(本文同步發表「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手札」，美食體驗是版主食用後個人主觀感受，口感因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

這週一晚上到台北長庚做完中醫針灸後，前往這家位於興安街172-1號的「強記圓環肉羹」，店員全都是20歲上下的年輕人打理，店內的用餐空間不大，收拾得十分乾淨，牆壁上設有抽取式衛生紙，每張桌上整齊擺放著基本調味瓶，包括醬油、辣椒醬與胡椒粉，還有筷子與牙籤，方便客人自行取用與增減調味。



之前吃過幾次印象深刻，這回隔了一年半再訪，點了了一碗小碗的「滷肉飯」(NT$30/小碗)、一盤「蝦捲」(NT$65/盤)、一碗「肉羹湯」(NT$55/碗)與一碗「排骨酥湯」(NT$55/碗)，四道菜只花了一共NT$195，跟前年8月造訪時相比，除了滷肉飯價格不變外，其餘三道餐點各自小漲NT$5元，以近年漲個不停的物價， 這家的餐點真的是好吃又能吃飽，CP值一整個超高!

首先品嚐的是這一碗小碗的「滷肉飯」(NT$30/小碗)，這家的滷肉飯，細小的絞肉入口肥而不膩， 上面淋上肉燥醬汁，白飯粒粒分明端上來熟熱的，跟滷肉一起攪拌過後入口，一整個好吃道迅速吃光光。

第二道品嚐的是這盤「蝦捲」(NT$65/盤)又長又大，外皮炸得酥脆吃起來清脆，內餡的蝦肉豐富飽滿，十分耐咀嚼，吃起來很有飽足感。

第三道品嚐的是這碗「排骨酥湯」(NT$55/碗)，一碗有六顆排骨酥，兩塊白蘿蔔與一顆香菇， 排骨酥完全去骨吃起來很方便， 白蘿蔔熬煮的軟嫩恰到好處，吃起來多汁香嫩!

最後品嚐的店內招牌之一的「肉羹湯」(NT$55/碗)，這碗雖不大，但小小一碗中用料豐盛，有肉羹、香菇、髮絲、筍絲與白菜，赤肉羹外面裹著一層薄薄的粉，湯熱肉嫩入口好順喉，配料與調料豐富，喝完身心一整個溫暖了起來!

這陣子台北寒流過境，天天低溫壟罩整個台北市，晚上來這家位於台北市松山區興安街172-1號的 「強記圓環肉羹魯肉飯」，暖胃又暖心，CP值超高值得一嚐!

強記圓環肉羹魯肉飯

營業地址 : 105台北市松山區興安街172-1號

營業電話 : (02) 2718-8719

營業時間 : 週一到週五10: 30 ~ 20:20 週六 10:30 ~ 20:00 (週日公休)



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