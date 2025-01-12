宜蘭羅東美食/羅東夜市附近聚餐慶生熱炒店【大紅蕃薑母鴨-羅東旗艦店】紅蟳薑母鴨/清燉紅燒羊肉爐(不收服務費)餐費金額可折抵停車時間(大紅蕃薑母鴨菜單)

一分鐘今日點食的大紅蕃餐 食( 短影)快速看 https://youtube.com/shorts/85DbhBkeT5w?si=dAuMUtZsEktqKm-Q

季節限定每日限量(活紅蟳) 煮紅蟳薑母鴨鍋(湯)鮮味美!

也可品味(主廚推薦)避風塘紅蟳~吮指風味!記得提前預約(訂位)預訂(水族箱現撈)活紅蟳料理

大紅蕃薑母鴨-羅東旗艦店

電話:03-951-4567

營業時間:16:00~24:00

地址:宜蘭縣羅東鎮純精路二段53號

粉絲頁: 大紅蕃薑母鴨-羅東旗艦店

只收現金。隔壁有特約停車場(餐費滿額可折抵停車費)

原文 宜蘭羅東美食/羅東夜市附近聚餐慶生熱炒店【 大紅蕃薑母鴨-羅東旗艦店 】紅蟳薑母鴨/清燉紅燒羊肉爐(不收服務費)餐費總額可折抵停車時間(大紅蕃薑母鴨菜單)

每每到外縣市旅遊! 到了用餐時刻最令人困擾的就是(找停車位)

大紅蕃隔壁就有特約停車場

朋友10月來吃過覺得(大紅蕃薑母鴨)湯頭濃郁順口。還可加點活紅蟳煮(紅蟳薑母鴨鍋)吃! 加了海鮮(螃蟹)的薑母鴨鍋；湯頭多了(紅蟳)鮮甜味！滋味更是棒

今天和朋友家來宜蘭小旅行! 晚餐直接預訂吃這家

今天旅遊三星(安農溪)附近景點(安農溪驛站喝咖啡)風景怡人~騎腳踏車賞景很chill

大紅蕃薑母鴨、羊肉爐、熱炒離羅東景點『羅東運動公園(遊記 點我 )、羅東林業文化園區、中興文創園區(遊記 點我 )』都大約10分鐘內車程距離；離『羅東夜市』步行只要10分鐘；非常適合大家旅遊羅東想吃熱炒、薑母鴨、羊肉爐時直接吃這家

開車(停)餐廳隔壁(純精)收費停車場

享餐費金額滿1000元(折1小時)停車優惠；消費滿2000元(折停2小時)以此類堆(超出的停車時間)您再自己補差額付停車費即可

酒水不納入消費總額內喔!

避免資訊錯誤~您可直接電洽詢問店家(停車優惠)較準確!

純精停車場(收費方式)分成

平日(一~五)、連假、六日與春節(除夕~初五)；3種不同費率收費金額

(下圖)停車公告~您自己慢慢看嘿!

車子若停純精停車場

大紅蕃消費結帳(金額滿1000元)別忘了跟櫃檯拿停車代幣可折抵『1小時停車費』若您停2小時只需自付1小時停車費就好(消費滿2000元/折2小時停車費)以此類推

純精路(馬路旁)也有路邊停車格可停車(路邊停車格~無與大紅蕃特約)!

這區(路邊停車格)是智慧停車路段

停車採(無紙化)開單收費(不會有專人夾放計時停車單在您的車窗前)

停車費1小時30元。超過半小時每半小時+15元累計。需自己到現場繳費機付費或掃描智慧車柱上的QR碼(線上繳費)

挑高開放式內用空間~座位有少人用餐『4人桌/8人桌/10人桌及多人聚餐15人大桌』

若沒預先訂位

(臨時來用餐)進店後告知櫃檯用餐人數~會有服務生帶位

今天是假日! 怕等等北上回程雪隧塞車

我們早早5點多就來用餐

超多桌(桌面)都有放(預約訂位)立卡!

朋友說: 若不想候位!提前訂位(準時到店)就不用擔心臨時來店若遇客滿需候位等待! 今天和朋友家出遊(謝謝朋友老公請吃晚餐) 大紅蕃羅東旗艦店薑母鴨湯頭(我喜歡)下回和大仁哥來宜蘭玩~我也要帶他來吃!

兒童餐椅數量蠻多的!

家中有年齡相坊閨蜜家庭(相約宜蘭旅行)免擔心兒童椅不夠坐

大紅蕃薑母鴨MENU

2024-12月拍攝。避免未來店家調整更新菜單內容或售價(僅供參考)請以您用餐(當日)現場菜單為準!

除了招牌薑母鴨套餐也有賣清燉羊肉爐套餐與紅燒羊肉爐套餐

套餐附下圖(8種配料)

小叮嚀:套餐附餐食材(無法做更換)若覺得缺少您想吃的鍋物配料(可以)自己劃單(單點)喔!

天氣炎熱時店內(碗筷區)有提供(冰塊)讓客人自取+自加入飲料內或啤酒內增加冰涼暢快感!

第一次吃『紅蟳薑母鴨』

我有被那帶著紅蟳鮮味(薑母鴨)湯韻給驚艷到

很合我的享食喜好! 下回若再遊宜蘭會想再回訪! 但...也會想換點羊肉爐嚐鮮(好難取捨)

朋友有提前預約訂位+預訂(2隻)每日限量活紅蟳

到店之後再現場(單點)想加點的鍋物與熱炒料理。

廚房出餐速度挺快的~餐點一下下就出齊囉!

大紅蕃薑母鴨套餐 $790元

套餐內容含: 香菇/金針菇/鴨肉丸/玉米筍/豆皮/凍豆腐/木耳與高麗菜

出餐時除了(高麗菜)盤子盛裝。

其它套餐鍋物(廚房)都已事先將其放入陶鍋中

等湯滾、食材差不多也都煮熟! 開動、開吃啦！

剛小紫有提到您若(不吃)薑母鴨的話

這兒也有清燉羊肉爐與紅燒羊肉爐可點食、現場看到蠻多桌客人點清燉羊肉爐吃(好像也很讚？!)

大紅蕃薑母鴨 鍋中放了一袋藥膳袋

吃飽後我好奇的拆開看看裡頭裝了什麼？大量薑末+超多胡椒粒(難怪)湯頭帶著微微辣感特好喝

平常吃薑母鴨(我只買霸味)

但! 今天朋友請我來吃(大紅蕃薑母鴨)後；小紫覺得這家的湯頭更~讚! 更香濃!

使用大量麻油煸炒老薑再炒鴨肉

和別品牌薑母鴨店相比

湯頭的老薑香氣更濃郁! 不是嗆辣感喔! 是那種加了中藥燉煮後超順口『真材實料~薑母鴨湯』

尤其是今年冬天感覺更冷(寒流來襲時)點一鍋薑母鴨、喝湯後身體立馬暖呼呼

聽朋友說: 這家鴨肉是選自宜蘭在地黑羽紅面番鴨

鴨肉切很大塊~熟度煮的嘟嘟好!

鍋中配料煮滾後即可直接撈食

『鴨肉』肉質軟嫩、吃的到鴨肉甜且很好咬『嫩口~不韌』

桌上有辣椒醬油及特調豆腐乳

(佐醬)想怎沾？ 自己調配嘿!

辣味醬油 罐內辣椒是機器切醃(白色點點) 不是異物! 那是辣椒籽被機器切碎後的細碎辣椒籽

(瓶外有寫)請安心使用

冒著白煙 熱騰騰薑母鴨~鮮嫩好食

無鴨肉腥味! 只有帶著麻油煸老薑濃郁麻油藥膳薑母鴨香氣

直接點『薑母鴨套餐』好像比單點來的便宜

超喜歡套餐附的香菇

大朵又厚實! 煮熟後口感軟中帶Q、香菇會爆汁喔! 咀嚼時嘴裡滿是薑母鴨『湯』mix香菇之香氣

凍豆腐吸飽飽薑母鴨湯汁~口感真棒(很燙~一咬爆汁) 小心別燙到

鴨肉小丸子 吃薑母鴨必點食材(套餐內)已幫大家配好啦! Q彈鮮甜

豆腐乳+辣(醬油) 很夠味

沾豆皮~好好吃

對了!! 大紅蕃『假日』不提供炒飯與炒麵餐食！

假日主食只賣白飯與麻油麵線

想吃炒飯、炒麵請預約平日用餐

麻油麵線 $60元/份 約2人吃份量

麵線有拌油蔥酥與香菜!

假如您們不愛吃(香菜)點餐時記得(事先告知)不加香菜

麵線軟硬度嘟嘟好! 不會太軟爛也不會有油膩!

愛妻朋友老公說: 這道他老婆很愛! 有來吃必點! 哎呀呀~好像別人家的老公都比較好厚？！一直放閃~真讓人羨慕

櫃檯前方放了一個水族箱

裡頭正是季節限定『每日限量』活紅蟳

想吃紅蟳料理or紅蟳薑母鴨鍋？ 建議您提前預約訂位+預訂

好奇寶寶我!

有詢問櫃檯：若沒有事先預訂(用餐當日)現場若還有活紅蟳是否可點食？

櫃檯回: 可以喔!

但...還是建議客人最好『提前預訂』

避免客人直接到店想點食(店家告知)今日已完售。當下(水族箱內)又還有紅蟳被誤解惹爭議(因為水族箱內少部份紅蟳是當日預約用餐客人預訂的)等客人抵店才會現撈現送廚房處理(料理)so想吃『提前預訂』就對了

朋友預訂2隻活紅蟳 $499元/隻

出餐時『腳』還在動喔!

所以免擔心(很多餐廳那種偷天換日)活體蟹或死蟹的情況~在這裡(不會發生)

我有做影片分享(有拍到)紅蟳腳還在動呀動(短影 點我看 )

活紅蟳個頭不大! 但蟹膏與蟹卵挺多的

單點 蛋餃 $50元 這是朋友兒子(小西瓜)喜歡吃的蛋蛋鍋物

先吃一輪薑母鴨與鍋物後

我們豪邁的將預訂的2隻(現殺)活紅蟳及蛋餃全倒進薑母鴨鍋內煮『紅蟳薑母鴨』吃

現撈現處理的活紅蟳(不是冷凍品)

這麼新鮮~不宜久煮! 千萬別煮太久

(才不會錯失牠的鮮美滋味)熟了就可以開吃!

尤其是蟹殼! 裡頭有蟹膏與蟹黃(卵)若煮太久、煮太老(蟹黃)煮太硬口感就比較沒那麼好吃! 軟嫩蟹黃口感最棒！超鮮

蟹肉也是一樣(不宜)不要煮太久嘿!

活體紅蟳~很快熟!!

用薑母鴨『湯』煮的紅蟳肉

入口帶著薑母鴨藥膳湯香氣

蟹肉好甜好好吃! 蟹黃更是不用再多說

軟中帶Q熟度剛剛好"很鮮"

最特別的地方! 煮過紅蟳的薑母鴨『湯』滋味帶著紅蟳海鮮(鮮甜味) 湯頭更好喝! 今晚真的是破例的外食時『湯~喝不停』內用可續加(薑母鴨湯) 吃飽身子超暖和! 原本在室外需穿外套的我們(離店時)直呼會熱(外套)不穿啦(笑~)

剛有提到(不吃)薑母鴨、也有清燉與紅燒兩種『羊肉爐』可點喔!

您住附近的話! 可以外帶單點只有肉與湯的『薑母鴨/清燉羊肉爐/紅燒羊肉』回家~再去市場、超市自買火鍋食材(自煮)

月底就是農曆春節『圍爐吃火鍋』

外帶『薑母鴨、羊肉爐』很可以!

外帶~無法免費加湯

內用~無限續湯! 愛喝湯的湯控! 建議您揪朋友、揪家人、揪同事一起內用『吃鍋物、熱炒』聚餐(湯~可免費續)

朋友說: 上回她們家遊宜蘭來吃時(沒賣)熱炒

今天來用餐『菜單裡』多了大約40道熱炒、三杯、水煮、時蔬、鐵板、炸物料理

我們單點了幾道嚐鮮

蔥爆牛柳 $220元

這兒的蔥爆(不是指)只放蔥段的蔥爆牛柳；是蔥段混搭洋蔥的蔥爆牛柳

入口帶著黑胡椒粒微辣感! 牛肉肉質軟嫩香

蝦仁炒蛋 $230元 小西瓜愛吃蛋蛋!

他爸爸說: 這道兒子肯定愛! 果真! 一口接著一口吃不停

炒蛋有炒出熱炒蛋香之鑊氣 蝦仁Q脆

更值得一提的是炒蛋表層蛋香味十足! 內部又有類似吃滑蛋的嫩口感! 很香很好吃!

水煮魚 $280元 近年超流行麻辣水煮料理

菜單另有: 水煮牛、水煮豬、水煮羊可點食

這道會辣喔! 平常吃小辣的我覺得屬『中辣』辣度

鍋底有舖高麗菜(麻辣高麗菜) 很帶勁! 會辣~卻又讓人凍未條的想續夾(入味)麻辣高麗菜吃

水煮魚很適合配白飯

水煮魚肉外層有先裹粉油炸再放進炒好的麻辣水煮魚醬料中水煮

肉質相當軟嫩~魚肉有入口即化的錯覺

想寫食記分享(怕寫錯)

我有問店家回應: 這是巴沙魚肉做的水煮魚！無刺~肉質超軟嫩

炒高麗菜 $120元

大部份快炒店的熱炒時蔬都偏油偏鹹

大紅蕃薑母鴨羅東旗艦店炒高麗菜(不會有油膩感) 口感脆甜、調味恰到好處! 鹹度嘟嘟好；單吃就好吃

飲料與酒精飲品都是『自取』餐後結帳

(未成年勿飲酒/開車不喝酒/喝酒不酒駕)

果汁、汽水、飲料單價$50~80元

(避免未來售價調整/2024-12月拍攝)僅供參考

酒精飲品選擇也不少；若喝酒千萬別開車喔! 可向櫃檯詢問Call代駕載您回家

月亮蝦餅 $200元

蝦餅內餡(厚度) 至少1公分且吃的到蝦肉內餡鮮滋味

餅皮酥脆、內餡鮮香

沾佐泰式酸辣醬很涮嘴!

這道還沒2歲小西瓜也吃的津津有味! 可說是『老少咸宜』涮嘴炸物

辣炒臭豆腐 $180元 口感比較像辣炒辛香料拌現炸臭豆腐

底層舖了生洋蔥絲；蒜頭、蔥花+辣椒粉爆炒後再快速拌炒切長條油炸後臭豆腐!

吃的時候(夾一些蔥花、蒜丁)一起吃

比較能感受到『辣炒』香氣!

臭豆腐~外酥內嫩滋味不錯! 若能再多拌炒久一點讓(辣味)沾附在臭豆腐上面肯定會更夠味

大紅蕃薑母鴨羅東旗艦店(用餐環境)

情侶用餐、多人聚餐、節日用餐、慶生、尾牙、春酒都很適合

店外也有用餐座位

家庭聚餐有15人大桌可預訂!

洗手間(男、女分開)乾淨無異味

餐後結帳時；若車子有停隔壁(純精停車場)別忘了出示停車卡

(不含酒水)消費滿1000元；可兌換『一枚代幣』折抵『1小時停車費』消費滿2000元(換2枚代幣折抵2小時停車費)以此類推

這家大紅蕃薑母鴨是愛吃(連鎖)霸味薑母鴨的我

今日和朋友家出遊(第一次吃嚐鮮後)覺得湯頭比霸味好喝(老薑很捨得放)且又有加胡椒粒、薑末熬煮薑母鴨湯(湯頭)帶著胡椒辣香口感(醇香)好喝薑母鴨

若有再來宜蘭玩會想再來吃暖呼呼(紅蟳薑母鴨)

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每個人對『大紅蕃母鴨』餐食口味喜好不盡相同；12/29食記心得僅供參考。餐廳 營業時間/餐食實際內容/成份售價/優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(按讚+追蹤)....一起趴趴走找尋下一站美食景點go