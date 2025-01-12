在石門水庫賞完梅花，回程經過龍潭

先去了大平紅橋，原本想說看完就要回土城

後來想想三坑自然生態公園其實就在附近

過來看看風景，散散步也不錯！

▲洗手間在入口，停車場旁邊

▲公園內有涼亭及裝置藝術等設施，當然最美的還是這邊的湖光山色

▲公園占地約七公頃，面積頗大

在這裡常能聽到遊客的歡聲笑語，大家邊走邊聊天

看到喜歡的景就停下腳步拍拍照

說真的，好喜歡這樣愜意的氛圍

▲免費停車

▲裝置藝術「歇睏一下」

▲步道平整好走，嬰兒車或寵物推車也易推不費力！

▲最近寒流一波波，有點擔心牠的鴨身安全

▲時不時還能看到各種鳥類飛越湖面

▲橋身印著二段潭的字樣，是有歷史由來的喔！

▲印象之前來的時候旁邊好像是堤防，現在圍著施工

▲走著走著又一座涼亭，可以歇腿可以遮陽

▲突然眼前一亮，發現了步道旁的落羽松

▲只剩幾棵還有葉子，其他都掉光了

▲「浮草庵－從湖上觀望」

浮草庵再往前還有一個夏日戲水的區域

好久以前有帶過孩子來玩水，那邊也有洗手間可使用

這裡是一個適合親子休閒健走、親近自然的好去處！

【三坑自然生態公園】

地址：桃園市龍潭區三坑里堤防旁

電話：03-4793070

全天候開放

官網

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