這次終於來到每次經過都超想嘗鮮的一家店！
位在楊梅新農街上的 老賈咖啡，這家小店在新農街上特別顯眼
上次想進去試試，結果因為座位不多，幾乎像是被包場一樣，沒能如願
但今天！終於有機會踏進門，一探這間咖啡店的魅力啦～
🌟 菜單初印象
翻開菜單會發現，這裡跟一般咖啡廳有點不一樣！
除了常見的咖啡和小點心，竟然還有主打的 簡餐，甚至還賣蛋餅！這讓我超好奇～
📍 老賈咖啡 LaoJia
地址：桃園市楊梅區新農街二段173號
電話：03-4316647
營業時間：11:00–20:00（周一公休）
Instagram：@justinhu3
🍛 唐揚雞咖哩飯 (270，套餐含湯)
湯品是濃湯，味道不錯～
咖哩屬於清爽型的日式咖哩，飯煮得粒粒分明，完全不糊！
🍛 唐揚雞咖哩飯 (270，套餐含湯)
唐揚雞則是台式風的無骨鹹酥雞，外酥內嫩很到位！
值得一提的是，那塊炸節瓜，厚實多汁，超加分！
整體來說，這道餐點很不錯，值得一試
🍗 特餐雞腿飯
一眼看上去就像家常便當，滿滿的親切感～
雞腿先滷後炸，肉質超入味，口感軟嫩又多汁！
可惜的是，配菜稍微簡單了點，只有炒花椰菜、芹菜和半顆滷蛋。
雖然如此，整體仍是扎實的一餐。
🍗 特餐雞腿飯
雞腿先滷後炸，肉質超入味，口感軟嫩又多汁！
可惜的是，配菜稍微簡單了點，只有炒花椰菜、芹菜和半顆滷蛋。
雖然如此，整體仍是扎實的一餐。
🥞 豬排蛋餅加九層塔
豬排本身有醃過，很軟嫩，就算不沾醬也非常有味道！
蛋餅的外皮煎得酥酥脆脆，完全是我喜歡的口感～
加上九層塔，整體層次更加豐富，讓人驚喜！
☕ 飲品
冰拿鐵：濃郁有粉感，喝起來很過癮！
鮮奶茶：順口好喝，直接給過～
📝 總結
以楊梅埔心這樣相對安靜的地點來說，老賈咖啡的價格確實偏高了些
但若放在桃園市區，這樣的定價其實算合理
整體來說，餐點不僅好吃，空間也十分舒服、明亮～
用餐過程中，能感受到不少熟客接連進門，顯然這裡很受在地人喜愛
我想，老賈咖啡的魅力不僅在於餐點，更在於那份溫馨、放鬆的氛圍
簡單的家常味餐點，卻能帶來滿滿的幸福感，這就是讓客人一再光顧的原因吧！
📍 老賈咖啡 LaoJia
地址：桃園市楊梅區新農街二段173號
電話：03-4316647
營業時間：11:00–20:00（周一公休）
Instagram：@justinhu3