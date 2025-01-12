舒適的用餐環境，美味的早午餐料理，位於三重集英路的Cozy coffee可集咖啡，就是一間值得推薦的三重咖啡廳跟早午餐店。

隱身在住宅區內，離捷運徐匯中學站16分鐘的距離。除了咖啡、茶飲，輕食及鬆餅，還有拼盤、軟法以及義大利麵等料理，價格很親民，CP值超高，輕輕鬆鬆待上一整天。

Cozy coffee可集咖啡的環境

作為超人氣連鎖咖啡廳，位於三重集英路的Cozy coffee可集咖啡，隱身在住宅區內，提供舒適悠閒的用餐環境，不被吵雜紛擾的車聲給影響。

除了藍色立牌，店門口也有大大的招牌，搭配大片落地窗，採光明亮。



走進店內，左側除了作業區跟櫃台，還有一面單人高腳椅區，約4個座位。

玻璃櫃內則擺滿各種美味蛋糕，看起來超誘人的。

右側則有多個4人座位區，除了藍色沙發椅，還有多個4人座方桌跟木椅。

沿著樓梯走上2樓，寬敞的用餐空間，除了沙發座位區，還有多張4人座桌椅。

靠窗戶處也有一整排沙發椅，靠牆處都有插座可以充電。



後方還有一個封閉式用餐空間，可以提供包廂用餐服務。

Cozy coffee可集咖啡的料理

菇青醬軟法

質地濃郁的青醬，可以吃到切片的香菇，用湯匙舀一匙，抹在切片的軟法麵包。

軟法麵包豐富的口感，更能襯托青醬的好滋味，雞蛋沙拉也很有口感。

燻雞鮮奶吐司拼盤

選用鮮奶吐司夾著美味燻雞，咬一口可以吃到燻雞的鮮嫩。



除了三明治，還有生菜沙拉，小香腸跟雞蛋沙拉，拼盤內容豐盛。

抹茶拿鐵

抹茶拿鐵喝起來口感濃郁，滿滿的抹茶香氣，上面做了一個美麗的拉花。

泰式椰香咖哩雞義大利麵

色澤金黃的美味義大利麵，可以吃到濃厚的咖哩香氣，還有雞肉的鮮嫩。

鮪魚鮮奶吐司拼盤

一樣選用鮮奶吐司，烤的焦香，夾著滿滿的鮪魚內餡，咬上一口，可以感受到滿滿的厚實口感。搭配生菜沙拉，雞蛋沙拉跟小香腸，非常好吃。

Cozy coffee可集咖啡的菜單

Cozy coffee可集咖啡的資訊