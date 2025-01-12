某週五晚，難得跟姊姊大人到文化路夜市「覓食」，而不是飯後消化散步

我推薦之前吃過的高蛋白清爽小吃蚵蛋燒

等待老闆裝盒時順眼瞟到攤位旁「 18%雞蛋糕」菜單和雞蛋糕樣品(同家人經營)

想說很久沒吃雞蛋糕了，就加點了一份原味雞蛋糕

嘉義縣市旅遊資訊參考

→ Klook客路 嘉義熱門景點

→ kkday 嘉義自由行推薦

→ ezTravel易遊網 嘉義旅遊推薦

餐廳名稱：18%雞蛋糕-嘉義文化夜市店(嘉義市西區文化路85號)

相關連結：嘉義文化店FB粉絲專頁 總部FB粉絲專頁 總部Instagram

營業資訊：0916981076 15:30-22:30

餐點介紹：原味雞蛋糕/包餡雞蛋糕

用餐日期：2025.01



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「18%雞蛋糕」是來自台中大里區的雞蛋糕連鎖加盟品牌

目前幾乎全台本島各縣市都有分店，包含店面、固定點、觀光夜市攤位都有設點

我問嘉義文化夜市店的老闆：為什麼要叫18%呢?

老闆說：品牌創始者是一位從小就很喜歡雞蛋糕的女孩，她夢想在自己18歲時要自己開一家雞蛋糕店。之後出現了一名男孩，幫助女孩順利在18歲時創立這個雞蛋糕店面。

...嗯嗯， 是個簡單又粉紅浪漫的創業小故事

▲18%雞蛋糕-嘉義文化夜市店 店面

(客串演出: J哥)

▲18%雞蛋糕-嘉義文化夜市店 製作過程

現點現做，最快約5分鐘

老闆說他們是加盟品牌，雞蛋糕配方是全用牛奶、不額外加水(很多雞蛋糕都這麼宣稱...已經覺得沒什麼特別)； 糖則是採用海藻糖而非砂糖；

而我覺得最有特色的是，配方中有加入全穀粉，官方有在粉絲專業上介紹說是「桂格順暢高纖營養全穀奶粉」， 含有多種穀物(燕麥、糙米、小麥、藜麥、大麥、黑麥)、堅果、菊糖和膳食纖維。 雞蛋糕粉漿本身含有蛋、奶、麩質，而桂格順暢高纖營養全穀奶粉則另有豆類、堅果種子類(腰果、南瓜籽、核桃、松子)，對以上成分會 過敏的人客要留意

關於「桂格順暢高纖營養全穀奶」，可以參考

→ 桂格官網

→ 蝦皮商城

→ Carrefour家樂福線上購物

→ Rakuten樂天市場

▲18%雞蛋糕-嘉義文化夜市店 製作過程

▲專屬的方形牛皮紙袋，有印上品牌圖樣和麻繩提繩，並附上一張衛生紙巾，好看又貼心的設計

經典原味雞蛋糕 NT 50/ 5顆

雞蛋糕統一都是愛心造型；因為在倒麵糊前並沒有在烤盤模具上抹油，烤好的雞蛋糕看起來就沒那麼光滑油亮，摸起來也很乾爽

▲ 表面薄脆，內部則是密實飽滿，略有彈性，而且是完整一體的，並非左右兩瓣各自烤熟固化、只有邊緣黏起來的感覺

因為有加入堅果穀粉，在蛋糕體上可見的少許黑色斑點，其實是穀粉中的黑芝麻粉

我覺得他們的雞蛋糕口感沒太突出的特色，不過味道的確跟其他雞蛋糕有別：有濃郁的奶和香草風味，蛋的香氣則不明顯，相對其他雞蛋糕比較「不香、不甜」，

但我覺得反而讓我吃完有種溫暖舒適的感覺，嘴內也不會殘留砂糖的甜膩

嘉義縣市旅遊資訊參考

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18%雞蛋糕-嘉義文化夜市店 菜單(拍攝日期：2025.01)

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以上。