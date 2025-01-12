我朋友開了一間超特別的店！咖啡廳和自助洗衣店居然結合在一起！特別邀請我和老公去他的新店幫他開箱～

這間咖啡廳主要以外帶手沖咖啡為主，使用空間不大，所以想善用剩下的空間。他參考了日本的複合式商店，一邊賣咖啡，一邊賣其他東西，覺得這種經營模式很不錯，而且最好是不需要太多人力看管的，或是提供一些自助服務，不僅可以增加收入，還能提升店面的利用率。

▲迷走珈琲，複合型咖啡廳。

▲點了杯美式，開啟老友聊聊時光。

▲咖啡品項簡單，也利於外帶。

▲特別選用淺焙咖啡，充滿花香、果酸。

朋友侃侃而談他的理想。在新竹從事工程業多年，很愛喝咖啡，也一直不忘開咖啡廳的夢想，為了追逐咖啡夢，決定衝著這一份熱情轉行！回到嘉義，在水上鄉開了這間咖啡自助洗衣店。

▲聊到他的夢想，話匣子大開。

決定將咖啡結合自助洗衣前，他參考了很多行業，最後認為自助洗衣這個無人產業很有潛力，很多人在等待衣服洗好的時候，都會想要找個地方休息一下，正好符合他的需求！咖啡廳結合自助洗衣店，大家可以一邊洗衣服，一邊喝咖啡。而且晚上咖啡廳打烊後，自助洗衣還是能繼續運作！感覺很不錯！

▲洗脫烘約一小時，這段時間可在咖啡廳坐坐休息或處理工作，看起來不錯，讓我們都想體驗看看了！

▲晚上6點咖啡廳關上吧台拉門打烊，而另一半的自助洗衣店仍燈火通明，持續營運。

朋友也提到當初參考滿多家自助洗衣品牌，也有來現場評估，但有些是洗衣、烘衣分開兩種模式，只能單洗衣或單烘衣，這樣效益反而下降很多！

綜合考量下選擇了SeSA自助洗衣吧自助洗衣品牌，除了是比較有規模、有保障的品牌，加上他們家的日本AQUA洗衣設備機器，不僅外型時尚，而且功能齊全，洗脫烘一體式的設計可以節省很多空間，能讓更多人同時使用，也讓整個洗衣區看起來更寬敞明亮。

SeSA自助洗衣吧的AQUA機器都是從日本進口的哦！品質有保障，目前在日本也是商用洗衣機市佔率第一名！

▲高顏值的日本AQUA洗衣設備，結合悠閒的手沖咖啡，營造一個舒適、愉快的氛圍。

▲洗脫烘一體機，將空間利用最大化。

加上店面所在的這條商圈沒有洗脫烘一機的自助洗衣，滿多居民看到都願意進來嘗試看看，體驗過也說洗脫烘一體的設計很方便，不用中間再回店裡換機台，節省很多往返時間。

▲來嘗試洗脫烘一體機的水上鄉居民。

▲洗衣精、洗衣袋自動販售機；兌幣機。

▲提供洗衣籃與摺衣平台。

而且這個Line通知也太貼心了吧！洗衣服的時候不用一直守在旁邊，手機一響就知道可以去拿衣服了，超讚的！

▲Line系統提醒，即時出門收衣服。

加上SeSA洗衣吧本身有出店長系統，方便店家用手機，線上遠端就能管理後台，像是金額設定、卡幣退錢等等，人不用出現～這樣在國外也能管理耶！

▲店長系統提供更有效率的經營模式。

這次拜訪朋友的店，我覺得這是一個很棒的複合式運用，可以一邊洗衣服，一邊享受咖啡時光～而且自助洗衣店的人潮也能帶動咖啡店的生意，一舉兩得！最後也恭喜朋友～把對咖啡的熱情和對創業的夢想結合在一起，圓夢成功！

洗脫烘一機-自助洗衣店

SeSA自助洗衣吧官網：https://www.sesa.com.tw/

加盟諮詢專線：(02)2298-9867

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