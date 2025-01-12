這次尾牙負責人說請到洪廚喜宴，據說是台南首創法式辦桌耶～超期待❤️

大家說好dress code是黑色與紅色，各位姐妹們一個比一個美！

▼佈置也好精緻，我們尾牙辦在荔苑莊園，戶外自然系尾牙，別有氣氛。

當然！尾牙不只穿得美，吃的菜更美！

▼法式甜點buffet！

▼尾牙時間是在聖誕節前後，甜點裝飾也很應景。

▼小巧一份，對我們這群化了妝的，非常友好😆唇妝還是美美的～

▼還有色彩繽紛的調酒！現場調製的哦！

▼今天法式尾牙的菜單。光看菜單～根本就是在法式餐廳呀！

▼法式辦桌的主廚。

第一次看到辦桌菜長這個樣子，通常都是大大一盤！果然很法式！不知道主廚正在做的是哪一道菜呢～

（對法式辦桌非常好奇，跑到後台看了一下）

▼原來是開胃小點！

必須說、也太美了～PO在社群，朋友們都不相信是在吃辦桌，還叫我從實招來別再騙了！（真的冤枉捏～）

▼不同形式的擺盤，也是很漂亮😍很好拍！

而且還是得重複一次，小巧一口對我們太友好啦！我們是做化妝品的，尾牙幾乎都是女生，也化妝化得美美的，所以能吃得優雅對我們來說很重要！

▼冷前菜～擺盤還有小螃蟹耶，好可愛❤️

日本廣島生蠔，肚子飽滿吃起來很新鮮，搭配日本鮭魚卵、日本海藻與和風油醋醬，濃郁又清爽的海味。

▼沙拉～雙蝦鮪魚凱薩沙拉，白蝦與東港櫻花蝦，雙重口感，撒上滿滿的帕達諾起士，開胃爽口。

▼脆鱗馬頭魚！好經典的法式料理，但在辦桌場合吃到就非常新奇了！現在更肯定自己真的是在吃法式辦桌了！馬頭魚底部是奶油燴白菜，搭配台南蛤蠣與萊姆，味蕾充滿了層次感～

▼湯品是法式蔬菜澄清雞湯，一人一碗～爽口雞湯滋味帶有蔬菜的清甜，跟傳統辦桌菜的雞湯非常不一樣，味道更加輕盈！

▼黑松露麻油薏仁燉飯，吃起來有中西合併的感覺，黑松露和麻油的香氣都滿強烈的，加入薏仁有粘合劑的作用，兩股香氣混合的很好，薏仁也增加燉飯口感，搭配日本干貝和日本牛蒡，口感更加豐富。

▼青梅香檳氣泡飲，煥新一下口中的味蕾，來吃主餐啦！

▼主餐是梅花豚，肉質好鮮嫩，吃起來有汁很juicy，搭配彩色番茄與烤洋蔥，日式燒烤醬汁爽口不膩。

吃到最後，我們全然已當作自己在法式餐廳🤣都有點恍惚，對齁！我們在吃戶外尾牙辦桌才對！除了餐點很法式～擺盤很法式～份量也很法式！剛剛好的份量，讓我們吃完，洋裝穿起來一樣很合身😍

其實我也覺得餐點不用多，吃得精緻、享受氣氛，就是一場很棒的尾牙辦桌聚餐！如果大家也想吃看看法式辦桌，快點私心推薦給辦桌負責人，有機會公費吃法式辦桌菜哦😆

洪廚喜宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

粉專：https://reurl.cc/GAoA3y

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