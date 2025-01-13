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潔西麻的美食日記─【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

新竹美食 新竹吃到飽 新竹大遠百美食餐廳 響食天堂
2025-01-13 04:07:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事
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【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

響食天堂在新竹開好多年了

把拔也來吃過很多次

潔西麻卻是第一次來用餐

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

不過那天本來是要去吃旭集幫孩子們慶生

把拔提早訂也沒辦法訂到位

只好改訂響食天堂了

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

按照訂位時間來報到之後就被帶領入座

一進門便看到專門為小朋友準備的小餐點

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

很迷你的小漢堡

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

很迷你的小沙拉

還有壽司跟其它的一些迷你版食物

很適合小朋友食用的尺寸

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

這種沒人的場面是潔西麻最後要離開時才拍的

一開始用餐當下完全無法拍照

人很多很多

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

包括很多食物也都沒拍到

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

被安排在這個區域

桌距很小

坐裡面座位的人出入很不方便

都要坐外側的人起身讓位才走的出來

前後桌也都擠擠的

如果是限時二小時用餐的話

光是挪動座位就要花去很多時間了

還好是整個晚餐時段都可用餐

這天是假日的餐資

晚餐1098元+10%/人

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

菜色拍照沒有按照順序

因為人多到潔西麻有點分不清楚東南西北

好多取餐的地方都大排長龍

其中以生魚片跟握壽司排最多人

這些海鮮拿取的狀況倒還好

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

現切的德國豬腳

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

還有現切牛排

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

牛排的淋醬

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

炸物的部分

被拿到來不及補餐

都空空的

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

潔西麻等師傅炸好後又來拍一次

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

這個炸蝦很受歡迎

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

這排有飲料機跟甜點

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

看起來還不錯

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

小塔類跟手工餅乾

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

現做的珍珠奶茶口味雞蛋糕

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

還有爆將奶黃雞蛋糕

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

蛋塔

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

轉過來是哈根達斯冰淇淋

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

另一個品牌的冰淇淋

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

巧克力噴泉

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

焦糖柚子 

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

甜點區的甜點也都是一口大小的尺寸

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

切片蛋糕跟巧克力

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

樣式算蠻多種的

不過潔西麻後來飽到沒有拿這些

只簡單拿了幾樣吃一下味道而已

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

水果區

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

西瓜很甜很好吃

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

再轉過來是果汁飲料區

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

奶茶 綠茶等等

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

調酒飲料

這個開車不能喝唷

有含酒精

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

還有一個小冰箱

裡面飲料也都自取無限喝到飽

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

這區是烤物類

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

燉鴨粥與燉鴨湯米粉

旁邊還有烤鴨捲

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

熱粥的配料

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

其它的沙拉 熟食與熱湯類

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

等人潮退了以後

潔西麻才慢慢走一圈到處看看菜色

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

所有的菜色樣式種類算是很多種

只是在用餐尖峰時段

補菜完全來不及

很多都是空盤子

但能感覺到所有員工很努力補菜

響食天堂的服務算蠻好

桌邊收空盤也很勤快

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

現煮義大利麵區

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

現燙肉片湯區

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

肉片被夾到剩這樣

旁邊那盤魚片夾空了

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

肉片湯配料區

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

兒子自己去煮肉片湯

放太多片肉

所以湯都變血水了

魚片也是放太多片

一般都放3~4片肉片比較剛好

不要放過量

想吃再去拿就好

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

這碗是女兒自己去弄的就比較清淡一點

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

用肉片湯的配料煮海帶芽湯

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

潔西麻則是去拿現煮蛤蜊湯

很清甜好喝

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

左邊是茶碗蒸 右邊是土瓶蒸

茶碗蒸還不錯

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

土瓶蒸料蠻多的

有蛤蜊 魚板 雞肉 蓮子等等

湯頭也還不錯

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

蒸籠區

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

蒸籠尺寸也很迷你

一籠蒸一個燒賣

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

這個麻辣燒賣很辣喔

吃不太習慣

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

原味這個就很好吃

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

響食天堂的官網有主要菜色介紹

潔西麻拿了二根肋排

乾乾脆脆的蠻好吃

海鮮類都中規中矩

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

等沒人排隊時才去拿的生魚片

最上面炙燒鮪魚那個沒有很好吃

其它都很好

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

焗烤生蠔跟烤蝦 中卷 蛤蜊

烤蝦吃的出新鮮感 

肉很Q彈

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

螃蟹沒什麼肉

吃的很空虛感

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

干貝用配給的

一個人一次限拿二顆

螃蟹跟干貝這二樣海鮮雖然新鮮

但味道很勉強

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

最後拿這樣樣甜點跟西瓜

乳酪蛋糕很好吃

是濕潤的乳酪

吃起來不會乾乾的

草莓抹茶那個慕斯也很好吃

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

把拔結帳後

服務人員送來一盒綜合茶包小禮盒

裡面的茶包就是現場可以現泡的這些茶

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

茶包小禮盒的外觀

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

藍色是德式舒芙茶

【新竹/東區】響食天堂(新竹大遠百店)

現場的茶包每種都有

這些茶包就讓把拔帶去公司慢慢泡來喝

響食天堂給潔西麻的印象還好

大概是餐廳空間較小

桌次排的很擁擠

用餐環境沒有很舒服

如果人流沒有那麼多的話

以這麼多的菜色來說是還不錯

可惜潔西麻是大客滿去用餐

感受沒有很好

菜的味道偏向家常菜居多

以一個人1208元的價格而言

主食可以再升等一點點

感覺比較物有所值

雖然沒有很完美

但是新竹響食天堂仍是很受新竹在地人歡迎的餐廳

簡單食記分享給大家

 

 

店家資訊：  

響食天堂官網 饗食天堂 自助美饌｜EATOGETHER | 價目表 

竹北店電話：（03）527-8800 

竹北店地址：新竹市東區西大路323號9樓(新竹大遠百9樓) 

 

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新竹美食 新竹大遠百美食餐廳 響食天堂
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