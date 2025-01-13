前言

假日閒閒沒事做，想找個「輕鬆愜意」的「森林步道」散散步，上網查了一輪，看中了「東森山林步道」，於是開啟導航出發，開啟旅程 ~

當快要抵達時，突然要轉進「東森山莊」，導航上還寫的 「私人道路」😰

此刻大漠在「東森山莊」門口排回了許久，後來發現大門口的警衛室沒人，門口放著開放進入「迴轉的指示牌」，於是將機車停在「東森山莊」門口旁的機車格內，準備步行進入看看 😖

沿著上坡路往上走，看見了「會館」、「酒店」和「遊樂區」，看來是「東森山莊」前面區塊，是開放給「住客」及「遊客」使用及光觀的，放心了不少 ~

最後終於在「住宅管制區」前，看見了「東森山林步道」入口，看來大著膽著隨意進入私人土地，還是有收穫的 😅

據說「以前」要走「東森山林步道」是要收費的，但是「現在」是「免費」開放，難道是光觀景氣不好，佛心了起來嗎 😂

一、東森山莊

「東森山莊」一點也沒有「山林」的感覺，再加上很像「住宅區」，又很像「飯店」的私人土地，很難想像這裡頭真的有一個「山林步道」😅

不過住在這裡感覺上，還蠻不錯的 ~

在「秋冬季節」時，這裡的植被會換上「秋衣」，不用刻意的去找「落羽松」、「松樹」阿 😆

二、東森山林步道

(一)、「山林步道」入口處

入口處有個賣「多肉植物」小店，不過當天沒有開，不能買多肉 😅

接下來一連串的階梯，階梯旁還有綻放著漂亮的「豔紅西番蓮」~

還有象徵「秋冬」的「金黃色落羽松」 ~

在階梯上的視野非常的好，幾乎沒有遮蔽物，可以好好的欣賞風景 ~

但是在繼續往下走，視野就會慢慢的被樹林遮蔽了 ~

盛開的「芳香萬壽菊」~

(二)、「天鵝池」附近

到底後，先來到了「天鵝池」，池中真的有「天鵝」，但是大漠沒有拍照 😅

在打個預防針，等等提到的「動物」，大漠也都「沒拍照」😅

但是真的有「可愛的小動物」可以看喔 ~

聽說「龍舌蘭」至少都要十年以上，才會開一次花 😮

這樣大漠不就很幸運，可以看到「龍舌蘭花」😁

「龍舌蘭」的「花苞」，還沒開花前還挺可愛的 😄

「龍舌蘭」底部一大搓草，就是平時可以看到的樣子 😂

沒想到開花後，可以長這麼高 👍

繼續往前走，會看到一個「豬圈」，裡頭可是養著一隻「迷你豬」，但是那隻「迷你豬」一點也不迷你，超巨大的 😅

一旁有牌子說明「迷你豬」如果「沒有控制好飲食」，是可以長得跟一般豬一樣大，控制得當才可以持續保持「迷你」的樣子 ~

所以說這一隻 「迷你豬」的伙食太好了，實在是太幸福了 😆

過了「迷你豬」後，就真的要進入「山林」了 ，進入山林前看到的「茶梅」 ~

真的進入「山林」囉 ~

(三)、「大草原」附近

過了「夫妻樹」後，可以選擇進入「大草原」，或者是走過「牽手橋」，前往「櫻花林」~

如果沒有要在「大草原」休息一下，就選擇前往「櫻花林」吧 ~

因為「大草原」再過去就是「死胡同」了 ~

走了這麼久，經歷了各種的景物，現在才看到「導覽圖」 😆

看起來是不想介紹「東森山林步道」吧 😂

大漠猜測是怕人「迷路」，才在這放置一個「導覽圖」吧 😂

(四)、往「櫻花林」

繼續前往「櫻花林」，中途還可以，挑望遠方的山丘 ~

GO ~ GO ~

日落的夕陽，將「金黃色的陽光」，灑落城牆上挺美的 ~

三、返程

(一)、夕陽

望著美麗的夕陽，才發現太陽快下山了，加上沒有看到路上有路燈，不知道待會會不會摸黑，所以大漠還是先返程了，下次有機會再來去看看「櫻花林」~

這「住宅區」，真的好像一座「城堡」~

「夕陽」真的很美麗 ~

這是大漠在「台北」和「花蓮」，看不到的「夕陽」種類 ~

在「台灣」西部的「夕陽」，可以把天空染的一片「金黃」 ~

(二)、楓葉

回去的「道路」，也都染的一片「金黃色的陽光」~

路旁不怎麼「紅」的「楓葉」，也在這「夕陽」照射下，再次獲得吸引力，奪取大漠的目光 ~

「楓葉」配上「夕陽」，更顯得「秋意」滿滿 ~

這裡讓大漠差點捨不得回去 😂

真的是欣賞「夕陽」的好地方 😁

(三)、「山林步道」入口處

回到了「山林步道」入口處，再次拍拍門口的美麗的花朵，為這次小旅程畫上句點 ~

「虎刺梅」，真的好多「刺」 ~

開頭是「豔紅西番蓮」，結尾也來個「豔紅西番蓮」 😆

地圖

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