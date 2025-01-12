位於大昌路二段的《尚禾鍋物》是2024年9月新開幕的吃到飽火鍋店，紐澳小羔羊、板腱牛、安格斯雪花牛跟背肩牛、白蝦、小花枝、鮮蚵…等，還有蔬食火鍋料、泰國知名明果冰淇淋，通通吃到飽！還有手搖飲無限暢飲，室外還有超大停車場，開車不怕沒位置停
撰文。拍攝／呂萱萱
尚禾鍋物
營業地址：桃園市龍潭區大昌路二段518之1號
營業電話：03-4799777
營業時間：
平日下午16:30～22:00
假日營業時間上午11:00～晚上22:00
平假日最後收客皆為21:00
木質地板及暖色燈光，用餐環境很舒適，每張桌子都有適當的距離，不會讓人覺得擁擠
用餐時間100分鐘
點餐時間為80分鐘
同桌消費需限同價位
鍋底有蔬菜鍋、昆布鍋、起司牛奶鍋、日式壽喜燒鍋、龍骨白湯養生鍋、四川麻辣鍋、麻奶鍋、胡椒豬肚鍋…等近十種不同鍋底
吃到飽有649元、749元、799元、999元、1999元等不同價位
店內的自助吧，不分價位都可以享用，有南瓜、絲瓜、黃米、大黃瓜、節瓜、蘿蔔、菇類、豆皮及各種季節時蔬，還有數十種不同火鍋料、意麵、王子麵、冬粉…等主食，通通隨便你吃
但我們要做個有水準的台灣人，吃多少夾多少，不要貪心夾太多，結果吃不完浪費食物
今天我們四個大人來用餐，選擇799方案，鍋底是北海道昆布跟四川麻辣的鴛鴦鍋
北海道昆布鍋，湯頭清爽、鮮美甘甜，煮海鮮跟蔬菜很好吃
- 綿羊嫩肩：有筋膜肉質細膩，嫩滑有嚼勁，咬起來不會硬
- 紐澳小羔羊：咬起來有嚼勁，緊緻又Q彈，沒有腥羶味
- 安格斯背肩牛：脂肪較少較結實，肉質有嚼勁
- 美國五花牛：油脂分布較多，口感比較滑嫩，涮一下就很好吃了
- 美國板腱牛：油花分布均勻，味道爽口油脂非常剛好
- 安格斯雪花牛：肉質與油花分布比例剛好，入口滑順味道絕佳
- 松阪豬：瘦肉不柴且嫩中帶脆，擁有獨特的嚼感
- 台灣豬梅花：沒有肉腥味，肉片也很大塊，涮麻辣鍋很好吃
海鮮的品質也很不錯，白蝦爽脆鮮甜，吃得到蝦子本身的鮮味。鮮蚵很肥沒有怪腥味
蝦漿很好吃！吃得到整塊的蝦肉，非常有誠意
巴沙魚肉質非常鮮，吃起來無刺又軟嫩
蛤蠣圓滾滾，非常多汁，我們連續叫了好幾份吃呢
店內的飲料很多種，有咖啡、紅茶、奶茶…等多種選項，一樣無限享用，真的很超值
店內還有泰國知名的明果冰淇淋，口感綿密香氣十足！ 芋頭跟巧克力的味道超濃厚，尤其是榴槤口味，就跟吃真的榴槤一樣，果香味100分