餓多愛吃(๑¯∀¯๑)

真的都好好吃誒！！





吃飯前都要拍照完才可以用餐的孩子

為了可以快點吃飯都會好好配合拍照

這是我們豐盛飽足感報表的一餐





店家資訊

麥拉麵

地址：台中市西屯區玉門路66號

營業時間：11:00-20:00 ( 店修可以查看粉專或google map )

訂餐電話：0979-331397

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560423883049

ＩＧ：https://www.instagram.com/mai331397





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