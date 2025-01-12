這次終於來到每次經過都超想嘗鮮的一家店！

位在楊梅新農街上的 老賈咖啡，這家小店在新農街上特別顯眼

上次想進去試試，結果因為座位不多，幾乎像是被包場一樣，沒能如願

但今天！終於有機會踏進門，一探這間咖啡店的魅力啦～

🌟 菜單初印象

翻開菜單會發現，這裡跟一般咖啡廳有點不一樣！

除了常見的咖啡和小點心，竟然還有主打的 簡餐，甚至還賣蛋餅！這讓我超好奇～

📍 老賈咖啡 LaoJia

地址：桃園市楊梅區新農街二段173號

電話：03-4316647

營業時間：11:00–20:00（周一公休）

Instagram：@justinhu3



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🍛 唐揚雞咖哩飯 (270，套餐含湯)

湯品是濃湯，味道不錯～

咖哩屬於清爽型的日式咖哩，飯煮得粒粒分明，完全不糊！



🍛 唐揚雞咖哩飯 (270，套餐含湯)

唐揚雞則是台式風的無骨鹹酥雞，外酥內嫩很到位！

值得一提的是，那塊炸節瓜，厚實多汁，超加分！

整體來說，這道餐點很不錯，值得一試

🍗 特餐雞腿飯

一眼看上去就像家常便當，滿滿的親切感～

雞腿先滷後炸，肉質超入味，口感軟嫩又多汁！

可惜的是，配菜稍微簡單了點，只有炒花椰菜、芹菜和半顆滷蛋。

雖然如此，整體仍是扎實的一餐。



🍗 特餐雞腿飯

雞腿先滷後炸，肉質超入味，口感軟嫩又多汁！

可惜的是，配菜稍微簡單了點，只有炒花椰菜、芹菜和半顆滷蛋。

雖然如此，整體仍是扎實的一餐。



🥞 豬排蛋餅加九層塔

豬排本身有醃過，很軟嫩，就算不沾醬也非常有味道！

蛋餅的外皮煎得酥酥脆脆，完全是我喜歡的口感～

加上九層塔，整體層次更加豐富，讓人驚喜！



☕ 飲品

冰拿鐵：濃郁有粉感，喝起來很過癮！

鮮奶茶：順口好喝，直接給過～

📝 總結

以楊梅埔心這樣相對安靜的地點來說，老賈咖啡的價格確實偏高了些

但若放在桃園市區，這樣的定價其實算合理

整體來說，餐點不僅好吃，空間也十分舒服、明亮～

用餐過程中，能感受到不少熟客接連進門，顯然這裡很受在地人喜愛

我想，老賈咖啡的魅力不僅在於餐點，更在於那份溫馨、放鬆的氛圍

簡單的家常味餐點，卻能帶來滿滿的幸福感，這就是讓客人一再光顧的原因吧！

📍 老賈咖啡 LaoJia

地址：桃園市楊梅區新農街二段173號

電話：03-4316647

營業時間：11:00–20:00（周一公休）

Instagram：@justinhu3