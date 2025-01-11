為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > (台北興安街美食)「強記圓環肉羹魯肉飯」-- 滷肉飯、蝦捲、肉羹與排骨羹，CP值超高好滋味!

(台北興安街美食)「強記圓環肉羹魯肉飯」-- 滷肉飯、蝦捲、肉羹與排骨羹，CP值超高好滋味!

台北美食 強記圓環肉羹滷肉飯
2025-01-11 23:50:00 文字：SJKen
share
SJKen

SJKen

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025. 

(本文同步發表「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手札」，美食體驗是版主食用後個人主觀感受，口感因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

這週一晚上到台北長庚做完中醫針灸後，前往這家位於興安街172-1號的「強記圓環肉羹」，店員全都是20歲上下的年輕人打理，店內的用餐空間不大，收拾得十分乾淨，牆壁上設有抽取式衛生紙，每張桌上整齊擺放著基本調味瓶，包括醬油、辣椒醬與胡椒粉，還有筷子與牙籤，方便客人自行取用與增減調味。

之前吃過幾次印象深刻，這回隔了一年半再訪，點了了一碗小碗的「滷肉飯」(NT$30/小碗)、一盤「蝦捲」(NT$65/盤)、一碗「肉羹湯」(NT$55/碗)與一碗「排骨酥湯」(NT$55/碗)，四道菜只花了一共NT$195，跟前年8月造訪時相比，除了滷肉飯價格不變外，其餘三道餐點各自小漲NT$5元，以近年漲個不停的物價， 這家的餐點真的是好吃又能吃飽，CP值一整個超高!

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.

首先品嚐的是這一碗小碗的「滷肉飯」(NT$30/小碗)，這家的滷肉飯，細小的絞肉入口肥而不膩， 上面淋上肉燥醬汁，白飯粒粒分明端上來熟熱的，跟滷肉一起攪拌過後入口，一整個好吃道迅速吃光光。

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025. 

第二道品嚐的是這盤「蝦捲」(NT$65/盤)又長又大，外皮炸得酥脆吃起來清脆，內餡的蝦肉豐富飽滿，十分耐咀嚼，吃起來很有飽足感。

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025. 

第三道品嚐的是這碗「排骨酥湯」(NT$55/碗)，一碗有六顆排骨酥，兩塊白蘿蔔與一顆香菇， 排骨酥完全去骨吃起來很方便， 白蘿蔔熬煮的軟嫩恰到好處，吃起來多汁香嫩!

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.

最後品嚐的店內招牌之一的「肉羹湯」(NT$55/碗)，這碗雖不大，但小小一碗中用料豐盛，有肉羹、香菇、髮絲、筍絲與白菜，赤肉羹外面裹著一層薄薄的粉，湯熱肉嫩入口好順喉，配料與調料豐富，喝完身心一整個溫暖了起來!

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.

這陣子台北寒流過境，天天低溫壟罩整個台北市，晚上來這家位於台北市松山區興安街172-1號的 「強記圓環肉羹魯肉飯」，暖胃又暖心，CP值超高值得一嚐!

台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025.台北興安街強記圓環肉羹滷肉飯(Light dishes with Meat soup, Spare ribs soup and Baised Rice with Pork and Soy Sauce) by SJKen on Jan 6, 2025. 

 

強記圓環肉羹魯肉飯
營業地址 : 105台北市松山區興安街172-1號
營業電話 : (02) 2718-8719
營業時間 : 週一到週五10: 30 ~ 20:20 週六 10:30 ~ 20:00 (週日公休)

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

創作者介紹
創作者 SJKen的浮光掠影 的頭像
SJKen的浮光掠影

SJKen 的浮光掠影(影評‧美食‧旅行與創作生活手記)

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

強記圓環肉羹

phone02-27188719
place台北市松山區興安街172號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up