在石門水庫賞完梅花，回程經過龍潭
先去了大平紅橋，原本想說看完就要回土城
後來想想三坑自然生態公園其實就在附近
過來看看風景，散散步也不錯！
▲洗手間在入口，停車場旁邊
▲公園內有涼亭及裝置藝術等設施，當然最美的還是這邊的湖光山色
▲公園占地約七公頃，面積頗大
在這裡常能聽到遊客的歡聲笑語，大家邊走邊聊天
看到喜歡的景就停下腳步拍拍照
說真的，好喜歡這樣愜意的氛圍
▲免費停車
▲裝置藝術「歇睏一下」
▲步道平整好走，嬰兒車或寵物推車也易推不費力！
▲最近寒流一波波，有點擔心牠的鴨身安全
▲時不時還能看到各種鳥類飛越湖面
▲橋身印著二段潭的字樣，是有歷史由來的喔！
▲印象之前來的時候旁邊好像是堤防，現在圍著施工
▲走著走著又一座涼亭，可以歇腿可以遮陽
▲突然眼前一亮，發現了步道旁的落羽松
▲只剩幾棵還有葉子，其他都掉光了
▲「浮草庵－從湖上觀望」
浮草庵再往前還有一個夏日戲水的區域
好久以前有帶過孩子來玩水，那邊也有洗手間可使用
這裡是一個適合親子休閒健走、親近自然的好去處！
【三坑自然生態公園】
地址：桃園市龍潭區三坑里堤防旁
電話：03-4793070
全天候開放
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