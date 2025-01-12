位在忠泰樂生活五樓的香米泰國料理已經經過好幾次，一直很想找朋友來吃一桌，今天終於成功了，香米開業20多也年算是老字號了，加上連續18年榮獲『泰精選』餐廳認證餐廳肯定，且香米是台灣最先榮獲此殊榮的餐廳，這樣的殊榮讓我們更期待了。

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泰精選(Thai SELECT)是泰國皇家政府為了推廣泰國菜，在全球所推出的一種評鑑制度，通過評選的餐廳，即可獲得『泰精選(Thai Select)』的標章。 全台灣目前有 51 家。名單看這邊

目前有三間分店︰

1.香米-復北店

台北市復興北路174號1F (02)8770-7309

2. 香米-信義遠百A13店

台北市信義區松仁路58號四樓 （02）2778-6806

3.香米-大直忠泰店

台北市中山區樂群三路200號5樓 （02）8502-0506

香米泰國料理在忠泰樂生活百貨5樓，開車可直接停樓下用餐可折抵，有室內和室外的座位，其實室外也是商場內不是真的露天那種。

室內採方桌可依人數增加或減少，空間使用大地色系，加上竹編、石材的運用，和特殊造型吊燈，整體舒適高雅。

餐聽可容納約 80人，提供10人圓桌包廂2間 ，包廂門是拉門可以關起來，很適合喜歡隱私或怕吵的朋友。

我們今天是七大三小的組合，有兒童餐具和兒童椅可以提供。

包廂低消 ：

週一~週四全日及週五午餐最低消費一間$8000元，週五晚餐，六，日全天及特殊節日包廂低消 一間$10000元。

冬天提供熱水很貼心，下面有火在燒可以保溫，重點是水裡面還有加香茅，喝起來真的很有泰國的感覺。

香米提供2-10人套餐選擇，價格落在＄1680-＄9900另+10％，合餐可任意更換2-3道料理，可補差價。

第一次來不知道點什麼也可以參考香米排行榜，今天點的8人合菜大部分都在上面了。

詳細菜單點我看

消費方式

1.單點/合餐消費，每位均消600 ~ 800元不等，所有菜單價格另酌收10%服務費。

2.每位顧客最低消費星期一~星期五午餐NT$400，星期五晚餐~及六日全天NT$500, 特殊節日全天$650。

飲料可三選二，鮮榨蜂蜜檸檬汁（左）泰式奶茶（右）還有泰國鮮榨羅望子汁可選。

蜂蜜檸檬汁有加蝶豆花（孕婦不宜），多了一種風味個人不愛，奶茶不會死甜，符合台灣人口味。

泰國茉莉香米飯(可續)

用竹籃包著鋼盆保溫米飯，吃泰國料理都會不自覺地吃好多飯，泰國米真的香Q美味，連小朋友也很喜歡。

酸辣涼拌海鮮

帶點酸酸辣辣的涼拌海鮮，海鮮清甜鮮美，非常開胃的一道料理。

蝦醬炒空心菜（2份）

空心菜炒得比較軟爛，不知道是不是因為兩份的關係，味道上是中規中矩。

泰式辣炒打拋牛

因為小朋友比較多的關係，這道菜我們是做不辣的，打拋牛很軟嫩好入口吃起來也不油膩，但我相信辣的會好吃很多。

香烤松阪豬

每次來泰式料理我都會點，烤的恰恰的松阪豬咬起來有嚼勁，肉也很香Q，是大人小孩都很喜歡的一道。

乾炒冬央中卷

看似平凡無奇的中卷味道卻調的很好，酸酸辣辣甜甜，中卷很新鮮很Q彈。

皇式咖哩軟殼蟹

原本最不期待的一道竟然是本日黑馬，真的沒吃過這麼軟嫩好入口的軟殼蟹，外皮炸到金黃酥脆再配上咖哩醬，你不說我以為在吃魚肉，蟹的鮮甜並沒有被咖哩蓋掉，兩者搭配很好。

還有附上起士軟法麵包，可以沾咖哩一起吃，無論是搭配米飯還是麵包都很適合，多種吃法真的是本日的第一名。

鮮蝦粉絲煲

每隻蝦都去殼保留蝦頭的做法非常貼心，冬粉很Q彈吸滿湯汁，不過味道稍嫌普通，比較不泰式的一道料理。

冬央海鮮湯（大）

吃泰國菜一定會喝上一碗泰國酸辣湯，滿滿的海鮮和各種香料，喝一口彷彿到了泰國，非常香辣夠味！

月亮蝦餅（2份）

第一次看到站立起來的擺盤非常有趣，突顯月亮蝦餅飽滿的內餡和滿滿的蝦仁，外酥內彈的口感讓我這個蝦控不自覺就吃了三片。

泰北椒麻雞

雞肉本身很嫩，皮稍微硬了些，不過醬料很夠味，多了花椒味香辣帶勁。

清蒸檸檬金目鱸魚

鱸魚偏小條8人吃有點不太夠，但味道調的很好，服務人員有提醒上桌再煮5分鐘，味道會更濃郁入味，我們煮了10分鐘果然夠酸，裡面的魚露也讓整道料理更有層次。

以上餐點為八人套餐內容，因為包廂有低消10000元我們有另外加點，下面是單點的部分。

叢林烤牛排＄480

以為會很好吃的牛排，沒想到卻大大失望，完全沒有肉汁也很硬，單點的有點心痛。

泰式沙爹雞肉＄400

沙爹味道調的很道地，現烤的要等15-20分鐘，熱騰騰的雞肉串很嫩也很大非常過癮，兩人吃一隻剛剛好。

椰漿芋頭紫糯米＄130（左上）；摩摩喳喳＄150（右上）；椰漿芋頭西米露＄120（下）

甜湯表現都中規中矩，紫糯米大家覺得是最好吃的，喜歡吃芋頭的人會很愛，因為煮的非常鬆軟，大塊很過癮，摩摩喳喳稍微甜了些。

泰國炸香蕉起士捲＄250

最後加碼炸香蕉，外皮是春捲皮很酥，裡面是新鮮香蕉加起士絲，不會很甜膩，吃起來像地瓜的口感，搭配旁邊的冰淇淋吃別有一番風味，很特別的一道甜品。

戶外的座位大約是室內的1/3，坐在這邊用餐別有一番風味，如果有兩顆假椰子樹更讚。

香米泰國料理整體來說表現都還不錯，服務人員親切，菜的口味上也都不會死鹹,可以吃出食物的原味，加上包廂坐起來真的很舒適，空間大也很有包廂專屬的隱私，又有多人套餐可選擇，最少兩人也有套餐，真的是想吃就可以吃，非常推薦大家可以來試試，如需包廂請提早預訂，因為只有兩間喔！

【香米泰國料理大直忠泰店 】線上訂位

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地址︰ 台北市中山區樂群三路200號5樓（NOKE忠泰樂生活）

電話︰（02）8502-0506

營業時間︰ 中餐 11:30 ~ 14:30 （最後點餐時間 13:40）

晚餐 17:30 ~ 21:30 （最後點餐時間20:40 ）

交通︰捷運文湖線「劍南路站3號出口」步行5分鐘

NOKE忠泰樂生活百貨停車場可折抵

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