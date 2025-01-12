【高雄。新興區】森森燒肉中正店/燒肉店有A5和牛金箔握壽司?吃燒肉還能拍貼、拿主題杯墊!!

吃燒肉還能吃到A5和牛金箔握壽司?!

而且還可以免費玩拍貼機，還能帶走主題杯墊!!

好吃好玩又有拿的燒肉店就在高雄新興區新開幕的森森燒肉中正店!

門口可愛的小公仔迎接來訪的客人~

店內裝潢採金色系，華麗輕奢，櫃台處上方的設計也很吸睛，

而且店內座位採半開放式隔間設計，讓用餐氣氛更隱密自在。

萍果預訂用餐時間特意挑下午1點，不過這時段用餐的客人還是很多耶!

服務人員請我們先到等待區稍坐，這一區的沙發座椅也好有質感~

之後由服務人員代領我們到座位區，除了剛剛櫃檯上方的窗花，走道上也有唷!

每個隔間內的窗景也都不同，很有情境與特色感。

我們今天點的是金森必點套餐，有發現菜單上的亮點嗎?

在燒肉店，居然可以吃到握壽司!!

而且是A5和牛炙燒、北海道干貝炙燒、紋甲花枝炙燒，三種口味唷!!

肉品部分也很豐富唷!

有原木煙燻牛小排、霜降牛小排、果香壺漬牛小排，

韓式厚燒帶骨豬肩排、蒜香霜降松坂豚、醬燒豚肩肉，

雞肉三選一，海鮮部份五選二。

點完餐，還有無限享用的五星Buffet跟法式甜點唷!!

抹茶口味、焦糖可可燕麥、焦糖海鹽的手工餅乾。

沾醬調味料區也有很多種類。

還有特製的三款莎莎醬。

不知道怎麼搭，還有圖片教你搭配吃法。

果汁、汽水、咖啡、茶品，飲料選擇也是很多種。

小朋友來一定超愛這一區的!有棉花糖、軟糖、水果麥片。

沙拉區的種類也很豐富!

飯後甜點不可少!!

冰淇淋的口味有草莓覆盆莓、鐵觀音、香草、脆酥黑餅乾，

甜湯有銀耳蓮子湯、紅豆湯，

法式甜點種類更是多到讓你有選擇障礙!!

每一款都想嚐一嚐~

每一款甜點看起來都好精緻美味，實在懷疑自己是走進甜點店還是燒肉店??!!

看完Buffet和甜點區後，我們點的套餐也依序上桌囉!!

A5和牛炙燒、北海道干貝炙燒、紋甲花枝炙燒，三款握壽司，

上面還撒上金箔，高級感滿滿，美味度也是只有一個字~讚!!!

金箔握壽司的部分，服務人員會於桌邊製作，視覺感也是超驚艷的!!

原木煙燻牛小排上桌時，開蓋冒煙的畫面也好特別!!

肉品部分吃起來都很鮮嫩，而且有調味的肉品其實不用再沾醬就很好吃!!

海鮮的部分也是很鮮甜!!

套餐內的芝心起司薄餅吃起來鹹甜鹹甜的，也是會讓人一片接一片的吃!

超澎湃的金森必點套餐，真要推薦哪一款必吃，真的很難選，因為每一種肉品都超好吃!!

尤其是金箔握壽司，使用的更是高級食材(A5和牛與北海道干貝)，超推!!

再搭配無限享用的自助吧與法式甜點，滿滿一桌美味料理，吃的超滿足的^^

烤肉技術不好也不怕，厚片的肉品可請服務人員桌邊代烤唷!!

烤好的肉品還擺盤美美的，色香味俱全~

美食的滋味，老公負責烤，萍果負責吃

點套餐還會贈送兩個主題杯墊喔!!

用完餐，還可以免費玩拍貼機!!

老公不好意思拍，只好萍果一個人拍，留下美好回憶!!

好吃好玩還有實用的主題杯墊可以帶回家，餐點又美味，

下回和朋友聚餐，一定要再來森森燒肉~

店家資訊

地址：高雄市新興區中正三路101號2樓

電話：07-2166336

IG：morimori_kszz

FB： 森森燒肉 MoriMori Yakiniku 高雄中正店