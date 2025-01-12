桃園中壢美食「行雲庵板前」，位於中壢火車站附近，採預約制，主打日式無菜單料理，每人1500元，不收服務費，每餐期限9位。餐點包含生魚片、握壽司、丼飯、湯品等約16道，魚類依當日新鮮魚貨供應，食材新鮮多元，料理手法細膩，是日式無菜單料理的新選擇。

行雲庵板前怎麼去？

行雲庵板前位於中壢火車站前站，靠近阿金港式滷味，開車來可停在延平路上的停車場，步行約3-5分鐘即可抵達，機車則可停在店門前。我沒想到在火車站附近竟隱藏著這間日式無菜單料理店，而且已經開了2年！最近我很愛無菜單料理，看到就立馬訂位來享用。

行雲庵板前用餐環境

行雲庵板前是採預約制的日式無菜單料理，每餐期限9位，共有5個用餐時段：12:00、12:30、18:00、18:30、19:00，每人1500元且不收服務費，約有16道餐點。我當天訂的是晚上18:30的時段，現場還有一組是熟客，從他們與老闆的對話中得知已經來過好幾次，另一組則是透過朋友推薦前來的。他們主要靠客人口碑介紹，是低調又值得探訪的餐廳。

餐點

一坐下就有熱麥茶送上，天氣冷冷的，喝一杯真的是很暖胃。用餐時店家還會親切問要不要再加茶，很貼心！

另外，當天提供的小菜是清脆爽口的醃蘿蔔，解膩又開胃。

接著，師傅會詢問是否需要點飲料或酒，我們當天選了龍神和作Zaku清酒，兩杯都很順口，作Zaku的米酒味較重一些。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

胡麻蝦前 湯

胡麻蝦前湯，湯裡有去殼蝦子，肉質緊實鮮美，搭配豆腐，湯頭帶有蝦的鮮甜和胡麻香。

日本鹿兒島鰤魚

坐在板前，可以看到師傅專注地準備每道料理，手法細膩，充滿匠心。

店家在擺盤上也很講究，結合了花藝設計，呈現出精緻的美感！這道日本鹿兒島獅魚，肉質帶有油脂，口感紮實，散發著自然的甘甜。

還能搭配阿里山山葵和醬油一起享用。

台灣小鮪魚

台灣小鮪魚先用醬油醃漬過，入口時油脂豐富。

北海道生蠔

平常比較少吃到北海道生蠔，夾起來肉質很肥厚，搭配師傅用檸檬和柳橙做的水果醋凍調味，吃起來清爽，不會有腥味，我覺得很不錯。

海苔干貝燒

海苔干貝燒，干貝經過炙燒後，香氣四溢，與海苔一起入口，干貝鮮甜飽滿。

松露起司蒸蛋

松露起司蒸蛋，松露味濃郁，口感濕潤，每一口都能感受到濃烈的松露香氣。蒸蛋體滑嫩，挖下去還能發現裡面有料。

白鰻山椒握壽司

白鰻以山椒調味，慢烤炙燒後表面有焦香味逼人，肉質肥美，口感爽脆Q彈。搭配的醋飯緊實不鬆散，酸度拿捏得剛好。

青花魚握壽司

青花魚表面炙燒，魚肉身上的花紋細緻美麗，炙燒增添香氣，肉質細緻綿密！

黃金蜆真丈

黃金蜆湯裡有蛤蜊、鮮蝦、白蘿蔔、鴻喜菇以及魚漿捏製的丸子，湯頭清甜，味道相當鮮美。

日本紅甘肚佐魚子醬握壽司

日本紅甘肚油脂豐厚，上面點綴著魚子醬，入口軟嫩又帶彈性。

比目魚鰭邊肉佐明太子握壽司

炙燒至半熟的比目魚鰭邊肉，鮮嫩油脂融入醋飯，上方點綴著明太子，入口後軟綿化開。

黑鮪魚泥海膽

黑鮪魚泥上放著新鮮的海膽，師傅還特地拿出整盒海膽讓我們看，真的很新鮮！

鮪魚泥配上海膽，入口綿密，海味瞬間充滿口中！

奶油鱈場蟹

奶油香與蟹肉的鮮味交織，蟹肉飽滿緊實，口感充滿彈性。

海鮮丼飯

沒想到無菜單料理裡竟然有迷你版的海鮮丼飯，當師傅切鮭魚時，每塊都厚實肥美。

海鮮丼上有五種配料，鮭魚生魚片給了兩塊，咬下去很滿足！胭脂蝦也鮮甜好吃～

鮭魚卵在嘴裡噗滋一聲爆開，海味瞬間充滿口腔。

蝦味噌湯

湯頭是老闆用蝦頭慢火熬煮，再搭配味噌調和，喝起來非常鮮甜。

南瓜布丁

最後的甜點是南瓜布丁，口感像是布丁和蛋糕的結合，綿密又扎實！

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