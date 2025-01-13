響食天堂在新竹開好多年了

把拔也來吃過很多次

潔西麻卻是第一次來用餐

不過那天本來是要去吃旭集幫孩子們慶生

把拔提早訂也沒辦法訂到位

只好改訂響食天堂了

按照訂位時間來報到之後就被帶領入座

一進門便看到專門為小朋友準備的小餐點

很迷你的小漢堡

很迷你的小沙拉

還有壽司跟其它的一些迷你版食物

很適合小朋友食用的尺寸

這種沒人的場面是潔西麻最後要離開時才拍的

一開始用餐當下完全無法拍照

人很多很多

包括很多食物也都沒拍到

被安排在這個區域

桌距很小

坐裡面座位的人出入很不方便

都要坐外側的人起身讓位才走的出來

前後桌也都擠擠的

如果是限時二小時用餐的話

光是挪動座位就要花去很多時間了

還好是整個晚餐時段都可用餐

這天是假日的餐資

晚餐1098元+10%/人

菜色拍照沒有按照順序

因為人多到潔西麻有點分不清楚東南西北

好多取餐的地方都大排長龍

其中以生魚片跟握壽司排最多人

這些海鮮拿取的狀況倒還好

現切的德國豬腳

還有現切牛排

牛排的淋醬

炸物的部分

被拿到來不及補餐

都空空的

潔西麻等師傅炸好後又來拍一次

這個炸蝦很受歡迎

這排有飲料機跟甜點

看起來還不錯

小塔類跟手工餅乾

現做的珍珠奶茶口味雞蛋糕

還有爆將奶黃雞蛋糕

蛋塔

轉過來是哈根達斯冰淇淋

另一個品牌的冰淇淋

巧克力噴泉

焦糖柚子

甜點區的甜點也都是一口大小的尺寸

切片蛋糕跟巧克力

樣式算蠻多種的

不過潔西麻後來飽到沒有拿這些

只簡單拿了幾樣吃一下味道而已

水果區

西瓜很甜很好吃

再轉過來是果汁飲料區

奶茶 綠茶等等

調酒飲料

這個開車不能喝唷

有含酒精

還有一個小冰箱

裡面飲料也都自取無限喝到飽

這區是烤物類

燉鴨粥與燉鴨湯米粉

旁邊還有烤鴨捲

熱粥的配料

其它的沙拉 熟食與熱湯類

等人潮退了以後

潔西麻才慢慢走一圈到處看看菜色

所有的菜色樣式種類算是很多種

只是在用餐尖峰時段

補菜完全來不及

很多都是空盤子

但能感覺到所有員工很努力補菜

響食天堂的服務算蠻好

桌邊收空盤也很勤快

現煮義大利麵區

現燙肉片湯區

肉片被夾到剩這樣

旁邊那盤魚片夾空了

肉片湯配料區

兒子自己去煮肉片湯

放太多片肉

所以湯都變血水了

魚片也是放太多片

一般都放3~4片肉片比較剛好

不要放過量

想吃再去拿就好

這碗是女兒自己去弄的就比較清淡一點

用肉片湯的配料煮海帶芽湯

潔西麻則是去拿現煮蛤蜊湯

很清甜好喝

左邊是茶碗蒸 右邊是土瓶蒸

茶碗蒸還不錯

土瓶蒸料蠻多的

有蛤蜊 魚板 雞肉 蓮子等等

湯頭也還不錯

蒸籠區

蒸籠尺寸也很迷你

一籠蒸一個燒賣

這個麻辣燒賣很辣喔

吃不太習慣

原味這個就很好吃

響食天堂的官網有主要菜色介紹

潔西麻拿了二根肋排

乾乾脆脆的蠻好吃

海鮮類都中規中矩

等沒人排隊時才去拿的生魚片

最上面炙燒鮪魚那個沒有很好吃

其它都很好

焗烤生蠔跟烤蝦 中卷 蛤蜊

烤蝦吃的出新鮮感

肉很Q彈

螃蟹沒什麼肉

吃的很空虛感

干貝用配給的

一個人一次限拿二顆

螃蟹跟干貝這二樣海鮮雖然新鮮

但味道很勉強

最後拿這樣樣甜點跟西瓜

乳酪蛋糕很好吃

是濕潤的乳酪

吃起來不會乾乾的

草莓抹茶那個慕斯也很好吃

把拔結帳後

服務人員送來一盒綜合茶包小禮盒

裡面的茶包就是現場可以現泡的這些茶

茶包小禮盒的外觀

藍色是德式舒芙茶

現場的茶包每種都有

這些茶包就讓把拔帶去公司慢慢泡來喝

響食天堂給潔西麻的印象還好

大概是餐廳空間較小

桌次排的很擁擠

用餐環境沒有很舒服

如果人流沒有那麼多的話

以這麼多的菜色來說是還不錯

可惜潔西麻是大客滿去用餐

感受沒有很好

菜的味道偏向家常菜居多

以一個人1208元的價格而言

主食可以再升等一點點

感覺比較物有所值

雖然沒有很完美

但是新竹響食天堂仍是很受新竹在地人歡迎的餐廳

簡單食記分享給大家

店家資訊：

響食天堂官網 饗食天堂 自助美饌｜EATOGETHER | 價目表

竹北店電話：（03）527-8800

竹北店地址：新竹市東區西大路323號9樓(新竹大遠百9樓)

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