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心中山線形公園：4公尺藍鯨打卡＋美食餐車，台北免費聖誕市集好玩又好拍

2025-01-12 19:53:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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還在煩惱冬天去哪裡玩嗎？別錯過台北捷運中山、雙連站周邊的燈光盛會

即日起至明年216日，「閃耀捷運光聚落—心拾光」活動正式登場

心中山線型公園搖身一變，化作一座夢幻的海底樂園，等著你來探索

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飄雪奇景每晚上演，免費聖誕市集周末限定

想體驗下雪的浪漫場景嗎？從1220日開始，每天晚上8

心中山線型公園將上演飄雪特效，讓你感受濃濃冬日氛圍，仿佛置身北國雪景

更驚喜的是，週末限定的聖誕市集匯聚了多台餐車和手作攤位

從美食到小物應有盡有，還能免費入場盡情逛，讓你吃得開心、買得過癮

心中山線形公園：4公尺藍鯨打卡＋美食餐車，台北免費聖誕市集好玩又好拍心中山線形公園

 地址：台北市中山區中山北路2487

電話：02-2181-2345

 時間：24小時開放

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首先是捷運中山站出口旁，Relove與誠品生活南西店聯手打造的黑白灰聖誕樹

簡約高質感，成為今年最具特色的打卡點之一，展期至112日，想拍美照的朋友要把握機會

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走進中山地下街R9出口的心中山線型公園，整個空間被打造成超夢幻的捷米樂園

抬頭就能看見七彩光纖燈高掛在樹上，隨著音樂閃爍變化

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別錯過還有爵士拱橋化身夢幻光廊，璀璨星光拱橋白天或夜晚都相當吸睛

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還藏了5顆不同表情的燈球，最特別的是設計了互動遊戲，只要按下按鈕，可愛的捷米就會立刻跳出來和大家打招呼

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走進心中山線型公園，你會立刻被眼前的繽紛燈海吸引

最吸睛的就是往雙連站方向的星橋綠坡，打造出蔚藍海洋場景

長逾4公尺、高寬各2.5公尺的巨大鯨魚跳躍海豚水母等夢幻燈光投影，搭配水波燈光，讓人彷彿置身海底世界

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免費活動好逛又好拍，台北冬季打卡景點必去

「閃耀捷運光聚落—心拾光」不僅是燈光盛宴，更是一場適合全家大小、情侶約會的冬季派對

最棒的是，這裡的所有打卡景點與活動通通免費

趕快約上親朋好友，一起來台北捷運中山、雙連站周邊打卡超夢幻的心中山線型公園吧

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