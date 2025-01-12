今天和朋友們相約到韓湘辣年糕大快朵頤一番！店內播著韓流歌曲，讓人彷彿置身在韓國街頭。這次點了我們喜歡的多款經典韓式小吃料理，平價又讓人飽足！

炸醬麵

炸醬濃郁香醇，帶著微微甘甜，麵條口感滑順Q彈，烤肉片是厚的，吃起來肉感滿足，重點～不會辣！想吃經典的韓式料理，又怕辣的朋友，這道炸醬麵非常適合！

拌拌拉麵

拉麵Q彈有勁，醬汁濃郁香辣，每一根麵條都裹滿了醬汁，戳破半熟荷包蛋的蛋黃，麵條混合著蛋黃醇液，讓人忍不住一口接一口～

手搖便當

手搖便當份量滿不錯的！配菜豐富多樣，有肉有蛋有泡菜還有飯，拌著芝麻油、甜甜黃蘿蔔與海苔，可以一次滿足多種味蕾，是忙碌的上班族或學生族群的最佳選擇，看到不少人外帶呢！

大醬豬肉冬粉湯飯

湯頭香濃微辣，大醬湯底有經過調整，沒有很濃的黃豆味，整體比較偏向辣味噌，豬肉軟嫩入味，搭配冬粉滑順的口感，還有一碗白飯拌湯吃，吃完非常有滿足感，同行的男生朋友就是吃這道！份量足，口味也喜歡。

莫札瑞拉炒年糕

哇～好厚的起司，夾起一塊年糕，牽起長長的拉絲！年糕Q彈有嚼勁，搭配牽絲的莫札瑞拉起司，交織的口感讓人欲罷不能，醬汁濃郁夠味，每一口都吃得到滿滿的幸福感～

魚板串

魚板也是大大一串，厚實有嚼勁，搭配微辣的韓式魚板湯，是一道經典的韓式街頭小吃。

韓湘辣年糕的餐點很平價，大部份百元有找！想吃韓式料理變得很輕鬆～也非常適合和朋友一起分享。這次我是吃手搖便當，覺得份量很足夠！下次還會揪朋友再來吃其他餐點～而且要再點一次莫札瑞拉炒年糕，挑戰拉到天花板！

韓湘辣年糕五妃店

訂餐專線：06 213 7015

地址：台南市中西區五妃街303號

營業時間：11:00-21:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054588752603

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