檀島香港餐廳 中港店｜香港正宗老字號80年餐廳，超酥招牌蛋撻咬下狂掉屑屑!

不用飛香港也能吃到道地風味!正宗老字號80年餐廳【檀島香港餐廳 中港店】，是我心中前幾名的港式料理，超酥招牌蛋撻咬下狂掉屑屑，連平日去生意都好到不行，今年冬天推出暖呼呼的煲湯系列，有別於以往港式料理的印象，讓大家用熱熱的高湯暖心暖胃!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

檀島香港餐廳中港店 環境分享

▼香港第一代茶餐廳中的翹楚， 【檀島香港餐廳 中港店】在全台擁有多家分店，這次來到台中市西屯區的中港店，就在新光三越百貨的B1樓層中，開車可依照百貨消費規則折抵停車時數!

▼【檀島香港餐廳 中港店】用餐環境充滿道地的港式氛圍，生意超好連平日來都客滿，以兩人~六人的座位為主，搭配當地的畫作及擺設，真的有種來到香港的感覺!

檀島香港餐廳中港店 菜單

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檀島香港餐廳中港店 餐點介紹

大澳豬骨煲💰320元

▼香港最具特色的小吃大澳豬骨煲，選用鮮嫩的豬肋排，搭配甜玉米、白蘿蔔和竹筍熬煮而成，可以喝到天然蔬果的甜味，還有香濃的胡椒微辣香氣，讓人停不下來回味無窮。

藤椒酸菜魚💰300元

▼超夯的藤椒酸菜魚在這裡也有!湯底加入腐竹和客家酸菜，帶來清新渾厚的酸味，淋上花椒油和藤椒醬，打造出香辣與酸爽的絕妙組合，魚肉使用無污染大成根島野生青衣魚，搭配黑木耳和寬粉絲口感超豐富!

胡椒豬肚益活雞湯💰250元 鮑魚鹿茸菇益活雞湯💰250元

▼港式煲湯系列全面升級足料煲湯，看看這個料多到快滿出來，湯底更是用慢熬雞精的萃取技術，萃取出來的1.2倍濃縮煲雞精煮成，超愛這鍋胡椒豬肚益活雞湯，選用整顆不磨碎的白胡椒，胡椒香氣滿溢但不過於辛辣，喝起來超過癮；鮑魚鹿茸菇益活雞可以吃到 不只一顆的Q 彈鮑魚，還有軟嫩多汁的雞腿肉，湯頭更是融入滿滿的精華超鮮美~

臘味煲仔飯💰240元

▼擁有油亮光澤的臘味煲仔飯，上桌後可依照口味自行澆上醬汁，充分拌開之後，底部可以吃到鍋粑的酥脆感，伴隨帶有酒香的臘肉與香腸，每一口都夠味又涮嘴!

檀島愛餡油條💰160元

▼每次來必點的檀島愛餡油條腸，把蝦肉和韭黃內有蝦肉塞入油條中，油條吸收了滿滿的醬汁精華，咬下去還會爆汁，口感酥香層次感十足!

脆皮鮮蝦腐皮捲💰140元 原只鮮蝦餃皇💰140元

▼脆皮鮮蝦腐皮捲有著剛剛好的口感；腐皮內的蝦子飽滿Q脆，與腐皮油炸過後的酥脆形成完美對比；原只鮮蝦餃皇皮薄而不破帶有彈性，每一顆都吃得到蝦漿與蝦肉!

蘿蔔絲餅💰125元

▼蘿蔔絲餅走的是清淡路線，外皮酥脆層層分明，撥開裏頭是清甜的蘿蔔絲，重點是完全不油膩!

極品蛋撻💰45元 經典冰火菠蘿💰55元

▼甜點控必點的兩大招牌，就是極品蛋撻和經典冰火菠蘿，極品蛋撻咬起來超級脆，濃郁蛋香瀰漫口中，邪惡到不行的經典冰火菠蘿，夾上奶油咬下去實在太銷魂。

美聲紫蘇飲💰118元 檀島廣式涼茶💰118元

▼攜手天一本草茗京萃合作的港式養生茶系列，以熱飲方式打造出暖心滋味，美聲紫蘇飲聞著非常清香，將紫蘇搭配桑椹的香氣，還有加入紫蘇葉本人，入喉的風味很有層次， 檀島廣式涼茶以夏枯草和薄荷調和出輕盈感，沒有加糖卻能喝到自然回甘的甜!

檀島香港餐廳中港店 用餐心得

每次去香港必吃的就是煲湯，燉煮到超濃稠的湯頭，讓人每次都念念不忘，【檀島香港餐廳 中港店】完美呈現同款風味，今年冬天絕對不能少了它!

檀島香港餐廳中港店 品牌資訊

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地址 : 台中市西屯區臺灣大道三段301號B1樓

電話：04-2295-1777

營業時間 : 17:30-01:30（無公休日）

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