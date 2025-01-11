這間位在礁溪車站附近的山友拉麵,在google的評價不算低.

如果各位人客上網查宜蘭拉麵店,山友拉麵也都會在名單裡.

這次的行程剛好就在附近,所以就選擇在這裡用餐.

山友拉麵就在山形閣飯店的一樓,離礁溪車站和礁溪轉運站都不算太遠.

附近也有地景廣場停車場,停車場雖然不大,但也方便.

地景廣場還有免費的泡腳池,吃完拉麵還可以來泡泡腳.

一進門,就可以看到濃濃日式風格的塌塌米.

不太清楚是裝飾用,還是真的可以坐在這裡,但是我一定不會選擇坐在這裡.

右手邊是櫃台和吧檯,這裡沒有板前料理,只是單純的飲料吧檯.

不過,我還蠻喜歡這在這個位置,會比較像在日本吃拉麵的氛圍.

櫃台旁貼滿滿的日本酒酒標.

左手邊也是座位區,但是這裡有大片的落地窗,採光比較好.

想拍照的人客,這裡會是比較不錯的選擇.

因為網路上的評價不差,怕生意太好,候位會等很久,所以選擇了店家剛開門的時間,就登門光顧.

果然,在我拍攝完所有照片後,人潮就湧現了.....

初次到訪,店內的大姊很熱心的招待,以及很細心的講解餐點,值得給予肯定.

上菜囉.....

日式炸豆腐

這個豆腐炸得很不錯,外酥內軟.

在吃得時候,要小心會燙.

提醒一下,這是炸豆腐,不是炸臭豆腐.

唐揚雞

吃過蠻多不同店家的唐揚雞,基本上大同小異.

最主要的關鍵,除了香酥的外皮,雞肉還要保有水嫩多汁,這才是完美的唐揚雞.

美粒果

就是果汁.

豚骨原味拉麵

湯頭是用豬大骨和雞腿骨為主要原料,經過十的小時的熬煮而成.

豚骨高湯為何會是乳白色?

豚骨高湯呈現乳白色的湯頭，像是精華湯品，製作乳白色高湯相當辛苦，使用大骨、肉骨等熬煮湯頭，但為什麼湯會呈現出乳白的顏色，明明一般煮大骨湯都是清澈的，是骨頭裡的成分造成的嗎？

乳白色高湯主要是食材中的蛋白質和脂肪經過長久熬煮後釋出，所產生的乳化效果，在熬煮過程中，鍋內水分因加熱受熱而持續滾動，而食材中釋出的脂肪與水相互混合後，開始產生乳化情況，在視覺上會感受呈現出乳白色。而湯頭熬煮出乳白色，除了滾煮時間與作法，使用的食材也有講究。

以上資料摘錄自愛料理生活誌

算是一碗很基本的豚骨拉麵,湯頭濃郁,麵條軟Q適中.

配料有叉燒,溏心蛋,鮮蔥,木耳,一樣都不少.

蕃茄豚骨叉燒拉麵

使用溫泉蕃茄所熬煮出來的蕃茄糊,再加上費時熬煮的豚骨高湯.看似平淡無奇的湯頭,卻是內行饕客的最愛.

含有豐富的葉酸,維生素C和茄紅素,紫洋蔥抗炎,抗老化和美肌,真的是一碗美顏抗老的拉麵.

我是不太清楚日式拉麵有沒有蕃茄豚骨湯底,但是喜歡吃番茄牛肉湯麵的人客,這碗蕃茄豚骨叉燒拉麵,倒是可以試試看.

山友拉麵的份量不算少,不過最後還是有再多加一球麵,而且還是免費的.

山友拉麵基本上大家的評價都不差,我個人也是覺得還不錯.

如果各位來到礁溪泡溫泉,也想來一碗熱呼呼的日式拉麵.

山友拉麵,也是可以放進口袋名單裡.