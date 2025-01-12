位於大昌路二段的《尚禾鍋物》是2024年9月新開幕的吃到飽火鍋店，紐澳小羔羊、板腱牛、安格斯雪花牛跟背肩牛、白蝦、小花枝、鮮蚵…等，還有蔬食火鍋料、泰國知名明果冰淇淋，通通吃到飽！還有手搖飲無限暢飲，室外還有超大停車場，開車不怕沒位置停

尚禾鍋物 營業地址：桃園市龍潭區大昌路二段518之1號 營業電話：03-4799777 營業時間： 平日下午16:30～22:00 假日營業時間上午11:00～晚上22:00 平假日最後收客皆為21:00

木質地板及暖色燈光，用餐環境很舒適，每張桌子都有適當的距離，不會讓人覺得擁擠